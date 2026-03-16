Seperti Apa Domain Expansion Megumi Fushiguro? Kekuatan Paling Misterius di Jujustu Kaisen

DUNIA Jujutsu Kaisen selalu penuh dengan kejutan, terutama jika menyangkut teknik kutukan tingkat tinggi. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah Domain Expansion milik Megumi Fushiguro yang bernama Chimera Shadow Garden. Berbeda dengan domain milik penyihir kelas atas lainnya yang tampak sempurna dan absolut, domain Megumi memiliki aura misterius karena statusnya yang dianggap "belum sempurna" (incomplete).

Apa Itu Domain Expansion?

Sebelum membedah kekuatan Megumi, penting untuk memahami apa itu Domain Expansion. Dalam semesta Jujutsu Kaisen, Domain Expansion adalah teknik tertinggi yang bisa dicapai oleh seorang penyihir jujutsu. Teknik ini melibatkan manifestasi dari "Innate Domain" (wilayah batin) si pengguna ke dalam dunia nyata menggunakan energi kutukan dan penghalang (barrier).

Dua keuntungan utama dari Domain Expansion adalah:

Kekuatan dan efektivitas teknik kutukan pengguna meningkat drastis (hingga 120%). Serangan Pasti Kena (Sure-Hit): Di dalam domain yang sempurna, setiap serangan yang dilancarkan pengguna dijamin akan mengenai target tanpa bisa dihindari.

Misteri Chimera Shadow Garden

Domain milik Megumi, Chimera Shadow Garden, pertama kali muncul saat ia terpojok melawan kutukan tingkat tinggi (Finger Bearer). Berikut adalah karakteristik unik yang membuatnya menjadi salah satu kekuatan paling misterius:

1. Status Incomplete (Belum Sempurna)

Hingga saat ini, Megumi belum mampu menciptakan penghalang (barrier) yang mandiri untuk mengurung lawannya secara absolut. Karena itu, ia sering memanfaatkan ruang tertutup (seperti bangunan atau gym) sebagai wadah fisik untuk domainnya. Inilah alasan mengapa Chimera Shadow Garden tidak memiliki efek "Sure-Hit" otomatis seperti milik Satoru Gojo atau Sukuna.

2. Manipulasi Bayangan Tanpa Batas

Di dalam Chimera Shadow Garden, seluruh area tertutup oleh cairan bayangan yang pekat. Megumi bisa memanifestasikan berbagai Shikigami dari teknik Ten Shadows secara bersamaan tanpa batasan jumlah normal. Ia bahkan bisa menciptakan klon dirinya sendiri dari bayangan untuk mengecoh lawan.

3. Abyss Tanpa Dasar

Bayangan di lantai domain ini berfungsi seperti lubang tanpa dasar. Jika lawan tidak memperkuat kaki mereka dengan energi kutukan, mereka akan tenggelam ke dalam kegelapan yang tidak memiliki oksigen maupun daya apung. Ini menjadikannya senjata mematikan bagi lawan yang tidak waspada.

Mengapa Domain Megumi Sangat Spesial?

Meskipun belum sempurna, Chimera Shadow Garden menunjukkan potensi yang mengerikan. Dalam pertarungan melawan Dagon di Shibuya, Megumi mampu menggunakan domainnya untuk "beradu" dengan domain lawan yang sudah sempurna, membuktikan bahwa kualitas energinya sangat tinggi.

Banyak penggemar berspekulasi bahwa jika Megumi berhasil menyempurnakan domain ini, ia akan mampu memanggil Mahoraga dengan kontrol penuh atau bahkan menciptakan ekosistem bayangan yang bisa menelan seluruh kota.

Kekuatan Chimera Shadow Garden:

Fitur Detail Nama Teknik Chimera Shadow Garden (Kangō An'eitei) Efek Utama Membanjiri area dengan cairan bayangan pekat Kemampuan Khusus Multi-summon Shikigami & Shadow Clones Kelemahan Membutuhkan struktur fisik sebagai barrier

Hingga tahun 2026, misteri mengenai kesempurnaan domain Megumi masih menjadi salah satu topik paling hangat di kalangan komunitas Jujutsu Kaisen. Dengan kreativitas taktisnya, Megumi membuktikan bahwa kekuatan tidak selalu soal kesempurnaan teknik, melainkan bagaimana cara menggunakannya. (Z-4)