Satoru Gojo vs Ryomen Sukuna: Siapa yang Terkuat di Jujustu Kaisen?

Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
DALAM jagat Jujutsu Kaisen karya Gege Akutami, pertanyaan mengenai siapa yang lebih unggul antara Satoru Gojo dan Ryomen Sukuna akhirnya terjawab dalam arc Shinjuku Showdown. Duel ini bukan sekadar pertarungan fisik, melainkan adu kecerdasan taktik dan pemahaman mendalam tentang energi kutukan.
Pertarungan ini terjadi setelah Satoru Gojo bebas dari Prison Realm. Sebagai penyihir terkuat di era modern, Gojo adalah satu-satunya harapan kemanusiaan untuk menghentikan Ryomen Sukuna, Raja Kutukan yang telah mengambil alih tubuh Megumi Fushiguro. Lokasi pertarungan dipilih di reruntuhan Shinjuku, memberikan panggung megah bagi kedua entitas yang kekuatannya setara dengan bencana alam.
Kedua petarung mengeluarkan seluruh gudang senjata mereka dalam duel yang menghancurkan sebagian besar wilayah Shinjuku.
Setelah pertukaran serangan yang brutal, Satoru Gojo sempat terlihat unggul setelah berhasil meledakkan Hollow Purple jarak dekat. Namun, Sukuna berhasil mempelajari cara Mahoraga menembus Infinity. Mahoraga tidak hanya beradaptasi dengan teknik Gojo, tetapi mengubah target serangannya dari "Gojo" menjadi "ruang tempat Gojo berada".
Sukuna meniru prinsip ini dan meluncurkan World Cutting Slash. Satoru Gojo terbunuh dalam pertarungan ini dengan kondisi tubuh terbelah menjadi dua. Meskipun gugur, Gojo memberikan dampak kerusakan permanen pada Sukuna yang memudahkan penyihir lain untuk melanjutkan perlawanan. (Z-4)
Efeknya luar biasa: kekuatan serangan meningkat hingga pangkat 2,5. Selain itu, pengguna yang berhasil mendaratkannya akan masuk ke dalam "The Zone"
Authentic Mutual Love adalah manifestasi dari teknik kutukan dasar Yuta, yaitu Copy (Meniru). Di dalam domain ini, lingkungan berubah menjadi hamparan luas yang dipenuhi dengan ribuan
Black Flash adalah distorsi ruang yang tercipta ketika energi kutukan diterapkan pada serangan fisik dalam waktu sepersejuta detik (0,000001 detik) saat benturan terjadi.
Unlimited Void memaksa targetnya masuk ke dalam ruang hampa di mana otak mereka dibanjiri oleh informasi tak terbatas secara terus-menerus, menyebabkan kelumpuhan total
Miwa sering kali dianggap sebagai penyihir yang tidak memiliki bakat alami yang menonjol. Meskipun ia menguasai New Shadow Style: Simple Domain
Sukuna berhasil mengeksekusi tebasan yang tidak lagi mengincar objek, melainkan memotong realitas ruang itu sendiri. Kejadian di Chapter 236 ini mengejutkan dunia karena memperlihatkan
Sukuna yang sedang menguasai tubuh Yuji Itadori bertarung melawan Megumi. Alih-alih membunuhnya dengan cepat, Sukuna justru terhenti ketika melihat Megumi bersiap mengeluarkan
Gojo Satoru tewas karena ia tidak menduga bahwa Sukuna bisa memperluas skala serangannya. Bagi Infinity, serangan yang mengincar objek akan selalu terhalang oleh jarak tak terbatas.
Domain Expansion bekerja dengan menjebak lawan dalam penghalang (barrier) yang telah diperkuat dengan teknik kutukan pengguna.
