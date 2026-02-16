Satoru Gojo vs Ryomen Sukuna: Siapa yang Terkuat di Jujustu Kaisen?

Ryomen Sukuna(Doc IMDB)

DALAM jagat Jujutsu Kaisen karya Gege Akutami, pertanyaan mengenai siapa yang lebih unggul antara Satoru Gojo dan Ryomen Sukuna akhirnya terjawab dalam arc Shinjuku Showdown. Duel ini bukan sekadar pertarungan fisik, melainkan adu kecerdasan taktik dan pemahaman mendalam tentang energi kutukan.

Latar Belakang Duel Terbesar Abad Ini

Pertarungan ini terjadi setelah Satoru Gojo bebas dari Prison Realm. Sebagai penyihir terkuat di era modern, Gojo adalah satu-satunya harapan kemanusiaan untuk menghentikan Ryomen Sukuna, Raja Kutukan yang telah mengambil alih tubuh Megumi Fushiguro. Lokasi pertarungan dipilih di reruntuhan Shinjuku, memberikan panggung megah bagi kedua entitas yang kekuatannya setara dengan bencana alam.

Alur Pertarungan: Dari Domain Expansion hingga Adaptasi

Bentrokan Domain: Keduanya berulang kali membuka domain mereka. Gojo harus memutar otak karena Malevolent Shrine milik Sukuna tidak memiliki penghalang (barrierless), yang memungkinkannya menyerang Unlimited Void dari luar.

Keduanya berulang kali membuka domain mereka. Gojo harus memutar otak karena Malevolent Shrine milik Sukuna tidak memiliki penghalang (barrierless), yang memungkinkannya menyerang Unlimited Void dari luar. Penggunaan Teknik Ten Shadows: Sukuna secara cerdik menggunakan teknik warisan keluarga Zenin, Ten Shadows, yang ia dapatkan dari tubuh Megumi. Fokus utamanya adalah memanggil Mahoraga.

Sukuna secara cerdik menggunakan teknik warisan keluarga Zenin, Ten Shadows, yang ia dapatkan dari tubuh Megumi. Fokus utamanya adalah memanggil Mahoraga. Strategi Adaptasi: Sukuna membiarkan dirinya terkena serangan Gojo agar Mahoraga bisa "belajar" dan menemukan cara untuk menembus teknik Infinity (Mukagen) milik Gojo.

Jurus dan Teknik yang Digunakan

Kedua petarung mengeluarkan seluruh gudang senjata mereka dalam duel yang menghancurkan sebagian besar wilayah Shinjuku.

Teknik Satoru Gojo

Infinity (Mukagen): Penghalang tak terlihat yang membuat serangan lawan tidak pernah menyentuhnya.

Penghalang tak terlihat yang membuat serangan lawan tidak pernah menyentuhnya. Hollow Purple (Kyoshiki): Penggabungan Blue dan Red yang menciptakan massa virtual penghancur segalanya.

Penggabungan Blue dan Red yang menciptakan massa virtual penghancur segalanya. Unlimited Void (Muryokusho): Domain yang membanjiri otak target dengan informasi tanpa batas hingga mereka lumpuh.

Teknik Ryomen Sukuna

Malevolent Shrine (Fukuma Mizushi): Domain tanpa penghalang yang menebas apa pun di radiusnya secara terus-menerus.

Domain tanpa penghalang yang menebas apa pun di radiusnya secara terus-menerus. Mahoraga: Shikigami yang memiliki kemampuan adaptasi terhadap fenomena apa pun.

Shikigami yang memiliki kemampuan adaptasi terhadap fenomena apa pun. World Cutting Slash: Teknik pengembangan baru yang menargetkan ruang dan dunia itu sendiri.

Hasil Akhir: Siapa yang Kalah dan Terbunuh?

Setelah pertukaran serangan yang brutal, Satoru Gojo sempat terlihat unggul setelah berhasil meledakkan Hollow Purple jarak dekat. Namun, Sukuna berhasil mempelajari cara Mahoraga menembus Infinity. Mahoraga tidak hanya beradaptasi dengan teknik Gojo, tetapi mengubah target serangannya dari "Gojo" menjadi "ruang tempat Gojo berada".

Sukuna meniru prinsip ini dan meluncurkan World Cutting Slash. Satoru Gojo terbunuh dalam pertarungan ini dengan kondisi tubuh terbelah menjadi dua. Meskipun gugur, Gojo memberikan dampak kerusakan permanen pada Sukuna yang memudahkan penyihir lain untuk melanjutkan perlawanan. (Z-4)