Apa Itu Black Flash? Bisa lawan Pengguna Kutukan di Jujustu Kaisen

Black Flash(Doc IMDB)

DALAM semesta Jujutsu Kaisen (JJK), kemenangan tidak selalu ditentukan oleh siapa yang memiliki Teknik Kutukan (Cursed Technique) paling rumit. Seringkali, momen penentu justru datang dari sebuah fenomena langka yang disebut Black Flash atau Kokusen.

Apa Itu Black Flash?

Black Flash adalah distorsi ruang yang tercipta ketika energi kutukan diterapkan pada serangan fisik dalam waktu sepersejuta detik (0,000001 detik) saat benturan terjadi. Ketika sinkronisasi sempurna ini tercapai, energi kutukan akan memancarkan kilatan berwarna hitam. Berbeda dengan serangan biasa, kekuatan Black Flash meningkat secara eksponensial hingga pangkat 2,5 dari serangan normal.

Tidak ada penyihir jujutsu di dunia yang bisa menggunakan teknik ini secara sengaja atau "sesuka hati", termasuk Satoru Gojo. Ini adalah murni masalah fokus, timing, dan sedikit keberuntungan.

Baca juga : Satoru Gojo vs Ryomen Sukuna: Siapa yang Terkuat di Jujustu Kaisen?

Dampak Serangan Black Flash bagi Pengguna

Dampak Black Flash tidak hanya menghancurkan lawan, tetapi juga memberikan efek buff bagi penggunanya. Berikut adalah beberapa dampak utamanya:

Memasuki "The Zone": Pengguna akan masuk ke kondisi fokus puncak yang membuat manipulasi energi kutukan menjadi semudah bernapas.

Pengguna akan masuk ke kondisi fokus puncak yang membuat manipulasi energi kutukan menjadi semudah bernapas. Output 120%: Seorang penyihir yang berhasil mendaratkan Black Flash akan mampu beroperasi pada tingkat 120% dari potensi maksimal mereka.

Seorang penyihir yang berhasil mendaratkan Black Flash akan mampu beroperasi pada tingkat 120% dari potensi maksimal mereka. Pemahaman Esensi: Mendaratkan teknik ini memberikan pencerahan instan mengenai bagaimana energi kutukan bekerja, yang secara permanen meningkatkan level kemampuan seorang penyihir.

Daftar Pengguna Black Flash di Jujutsu Kaisen

Hingga saat ini, hanya beberapa individu terpilih yang tercatat pernah mendaratkan serangan legendaris ini:

Nama Karakter Catatan Rekor / Momen Penting Yuji Itadori Pemegang rekor dunia dengan 8 kali Black Flash berturut-turut saat melawan Sukuna. Satoru Gojo Mendaratkan beberapa kali saat melawan Sukuna untuk memulihkan output tekniknya. Kento Nanami Mantan pemegang rekor dengan 4 kali berturut-turut dalam satu malam. Ryomen Sukuna Mampu menggunakan Black Flash untuk mendominasi pertarungan melawan para penyihir modern. Mahito Satu-satunya roh kutukan yang tercatat mampu menggunakan teknik ini. Nobara Kugisaki Mendaratkan Black Flash bersama Yuji dalam pertarungan melawan Eso dan Kechizu.

Secara teori, setiap penyihir yang bisa memanipulasi energi kutukan bisa melakukannya. Namun, karena membutuhkan presisi waktu sepersejuta detik, teknik ini tidak bisa "dipelajari" untuk digunakan secara sengaja; ia lebih merupakan hasil dari konsentrasi ekstrem.

Yuji Itadori adalah pengguna dengan jumlah total mendaratkan Black Flash terbanyak sekaligus pemegang rekor serangan berturut-turut terbanyak dalam sejarah Jujutsu Kaisen.

Kesimpulannya, Black Flash adalah puncak dari kemampuan fisik dan spiritual seorang penyihir. Munculnya kilatan hitam ini selalu menjadi pertanda bahwa alur pertempuran akan segera berubah secara drastis. (Z-4)