Heidi Klum Tampil Mempesona Setelah 10 Tahun Absen dari Oscar

Setelah 10 tahun absen dari Oscar, model Heidi Klum tampil memukau di karpet merah Academy Awards dengan gaun strapless emas.(Instagram)

HEIDI Klum kembali membuktikan eksistensinya sebagai salah satu ikon fesyen paling sibuk di Hollywood dengan kehadirannya di ajang penghargaan Academy Awards ke-98. Penampilannya menjadi sangat spesial karena menandai kehadiran pertamanya di upacara utama Oscar setelah absen selama 10 tahun. Ia terakhir kali hadir pada 2016.

Supermodel dan pembawa acara televisi ini tampil memukau dalam balutan gaun strapless berwarna emas dan krem pucat yang menerawang. Gaun itu dilengkapi dengan detail manik-manik rumit dan korset bustier yang menonjolkan bingkai tubuhnya yang semampai.

Gaun tersebut dipenuhi dengan detail mutiara putih, payet, dan simbol salib yang melapisi hampir setiap jengkal kainnya, menciptakan efek bercahaya di bawah sorotan lampu karpet merah. Klum menyempurnakan penampilannya dengan perhiasan mutiara yang berlapis-lapis serta liontin salib yang memberikan sentuhan vintage pada desain modern tersebut.

Untuk bagian kecantikan, ia membiarkan rambut pirangnya terurai dengan gaya gelombang lembut dan riasan wajah yang memberikan kesan glowy. Melalui unggahan di media sosialnya, ia membagikan video kilas balik penampilannya di Oscar selama bertahun-tahun dengan keterangan singkat yang menyatakan, "akhir pekan oscar kita mulai goooooo 🌟."

Didiagnosis ADHD, Heidi Anggap Sebagai Kekuatan

Heidi Klum baru-baru ini berbicara secara terbuka mengenai kondisi kesehatan mentalnya. Model kelahiran Jerman ini mengungkapkan dirinya memiliki kondisi ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder).

Bukannya merasa terbatasi, ia justru melihat kondisi tersebut sebagai sebuah kelebihan dalam mengelola kariernya yang padat. Klum dengan tegas menyatakan, "Ini adalah kekuatan super saya." Ia menolak untuk membiarkan diagnosis tersebut membatasinya dan justru merasa terbantu dalam menangani berbagai proyek secara bersamaan.

Klum menjelaskan lebih lanjut bagaimana kondisi tersebut memengaruhi etos kerjanya dengan mengatakan, "Saya sangat hiperaktif karena ADHD saya. Saya bisa melakukan seribu hal berbeda sekaligus. Saya mengerjakan banyak proyek secara bersamaan dan terus menambah lebih banyak lagi."

Saat syuting acara Password beberapa waktu lalu, ia juga mengakui bahwa gerakan-gerakan kecil yang sering ia lakukan adalah caranya untuk tetap fokus. Ia menuturkan kepada NBC News bahwa, "Tarian kecil saya membantu saya karena saya memiliki ADD/ADHD. Saya harus melakukan banyak hal untuk membuat saya tetap fokus dalam satu cara."

Saat ini, di usianya yang ke-52 tahun, Klum tetap menjadi sosok yang tak terhentikan di industri hiburan, mulai dari menjadi juri di America’s Got Talent selama 11 musim hingga syuting musim ke-22 untuk Project Runway. (InStyle/Hello!/Z-2)