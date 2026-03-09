Link Baca Manga Jujustu Kaisen Modulo Resmi dan Lengkap Bahasa Indonesia

Headline
KABAR gembira bagi para penggemar karya Gege Akutami. Setelah seri orisinalnya berakhir pada 2024, kini dunia sihir kembali lewat sekuel resmi bertajuk Jujutsu Kaisen Modulo. Menariknya, seri ini tidak hanya melanjutkan lore yang sudah ada, tetapi melakukan lompatan besar ke masa depan yang belum pernah terbayangkan sebelumnya.
Jujutsu Kaisen Modulo mengambil latar tahun 2086, sekitar 68 tahun setelah berakhirnya peristiwa Culling Game yang legendaris. Dunia tidak lagi sama; Jepang telah menjadi pusat energi terkutuk dunia yang berpadu dengan teknologi futuristik. Namun, kedamaian itu terusik saat sebuah pesawat luar angkasa tiba-tiba muncul di atmosfer bumi.
Pesawat tersebut membawa bangsa Simurian, ras alien yang ternyata memiliki kemampuan memanipulasi energi terkutuk dengan cara yang berbeda dari manusia. Konflik utama dalam Modulo bukan lagi sekadar membasmi roh kutukan, melainkan diplomasi dan peperangan antar-spesies yang mempertaruhkan nasib planet Bumi.
Jujutsu Kaisen Modulo adalah seri pendek yang direncanakan hanya berjumlah sekitar 25 chapter (3 volume), menjadikannya bacaan yang padat dan intens bagi para penggemar.
Banyak pembaca bertanya-tanya, apa yang membuat Modulo berbeda dari seri yang dibintangi Yuji Itadori? Berikut adalah poin-poin perbedaannya:
Jika sebelumnya kita mengenal Yuta Okkotsu sebagai penyihir kelas khusus, kini tongkat estafet beralih kepada cucunya, Tsurugi Okkotsu dan Yuka Okkotsu. Mereka mewarisi teknik kutukan leluhur mereka namun harus beradaptasi dengan ancaman yang jauh lebih modern.
Di seri pertama, ancaman bersifat spiritual (roh yang lahir dari emosi negatif manusia). Di Modulo, ancaman bersifat fisik dan ekstraterestrial. Bangsa Simurian datang bukan karena dendam, melainkan mencari tempat tinggal baru, yang memicu konflik politik dan moral yang lebih dalam.
Meskipun cerita tetap ditulis oleh Gege Akutami, ilustrasi Modulo dikerjakan oleh Yuji Iwasaki. Gaya visualnya terasa lebih bersih dan dinamis, sangat cocok dengan tema futuristik dan science fiction yang diusung.
Salah satu daya tarik utama adalah melihat versi tua dari karakter yang kita cintai. Yuji Itadori muncul sebagai sosok mentor yang bijaksana di usia 83 tahun, memberikan jembatan emosional antara seri lama dan baru.
Untuk menjaga ekosistem industri manga, sangat disarankan untuk membaca melalui platform legal. Shueisha telah menyediakan akses gratis untuk bab-bab terbaru Jujutsu Kaisen Modulo dalam berbagai bahasa, termasuk Bahasa Indonesia.
|Platform
|Status
|Bahasa
|MangaPlus by Shueisha
|Resmi / Legal
|Indonesia, Inggris, Spanyol
Anda dapat mengakses seluruh chapter lengkapnya melalui tautan di bawah ini:
Link Baca Jujutsu Kaisen Modulo Bahasa Indonesia - MangaPlus
Jujutsu Kaisen Modulo adalah eksperimen berani dari Gege Akutami yang berhasil memadukan unsur supranatural dengan fiksi ilmiah. Dengan durasi seri yang lebih singkat, setiap chapternya menyajikan tensi tinggi yang tidak boleh dilewatkan oleh para penggemar setianya. (Z-4)
Kisah dimulai pada tahun 2086 di Tokyo yang sudah sangat canggih. Kedamaian relatif yang tercipta setelah kekalahan Ryomen Sukuna terusik dengan kedatangan bangsa alien
Efeknya luar biasa: kekuatan serangan meningkat hingga pangkat 2,5. Selain itu, pengguna yang berhasil mendaratkannya akan masuk ke dalam "The Zone"
Authentic Mutual Love adalah manifestasi dari teknik kutukan dasar Yuta, yaitu Copy (Meniru). Di dalam domain ini, lingkungan berubah menjadi hamparan luas yang dipenuhi dengan ribuan
Black Flash adalah distorsi ruang yang tercipta ketika energi kutukan diterapkan pada serangan fisik dalam waktu sepersejuta detik (0,000001 detik) saat benturan terjadi.
Sebagai penyihir terkuat di era modern, Gojo adalah satu-satunya harapan kemanusiaan untuk menghentikan Ryomen Sukuna, Raja Kutukan yang telah mengambil alih tubuh Megumi Fushiguro.
