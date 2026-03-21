Ini Alasan Yuta Okkutsu Jadi Penyihir Terkuat Kedua di Jujustu Kaisen

Yuta Okkotsu

DALAM semesta Jujutsu Kaisen, posisi penyihir terkuat selalu menjadi topik hangat di kalangan penggemar. Setelah Satoru Gojo, nama Yuta Okkotsu konsisten menempati urutan kedua sebagai penyihir modern terkuat. Statusnya sebagai Penyihir Tingkat Spesial bukan sekadar label, melainkan refleksi dari kekuatan destruktif yang ia miliki.

Alasan Utama Yuta Okkotsu Menjadi Penyihir Terkuat Kedua

Ada beberapa faktor teknis dan naratif yang membuat Yuta berada di level yang berbeda dibandingkan penyihir kelas satu lainnya. Berikut adalah bedah kekuatannya:

1. Cadangan Energi Kutukan Tanpa Batas

Yuta Okkotsu memiliki volume energi kutukan yang sangat masif. Bahkan Satoru Gojo sendiri mengakui bahwa dalam hal jumlah murni energi kutukan, Yuta melampauinya. Energi ini memungkinkan Yuta memperkuat tubuh fisiknya ke level superhuman, membuatnya mampu menahan serangan fatal dan memberikan kompensasi atas tekniknya yang boros energi.

2. Teknik Mimicry: Kemampuan Meniru Teknik Lawan

Teknik bawaan Yuta, Mimicry, adalah salah satu kemampuan paling overpowered dalam serial ini. Dengan bantuan Rika, Yuta dapat meniru teknik terkutuk penyihir lain setelah memenuhi syarat tertentu (biasanya konsumsi bagian tubuh lawan oleh Rika). Ia telah menunjukkan kemampuan menggunakan Cursed Speech, Dhruv's Shikigami, hingga teknik manipulasi ruang.

3. Hubungan dengan Rika Orimoto

Rika Orimoto, yang dijuluki sebagai "Ratu Kutukan", adalah sumber kekuatan utama Yuta. Rika berfungsi sebagai:

Penyimpanan eksternal untuk alat terkutuk.

Cadangan energi kutukan tambahan.

Partner bertarung otomatis yang melindungi Yuta dari serangan mendadak.

4. Kecerdasan Taktis dan Domain Expansion

Yuta memiliki Domain Expansion bernama Authentic Mutual Love. Di dalam domain ini, area pertempuran dipenuhi dengan pedang yang masing-masing menyimpan teknik terkutuk yang pernah ditiru Yuta. Hal ini membuat lawan mustahil untuk memprediksi serangan apa yang akan dikeluarkan Yuta selanjutnya.

Yuta Okkotsu adalah kombinasi sempurna antara bakat alami, cadangan energi yang luar biasa, dan fleksibilitas teknik. Meskipun ia belum mencapai level efisiensi absolut seperti Gojo dengan Six Eyes-nya, Yuta adalah ancaman terbesar bagi para kutukan di era modern. (Z-4)

