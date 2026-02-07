Apa Kekuatan Gojo Satoru? Disibut sebagai Penyihir Terkuat di Jujustu Kaisen

Headline
DALAM semesta Jujutsu Kaisen, nama Gojo Satoru bukan sekadar nama karakter. Ia adalah simbol kekuatan absolut yang membuat para kutukan tingkat tinggi sekalipun gemetar hanya dengan mendengar namanya. Sejak kelahirannya, keseimbangan dunia Jujutsu bergeser secara drastis karena ia mewarisi dua teknik langka sekaligus dari klan Gojo: Six Eyes dan Limitless.
Namun, apa sebenarnya yang membuat Gojo Satoru begitu sulit dikalahkan? Mari kita bedah satu per satu rahasia di balik kekuatannya yang luar biasa.
Six Eyes atau Mata Keenam adalah anugerah fisik yang sangat langka. Pengguna Six Eyes mampu melihat aliran energi kutukan (Cursed Energy) dengan sangat detail, bahkan pada tingkat atom. Kemampuan ini memberikan Gojo beberapa keuntungan mutlak:
Limitless adalah teknik kutukan bawaan klan Gojo yang memungkinkan penggunanya memanipulasi konsep ruang. Berikut adalah turunannya:
Ini adalah teknik pertahanan pasif Gojo. Gojo menciptakan ruang tak terbatas di antara dirinya dan objek yang mendekat, sehingga serangan lawan tidak akan pernah bisa menyentuhnya.
Gojo menciptakan titik gravitasi negatif yang menarik segala sesuatu di sekitarnya seperti lubang hitam mini.
Kebalikan dari Blue, Red menghasilkan daya dorong atau ledakan luar biasa yang mampu mementalkan lawan.
Gabungan dari Blue dan Red yang menciptakan bola energi ungu destruktif yang menghapus materi apa pun yang dilewatinya.
Unlimited Void memaksa targetnya masuk ke dalam ruang hampa di mana otak mereka dibanjiri oleh informasi tak terbatas secara terus-menerus, menyebabkan kelumpuhan total secara mental dan fisik. (Z-4)
|Nama Lawan
|Keterangan Singkat
|Toji Fushiguro
|Hampir membunuh Gojo di masa lalu.
|Jogo & Hanami
|Kutukan tingkat khusus yang dikalahkan dengan mudah.
|Miguel
|Menahan Gojo dengan Black Rope di JJK 0.
|Ryomen Sukuna
|Pertarungan penentuan penyihir terkuat di Shinjuku.
Arc ini bukan sekadar turnamen pertarungan biasa. Ini adalah ritual evolusi paksa yang melibatkan seluruh Jepang, di mana penyihir masa lalu dan masa kini saling membunuh
Gojo Satoru tewas karena ia tidak menduga bahwa Sukuna bisa memperluas skala serangannya. Bagi Infinity, serangan yang mengincar objek akan selalu terhalang oleh jarak tak terbatas.
Dalam kekacauan ini, Yuji Itadori dan Megumi Fushiguro harus berhadapan dengan sekutu dan musuh baru yang memiliki kekuatan luar biasa.
