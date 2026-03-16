Begini Cara Megumi Fushiguro Memanggil Mahogara di Jujustu Kaisen

Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
DALAM serial Jujutsu Kaisen, Eight-Handled Sword Divergent Sila Divine General Mahoraga (Makora) dikenal sebagai entitas yang paling tidak terkendali. Sebagai bagian dari Ten Shadows Technique milik Megumi Fushiguro, Mahoraga adalah "senjata nuklir" yang hanya digunakan saat situasi benar-benar buntu.
Mahoraga adalah Shikigami terkuat yang diwariskan dalam keluarga Zenin. Secara visual, ia digambarkan sebagai makhluk humanoid raksasa dengan roda Dharma di atas kepalanya dan pedang yang menempel di tangan kanannya. Dalam sejarah, belum ada satu pun pengguna teknik kutukan ini yang berhasil menjinakkan Mahoraga secara sah dalam ritual eksorsisme.
Megumi Fushiguro menggunakan Mahoraga sebagai upaya terakhir untuk membawa musuhnya mati bersama. Berikut adalah proses pemanggilannya:
Kemampuan utama Mahoraga adalah Adaptasi. Roda di atas kepalanya akan berputar setiap kali ia menerima serangan. Begitu roda berputar, Mahoraga akan memahami mekanisme serangan tersebut, menjadi kebal, dan bahkan mampu mengembangkan serangan balik yang sangat efektif untuk menembus pertahanan lawan.
Meskipun tampak tak terkalahkan, Mahoraga memiliki kelemahan fatal yang bisa dimanfaatkan oleh penyihir tingkat dewa seperti Sukuna atau Gojo:
Satu-satunya cara pasti untuk mengalahkan Mahoraga adalah dengan menghancurkannya sepenuhnya dalam satu serangan tunggal (one-hit kill) sebelum ia sempat beradaptasi. Jika serangan pertama tidak langsung membunuhnya, serangan kedua dengan jenis yang sama tidak akan berguna.
Lawan harus mengganti jenis serangan secara terus-menerus. Jika Mahoraga diserang dengan teknik fisik, kemudian beralih ke teknik kutukan berbasis elemen, ia akan dipaksa untuk memulai proses adaptasi dari awal untuk setiap jenis fenomena baru. (Z-4)
Sebelum membedah kekuatan Megumi, penting untuk memahami apa itu Domain Expansion. Dalam semesta Jujutsu Kaisen, Domain Expansion adalah teknik tertinggi
Kisah dimulai pada tahun 2086 di Tokyo yang sudah sangat canggih. Kedamaian relatif yang tercipta setelah kekalahan Ryomen Sukuna terusik dengan kedatangan bangsa alien
Sukuna yang sedang menguasai tubuh Yuji Itadori bertarung melawan Megumi. Alih-alih membunuhnya dengan cepat, Sukuna justru terhenti ketika melihat Megumi bersiap mengeluarkan
Sebagai penyihir terkuat di era modern, Gojo adalah satu-satunya harapan kemanusiaan untuk menghentikan Ryomen Sukuna, Raja Kutukan yang telah mengambil alih tubuh Megumi Fushiguro.
