Jessie Buckley Curi Perhatian di Karpet Merah Oscar 2026 dengan Gaun Chanel

Aktris Jessie Buckley tampil memukau di karpet merah Academy Awards ke-98 di Dolby Theater mengenakan gaun dari rumah mode Chanel.(elle)

AKTRIS asal Irlandia, Jessie Buckley, menjadi pusat perhatian saat tiba di karpet merah Academy Awards ke-98 yang digelar di Dolby Theatre, Los Angeles, Minggu (15/3). Buckley, yang menjadi kandidat kuat untuk kategori Aktris Terbaik lewat film Hamnet, tampil anggun dalam balutan gaun kustom dari rumah mode Prancis, Chanel.

Penampilan Buckley di karpet merah ini dianggap sebagai salah satu momen mode paling menonjol tahun ini. Gaun off-the-shoulder yang ia kenakan memadukan kontras warna merah cerah dan merah muda lembut, menciptakan siluet modern namun tetap memancarkan glamor klasik Hollywood. Kehadirannya di karpet merah menandai babak akhir dari rangkaian tur musim penghargaan yang sukses bagi sang aktris.

Penata gaya Buckley, Danielle Goldberg, memilih desain yang menekankan kesederhanaan yang elegan (minimalis) namun berani secara warna. Buckley melengkapi penampilannya dengan riasan wajah natural oleh MUA Nina Park, yang menggunakan rangkaian kosmetik dari Chanel untuk memberikan kesan glowing dan bibir berwarna nude. Tidak ada aksesori berlebih yang dikenakan, membiarkan potongan gaun dan aura sang aktris menjadi daya tarik utama bagi para fotografer yang memadati area masuk.

Kedatangan Buckley sangat dinantikan mengingat statusnya sebagai sapu bersih penghargaan besar tahun ini, termasuk Golden Globes dan BAFTA. Para kritikus mode memuji keberaniannya beralih dari gaya avant-garde yang biasa ia tampilkan ke gaya yang lebih terkendali namun tetap ikonik. "Ini adalah penampilan terbaiknya selama musim penghargaan ini," tulis salah satu pengamat mode dalam laporan langsungnya.

Meski upacara penghargaan baru akan dimulai beberapa saat lagi, kehadiran Buckley di karpet merah telah menetapkan standar tinggi bagi tamu undangan lainnya. Buckley dijadwalkan akan duduk di barisan depan bersama rekan-rekan nominator Aktris Terbaik lainnya, termasuk Emma Stone dan Rose Byrne, untuk menantikan apakah ia akan mencetak sejarah sebagai aktris Irlandia pertama yang membawa pulang piala Oscar di kategori utama tersebut. (Elle/Z-2)