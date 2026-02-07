Daftar Urutan Penyihir Jujustu Kaisen Terkuat, Berikut Kemampuannya

Headline
DUNIA Jujutsu Kaisen (JJK) karya Gege Akutami telah menyihir jutaan penggemar dengan sistem kekuatan yang kompleks dan brutal. Di tahun 2026 ini, setelah seluruh teka-teki mengenai akhir cerita terungkap, perdebatan mengenai siapa yang menduduki takhta tertinggi penyihir terkuat semakin menarik untuk dibahas. Dari teknik kutukan bawaan hingga penguasaan Domain Expansion, setiap karakter memiliki spesialisasi yang unik.
Berikut adalah daftar urutan penyihir Jujutsu Kaisen dari yang terlemah hingga yang terkuat berdasarkan pencapaian dan kemampuan mereka di akhir serial.
Miwa sering kali dianggap sebagai penyihir yang tidak memiliki bakat alami yang menonjol. Meskipun ia menguasai New Shadow Style: Simple Domain, kemampuannya terbatas pada pertahanan dan serangan balik jarak dekat. Di akhir cerita, ia lebih berperan sebagai pendukung teknis daripada petarung garis depan.
Sebagai salah satu protagonis utama, Nobara memiliki teknik kutukan Straw Doll yang sangat langka karena mampu menyerang jiwa lawan melalui perantara. Meskipun secara fisik tidak sekuat rekan-rekannya, kontribusinya dalam pertempuran melawan Mahito dan bantuan krusialnya di akhir Shinjuku Showdown membuktikan bahwa ia adalah penyihir tingkat 2 yang mendekati tingkat 1.
Teknik Resonance milik Nobara adalah salah satu dari sedikit kemampuan yang bisa memberikan kerusakan langsung pada jiwa musuh tanpa kontak fisik.
Nanami adalah representasi penyihir tingkat 1 yang sangat efisien. Teknik Ratio miliknya memungkinkannya menciptakan titik lemah pada musuh dengan rasio 7:3. Meskipun ia tidak memiliki Domain Expansion, dedikasi dan akurasi serangannya menjadikannya tolok ukur kekuatan penyihir profesional.
Higuruma adalah seorang jenius yang membangkitkan teknik kutukan hanya dalam hitungan hari. Domain Expansion miliknya, Deadly Sentencing, mampu menyita teknik kutukan lawan jika terbukti bersalah dalam "sidang" gaib. Bakatnya disebut-sebut setara dengan Gojo Satoru dalam hal kecepatan belajar.
Mantan murid tahun ketiga SMA Jujutsu ini memiliki Domain Expansion bernama Idle Death Gamble. Jika ia mendapatkan jackpot, Hakari akan mendapatkan energi kutukan yang tidak terbatas dan kemampuan regenerasi otomatis selama 4 menit 11 detik, membuatnya hampir abadi dalam durasi tersebut.
Meskipun secara teknis tidak memiliki energi kutukan, Maki mencapai level Toji Fushiguro setelah batasan surgawinya terpenuhi sepenuhnya. Dengan fisik manusia super, ia mampu melihat aliran udara dan memotong jiwa makhluk apa pun menggunakan senjata khusus.
|Peringkat
|Nama Karakter
|Kemampuan Utama
|5
|Yuta Okkotsu
|Copy Technique & Rika
|4
|Yuji Itadori
|Black Flash Master & Soul Strikes
|3
|Satoru Gojo
|Limitless & Six Eyes
|2
|Ryomen Sukuna
|Shrine & World Cutting Slash
|1
|Tengen (Merged)
|Barrier Mastery (Historical)
Secara historis dan berdasarkan hasil akhir pertempuran, Sukuna tetap menjadi entitas terkuat yang pernah ada dalam sejarah Jujutsu. Dengan kecerdasan taktis ribuan tahun dan kemampuan untuk meniru teknik tingkat tinggi hanya dengan melihatnya sekali, ia adalah puncak dari segala ilmu sihir. (Z-4)
Sukuna berhasil mengeksekusi tebasan yang tidak lagi mengincar objek, melainkan memotong realitas ruang itu sendiri. Kejadian di Chapter 236 ini mengejutkan dunia karena memperlihatkan
Sebagai penyihir terkuat di era modern, Gojo adalah satu-satunya harapan kemanusiaan untuk menghentikan Ryomen Sukuna, Raja Kutukan yang telah mengambil alih tubuh Megumi Fushiguro.
Sukuna yang sedang menguasai tubuh Yuji Itadori bertarung melawan Megumi. Alih-alih membunuhnya dengan cepat, Sukuna justru terhenti ketika melihat Megumi bersiap mengeluarkan
Gojo Satoru tewas karena ia tidak menduga bahwa Sukuna bisa memperluas skala serangannya. Bagi Infinity, serangan yang mengincar objek akan selalu terhalang oleh jarak tak terbatas.
Domain Expansion bekerja dengan menjebak lawan dalam penghalang (barrier) yang telah diperkuat dengan teknik kutukan pengguna.
