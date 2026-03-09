Link Baca Manga Jujustu Kaisen Modulo Resmi dan Lengkap Bahasa Indonesia

Jujutsu Kaisen Modulo(Doc IMDB)

KABAR gembira bagi para penggemar karya Gege Akutami. Setelah seri orisinalnya berakhir pada 2024, kini dunia sihir kembali lewat sekuel resmi bertajuk Jujutsu Kaisen Modulo. Menariknya, seri ini tidak hanya melanjutkan lore yang sudah ada, tetapi melakukan lompatan besar ke masa depan yang belum pernah terbayangkan sebelumnya.

Sinopsis Jujutsu Kaisen Modulo: Era Sihir dan Alien

Jujutsu Kaisen Modulo mengambil latar tahun 2086, sekitar 68 tahun setelah berakhirnya peristiwa Culling Game yang legendaris. Dunia tidak lagi sama; Jepang telah menjadi pusat energi terkutuk dunia yang berpadu dengan teknologi futuristik. Namun, kedamaian itu terusik saat sebuah pesawat luar angkasa tiba-tiba muncul di atmosfer bumi.

Pesawat tersebut membawa bangsa Simurian, ras alien yang ternyata memiliki kemampuan memanipulasi energi terkutuk dengan cara yang berbeda dari manusia. Konflik utama dalam Modulo bukan lagi sekadar membasmi roh kutukan, melainkan diplomasi dan peperangan antar-spesies yang mempertaruhkan nasib planet Bumi.

Baca juga : Alur Cerita Jujustu Kaisen Modulo, Berikut Sisa Penyihir yang Masih Hidup

Jujutsu Kaisen Modulo adalah seri pendek yang direncanakan hanya berjumlah sekitar 25 chapter (3 volume), menjadikannya bacaan yang padat dan intens bagi para penggemar.

Perbedaan Mencolok dengan Seri Jujutsu Kaisen Pertama

Banyak pembaca bertanya-tanya, apa yang membuat Modulo berbeda dari seri yang dibintangi Yuji Itadori? Berikut adalah poin-poin perbedaannya:

1. Generasi Baru "Okkotsu"

Jika sebelumnya kita mengenal Yuta Okkotsu sebagai penyihir kelas khusus, kini tongkat estafet beralih kepada cucunya, Tsurugi Okkotsu dan Yuka Okkotsu. Mereka mewarisi teknik kutukan leluhur mereka namun harus beradaptasi dengan ancaman yang jauh lebih modern.

Baca juga : 10 Pengguna Black Flash Terkuat di Jujustu Kaisen

2. Musuh: Alien vs Kutukan

Di seri pertama, ancaman bersifat spiritual (roh yang lahir dari emosi negatif manusia). Di Modulo, ancaman bersifat fisik dan ekstraterestrial. Bangsa Simurian datang bukan karena dendam, melainkan mencari tempat tinggal baru, yang memicu konflik politik dan moral yang lebih dalam.

3. Visual dan Ilustrasi

Meskipun cerita tetap ditulis oleh Gege Akutami, ilustrasi Modulo dikerjakan oleh Yuji Iwasaki. Gaya visualnya terasa lebih bersih dan dinamis, sangat cocok dengan tema futuristik dan science fiction yang diusung.

4. Penampilan Karakter Klasik

Salah satu daya tarik utama adalah melihat versi tua dari karakter yang kita cintai. Yuji Itadori muncul sebagai sosok mentor yang bijaksana di usia 83 tahun, memberikan jembatan emosional antara seri lama dan baru.

Link Baca Manga Jujutsu Kaisen Modulo Lengkap

Untuk menjaga ekosistem industri manga, sangat disarankan untuk membaca melalui platform legal. Shueisha telah menyediakan akses gratis untuk bab-bab terbaru Jujutsu Kaisen Modulo dalam berbagai bahasa, termasuk Bahasa Indonesia.

Platform Status Bahasa MangaPlus by Shueisha Resmi / Legal Indonesia, Inggris, Spanyol

Anda dapat mengakses seluruh chapter lengkapnya melalui tautan di bawah ini:

Link Baca Jujutsu Kaisen Modulo Bahasa Indonesia - MangaPlus

Jujutsu Kaisen Modulo adalah eksperimen berani dari Gege Akutami yang berhasil memadukan unsur supranatural dengan fiksi ilmiah. Dengan durasi seri yang lebih singkat, setiap chapternya menyajikan tensi tinggi yang tidak boleh dilewatkan oleh para penggemar setianya. (Z-4)