Alur Cerita Jujustu Kaisen Modulo, Berikut Sisa Penyihir yang Masih Hidup

Jujutsu Kaisen Modulo(Doc IMDB)

DUNIA Jujutsu Kaisen kembali membara dengan kehadiran sekuel resminya berjudul Jujutsu Kaisen Modulo. Mengambil latar waktu 68 tahun setelah peristiwa Culling Game yang legendaris, seri ini menawarkan perspektif baru tentang bagaimana energi kutukan berinteraksi dengan teknologi masa depan dan ancaman dari luar angkasa.

Alur Cerita Jujutsu Kaisen Modulo: Invasi Simurian

Kisah dimulai pada tahun 2086 di Tokyo yang sudah sangat canggih. Kedamaian relatif yang tercipta setelah kekalahan Ryomen Sukuna terusik dengan kedatangan bangsa alien bernama Simurian. Pesawat luar angkasa Naunax membawa 50.000 pengungsi alien yang ternyata memiliki kemampuan memanipulasi energi yang sangat mirip dengan teknik kutukan penyihir Jujutsu.

Pemerintah Jepang dan asosiasi penyihir harus berhadapan dengan dilema: apakah para alien ini adalah kawan atau lawan? Di tengah ketegangan ini, dua bersaudara Tsurugi dan Yuka Okkotsu, yang merupakan cucu dari Yuta Okkotsu dan Maki Zenin, menjadi garda terdepan dalam menyelidiki kasus penculikan warga yang ternyata digunakan sebagai "baterai" energi kutukan oleh kelompok pemberontak.

Baca juga : Alasan Ryomen Sukuna Mengambil Alih Tubuh Megumi Fushiguro di Jujustu Kaisen, Sudah Direncanakan

Daftar Penyihir Legendaris yang Masih Hidup

Salah satu daya tarik utama Jujutsu Kaisen Modulo adalah kemunculan kembali karakter-karakter ikonik dari seri orisinal yang kini sudah menjadi legenda hidup. Berikut adalah daftar karakter yang dikonfirmasi masih bertahan di era Modulo:

Nama Karakter Status & Peran di Modulo Yuji Itadori Masih hidup (Imortal/Menua sangat lambat). Menjadi pelindung Bumi terkuat. Nobara Kugisaki Masih hidup (Usia 80-an). Menjadi tetua penyihir yang sangat dihormati. Aoi Todo Masih hidup. Menjadi pensiunan penyihir Kelas 1 yang memberikan bimbingan. Panda Masih hidup. Bangkit kembali dari kondisi dorman di gudang rahasia klan Gojo. Ui Ui Masih hidup. Membantu logistik dan transportasi antar dimensi.

Mengenal Karakter Utama di Era Modulo

Selain wajah lama, Jujutsu Kaisen Modulo memperkenalkan jajaran karakter baru yang tak kalah menarik:

Yuka Okkotsu: Gadis berbakat yang mewarisi kemampuan manipulasi energi kutukan tingkat tinggi dari kakeknya, Yuta.

Gadis berbakat yang mewarisi kemampuan manipulasi energi kutukan tingkat tinggi dari kakeknya, Yuta. Tsurugi Okkotsu: Saudara laki-laki Yuka yang memiliki batasan surgawi (Heavenly Restriction) seperti Maki Zenin, memberikan kekuatan fisik luar biasa tanpa energi kutukan.

Saudara laki-laki Yuka yang memiliki batasan surgawi (Heavenly Restriction) seperti Maki Zenin, memberikan kekuatan fisik luar biasa tanpa energi kutukan. Maru (Marulu Val Vol Yelvori): Alien Simurian yang menjadi jembatan antara manusia dan alien. Tekniknya, "Chaos and Harmony", memungkinkan dia untuk menyeimbangkan energi di sekitarnya.

Alien Simurian yang menjadi jembatan antara manusia dan alien. Tekniknya, "Chaos and Harmony", memungkinkan dia untuk menyeimbangkan energi di sekitarnya. Dabura Karaba: Pemimpin faksi agresif Simurian yang menjadi lawan tanding seimbang bagi para penyihir terkuat di Bumi.

Berbeda dengan Yuji dan Nobara, Megumi Fushiguro dikonfirmasi telah meninggal dunia sebelum peristiwa Modulo dimulai. Kematiannya menjadi salah satu plot poin emosional saat Yuji dan Nobara bertemu kembali di bab-bab akhir.

Jujutsu Kaisen Modulo berhasil menutup celah narasi yang ditinggalkan seri utamanya sambil memberikan penghormatan bagi para penyihir lama yang masih bertahan di era yang serba canggih ini. (Z-4)