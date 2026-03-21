Alasan Satoru Gojo Masih Hidup saat Hadapi Ryomen Sukuna di Jujustu Kaisen

PERTARUNGAN antara Satoru Gojo dan Ryomen Sukuna dalam arc Shinjuku Showdown tetap menjadi topik yang paling hangat diperbincangkan hingga tahun 2026. Banyak penggemar yang masih mencari jawaban atas pertanyaan: "Bagaimana Gojo bisa bertahan begitu lama, dan mengapa ia disebut masih hidup meski sudah menerima serangan fatal?"
Artikel ini akan membedah alasan teknis dan naratif di balik ketahanan sang penyihir terkuat di era modern tersebut saat berhadapan dengan Raja Kutukan.
Saat Sukuna mengaktifkan Malevolent Shrine, Gojo dihujani ribuan tebasan tanpa henti. Alasan utama ia tetap hidup dalam situasi mustahil tersebut adalah kemampuan Reverse Cursed Technique (RCT) miliknya. Gojo tidak hanya menyembuhkan tubuhnya, tetapi juga secara bersamaan memulihkan teknik kutukannya yang sempat burnout, sebuah prestasi yang dianggap mustahil oleh penyihir lain.
Dalam duel domain, Gojo menunjukkan kejeniusan taktis dengan mengubah kondisi penghalang Unlimited Void. Ia mampu memperkecil ukuran domainnya untuk meningkatkan densitas dan ketahanan terhadap serangan eksternal Sukuna. Hal ini memungkinkannya bertahan dalam adu mekanik domain selama beberapa ronde yang sangat krusial.
Sukuna akhirnya berhasil mengalahkan Gojo dengan teknik World Cutting Slash yang ia pelajari dari adaptasi Mahoraga. Teknik ini tidak mengincar Gojo secara fisik, melainkan memotong realitas dan ruang di mana Gojo berada, sehingga menembus pertahanan Infinity.
Banyak pembaca menganggap Gojo "masih hidup" karena kehadirannya kembali di medan perang setelah Chapter 236. Secara naratif, ini terjadi karena Yuta Okkotsu mengambil keputusan ekstrem untuk memindahkan otaknya ke dalam tubuh Gojo menggunakan teknik milik Kenjaku. Secara fisik, sosok Satoru Gojo kembali berdiri di hadapan Sukuna, memberikan tekanan psikologis dan fisik yang besar bagi sang Raja Kutukan.
Alasan Satoru Gojo masih hidup dan relevan saat menghadapi Sukuna adalah karena ia bukan sekadar individu, melainkan sebuah sistem kekuatan. Dari penggunaan RCT yang ekstrem hingga strategi penggunaan tubuhnya sebagai senjata terakhir, Gojo membuktikan bahwa pengaruhnya jauh lebih besar daripada sekadar nyawa biologisnya. (Z-4)
|Aspek Pertarungan
|Detail Analisis
|Teknik Pertahanan
|Infinity & Simple Domain
|Serangan Terkuat
|Hollow Purple (200% Output)
|Penyebab Kekalahan
|Adaptasi Mahoraga terhadap ruang
|Status Akhir
|Gugur sebagai pahlawan (Legacy tetap hidup)
Sukuna berhasil mengeksekusi tebasan yang tidak lagi mengincar objek, melainkan memotong realitas ruang itu sendiri. Kejadian di Chapter 236 ini mengejutkan dunia karena memperlihatkan
