Apa Kekuatan Gojo Satoru? Disibut sebagai Penyihir Terkuat di Jujustu Kaisen

Reynaldi Andrian Pamungkas
07/2/2026 23:44
Apa Kekuatan Gojo Satoru? Disibut sebagai Penyihir Terkuat di Jujustu Kaisen
Gojo Satoru(Doc IMDB)

DALAM semesta Jujutsu Kaisen, nama Gojo Satoru bukan sekadar nama karakter. Ia adalah simbol kekuatan absolut yang membuat para kutukan tingkat tinggi sekalipun gemetar hanya dengan mendengar namanya. Sejak kelahirannya, keseimbangan dunia Jujutsu bergeser secara drastis karena ia mewarisi dua teknik langka sekaligus dari klan Gojo: Six Eyes dan Limitless.

Namun, apa sebenarnya yang membuat Gojo Satoru begitu sulit dikalahkan? Mari kita bedah satu per satu rahasia di balik kekuatannya yang luar biasa.

Dasar Kekuatan: Six Eyes (Rikugan)

Six Eyes atau Mata Keenam adalah anugerah fisik yang sangat langka. Pengguna Six Eyes mampu melihat aliran energi kutukan (Cursed Energy) dengan sangat detail, bahkan pada tingkat atom. Kemampuan ini memberikan Gojo beberapa keuntungan mutlak:

Baca juga : Apa Itu Culling Game di Jujustu Kaisen Season 3? Muncul setelah Pertempuran Shibuya

  • Efisiensi Energi Tanpa Batas: Berkat Six Eyes, Gojo bisa memproses penggunaan energi kutukannya hingga mendekati angka nol.
  • Analisis Instan: Ia dapat membaca teknik kutukan lawan hanya dengan sekali lihat.
  • Presisi Tinggi: Memungkinkan penggunaan teknik Limitless yang sangat rumit secara akurat.

Manipulasi Ruang: Limitless (Mukagen)

Limitless adalah teknik kutukan bawaan klan Gojo yang memungkinkan penggunanya memanipulasi konsep ruang. Berikut adalah turunannya:

1. Infinity (Mugen)

Ini adalah teknik pertahanan pasif Gojo. Gojo menciptakan ruang tak terbatas di antara dirinya dan objek yang mendekat, sehingga serangan lawan tidak akan pernah bisa menyentuhnya.

2. Cursed Technique Lapse: Blue (Ao)

Gojo menciptakan titik gravitasi negatif yang menarik segala sesuatu di sekitarnya seperti lubang hitam mini.

Baca juga : Penyebab Gojo Satoru Tewas, Karakter Andalan Jujustu Kaisen Hadapi Ryomen Sukuna

3. Cursed Technique Reversal: Red (Aka)

Kebalikan dari Blue, Red menghasilkan daya dorong atau ledakan luar biasa yang mampu mementalkan lawan.

4. Hollow Purple (Kyoshiki: Murasaki)

Gabungan dari Blue dan Red yang menciptakan bola energi ungu destruktif yang menghapus materi apa pun yang dilewatinya.

Domain Expansion: Unlimited Void (Muryokusho)

Unlimited Void memaksa targetnya masuk ke dalam ruang hampa di mana otak mereka dibanjiri oleh informasi tak terbatas secara terus-menerus, menyebabkan kelumpuhan total secara mental dan fisik. (Z-4)

Daftar Lawan Gojo Satoru

Nama Lawan Keterangan Singkat
Toji Fushiguro Hampir membunuh Gojo di masa lalu.
Jogo & Hanami Kutukan tingkat khusus yang dikalahkan dengan mudah.
Miguel Menahan Gojo dengan Black Rope di JJK 0.
Ryomen Sukuna Pertarungan penentuan penyihir terkuat di Shinjuku.



Editor : Reynaldi
