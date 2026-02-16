Ini Alasan Satoru Gojo Masih Hidup meski Sudah Dibunuh Ryomen Sukuna di Jujustu Kaisen

Satoru Gojo(Doc IMDB)

KEMATIAN Satoru Gojo dalam manga Jujutsu Kaisen tetap menjadi topik diskusi hangat di kalangan penggemar. Meskipun secara fisik ia telah terbelah oleh teknik World Cutting Slash milik Ryomen Sukuna, narasi cerita memberikan cara unik bagi karakter ini untuk tetap hadir di medan laga.

Alur Pertarungan Shinjuku Showdown

Pertempuran antara Gojo dan Sukuna dimulai dengan intensitas tinggi di Shinjuku. Gojo sempat mendominasi dengan kombinasi teknik Blue, Red, dan puncaknya adalah Hollow Purple yang menghancurkan area sekitar. Namun, Sukuna yang sangat cerdik memanfaatkan Mahoraga untuk beradaptasi dengan Infinity milik Gojo.

Hasilnya, Sukuna berhasil mengeksekusi tebasan yang tidak lagi mengincar objek, melainkan memotong realitas ruang itu sendiri. Kejadian di Chapter 236 ini mengejutkan dunia karena memperlihatkan tubuh Gojo yang terpisah menjadi dua bagian.

Daftar Lawan Ryomen Sukuna Setelah Gojo

Setelah mengalahkan Gojo, Sukuna harus menghadapi serangan bertubi-tubi dari para penyihir Jujutsu High. Berikut adalah mereka yang turun ke medan perang:

Nama Karakter Peran dalam Pertarungan Hajime Kashimo Menggunakan teknik Mythical Beast Amber untuk menantang Sukuna secara langsung. Yuta Okkotsu Mengambil alih tubuh Gojo menggunakan teknik Kenjaku untuk memberikan serangan balasan. Yuji Itadori Menyerang jiwa Sukuna secara konsisten untuk memisahkan Megumi Fushiguro. Maki Zenin Memberikan luka fisik yang sulit disembuhkan dengan Soul Splitter Katana.

Mengapa Gojo Disebut Masih Hidup?

Istilah "masih hidup" bagi Gojo merujuk pada beberapa aspek penting dalam cerita:

1. Intervensi Yuta Okkotsu

Dalam kondisi putus asa, Yuta Okkotsu menggunakan salinan teknik kutukan Kenjaku untuk memindahkan otaknya ke dalam tubuh Satoru Gojo. Hal ini memungkinkan "sosok" Gojo kembali berdiri dan menggunakan Unlimited Void sekali lagi melawan Sukuna. Secara visual, Gojo kembali, meski di dalamnya adalah kesadaran Yuta.

2. Dampak Permanen pada Sukuna

Meskipun mati, serangan terakhir Gojo memberikan dampak permanen pada kemampuan regenerasi Sukuna. Tanpa kontribusi Gojo, para penyihir lain tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Dalam hal ini, semangat dan perjuangan Gojo tetap hidup dan menjadi penentu kemenangan akhir.

3. Visi di Alam Baka

Gege Akutami memperlihatkan adegan Gojo di sebuah bandara, bertemu dengan rekan-rekannya yang sudah gugur seperti Geto Suguru dan Nanami Kento. Adegan ini memberikan penutupan emosional bahwa Gojo telah menyelesaikan tugasnya di dunia manusia, namun "kehadirannya" tetap dirasakan hingga bab terakhir manga.

Satoru Gojo secara biologis memang telah tiada, namun melalui strategi medis terlarang yang dilakukan Yuta Okkotsu, ia sempat kembali ke medan perang untuk memberikan bantuan terakhir. Kehadirannya yang abadi lebih bersifat pada warisan kekuatan dan bimbingan yang ia berikan kepada murid-muridnya, terutama Yuji Itadori. (Z-4)