Daftar Urutan Penyihir Jujustu Kaisen Terkuat, Berikut Kemampuannya

Ryomen Sukuna(Doc IMDB)

DUNIA Jujutsu Kaisen (JJK) karya Gege Akutami telah menyihir jutaan penggemar dengan sistem kekuatan yang kompleks dan brutal. Di tahun 2026 ini, setelah seluruh teka-teki mengenai akhir cerita terungkap, perdebatan mengenai siapa yang menduduki takhta tertinggi penyihir terkuat semakin menarik untuk dibahas. Dari teknik kutukan bawaan hingga penguasaan Domain Expansion, setiap karakter memiliki spesialisasi yang unik.

Berikut adalah daftar urutan penyihir Jujutsu Kaisen dari yang terlemah hingga yang terkuat berdasarkan pencapaian dan kemampuan mereka di akhir serial.

Urutan Penyihir dari Kelas Bawah hingga Menengah

15. Kasumi Miwa

Miwa sering kali dianggap sebagai penyihir yang tidak memiliki bakat alami yang menonjol. Meskipun ia menguasai New Shadow Style: Simple Domain, kemampuannya terbatas pada pertahanan dan serangan balik jarak dekat. Di akhir cerita, ia lebih berperan sebagai pendukung teknis daripada petarung garis depan.

Baca juga : Alasan Ryomen Sukuna Mengambil Alih Tubuh Megumi Fushiguro di Jujustu Kaisen, Sudah Direncanakan

14. Nobara Kugisaki

Sebagai salah satu protagonis utama, Nobara memiliki teknik kutukan Straw Doll yang sangat langka karena mampu menyerang jiwa lawan melalui perantara. Meskipun secara fisik tidak sekuat rekan-rekannya, kontribusinya dalam pertempuran melawan Mahito dan bantuan krusialnya di akhir Shinjuku Showdown membuktikan bahwa ia adalah penyihir tingkat 2 yang mendekati tingkat 1.

Teknik Resonance milik Nobara adalah salah satu dari sedikit kemampuan yang bisa memberikan kerusakan langsung pada jiwa musuh tanpa kontak fisik.

13. Kento Nanami

Nanami adalah representasi penyihir tingkat 1 yang sangat efisien. Teknik Ratio miliknya memungkinkannya menciptakan titik lemah pada musuh dengan rasio 7:3. Meskipun ia tidak memiliki Domain Expansion, dedikasi dan akurasi serangannya menjadikannya tolok ukur kekuatan penyihir profesional.

Baca juga : Penyebab Gojo Satoru Tewas, Karakter Andalan Jujustu Kaisen Hadapi Ryomen Sukuna

Kebangkitan Penyihir Tingkat Tinggi dan Spesial

10. Hiromi Higuruma

Higuruma adalah seorang jenius yang membangkitkan teknik kutukan hanya dalam hitungan hari. Domain Expansion miliknya, Deadly Sentencing, mampu menyita teknik kutukan lawan jika terbukti bersalah dalam "sidang" gaib. Bakatnya disebut-sebut setara dengan Gojo Satoru dalam hal kecepatan belajar.

9. Kinji Hakari

Mantan murid tahun ketiga SMA Jujutsu ini memiliki Domain Expansion bernama Idle Death Gamble. Jika ia mendapatkan jackpot, Hakari akan mendapatkan energi kutukan yang tidak terbatas dan kemampuan regenerasi otomatis selama 4 menit 11 detik, membuatnya hampir abadi dalam durasi tersebut.

8. Maki Zenin (Pasca-Awakening)

Meskipun secara teknis tidak memiliki energi kutukan, Maki mencapai level Toji Fushiguro setelah batasan surgawinya terpenuhi sepenuhnya. Dengan fisik manusia super, ia mampu melihat aliran udara dan memotong jiwa makhluk apa pun menggunakan senjata khusus.

Puncak Kekuatan: Lima Besar Penyihir Terkuat

Peringkat Nama Karakter Kemampuan Utama 5 Yuta Okkotsu Copy Technique & Rika 4 Yuji Itadori Black Flash Master & Soul Strikes 3 Satoru Gojo Limitless & Six Eyes 2 Ryomen Sukuna Shrine & World Cutting Slash 1 Tengen (Merged) Barrier Mastery (Historical)

1. Ryomen Sukuna: Sang Raja Kutukan

Secara historis dan berdasarkan hasil akhir pertempuran, Sukuna tetap menjadi entitas terkuat yang pernah ada dalam sejarah Jujutsu. Dengan kecerdasan taktis ribuan tahun dan kemampuan untuk meniru teknik tingkat tinggi hanya dengan melihatnya sekali, ia adalah puncak dari segala ilmu sihir. (Z-4)