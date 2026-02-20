Bad Bunny akan Bintangi Film Porto Rico Bersama Javier Bardem dan Edward Norton

Bad Bunny(AFP/Luis ROBAYO)

BINTANG global asal Puerto Rico, Bad Bunny, siap mencatatkan sejarah baru dalam karier aktingnya. Penyanyi berusia 31 tahun tersebut baru saja dikonfirmasi akan memerankan tokoh utama dalam film berjudul Porto Rico. Tidak tanggung-tanggung, ia akan beradu peran dengan deretan aktor watak Hollywood seperti Javier Bardem, Edward Norton, dan Viggo Mortensen.

Film ini disutradarai rapper ternama René Pérez, atau yang lebih dikenal sebagai Residente.

Proyek yang telah dikembangkan sejak 2023 ini digambarkan sebagai surat cinta untuk tanah air mereka.

Plot cerita akan mengangkat kisah nyata José Maldonado Román, seorang revolusioner akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang dikenal dengan julukan Águila Blanca (Elang Putih).

Menelusuri Akar Sejarah

Porto Rico akan menyoroti perjuangan Maldonado Román melawan kolonialisme Spanyol dan keterlibatannya dalam berbagai pemberontakan melawan otoritas pada masanya.

Judul film ini sendiri merujuk pada ejaan lama yang digunakan Amerika Serikat (AS) sebelum wilayah tersebut menjadi teritori berpemerintahan sendiri seperti sekarang.

Sutradara Residente mengungkapkan bahwa proyek ini adalah impian masa kecilnya. Kepada situs film Deadline, ia menegaskan pentingnya kejujuran dalam narasi sejarah.

"Film ini adalah penegasan tentang siapa kita, diceritakan dengan intensitas dan kejujuran yang layak didapatkan oleh sejarah kami. Sejarah asli Puerto Rico selalu dikelilingi oleh kontroversi," ujar Residente.

Proyek ambisius ini juga melibatkan nama besar di balik layar. Alejandro G. Iñárritu, sutradara pemenang Oscar lewat Birdman dan The Revenant, bertindak sebagai produser eksekutif.

Kolaborasi Dinamit

Edward Norton, salah satu aktor utama dalam film ini, memberikan pujian tinggi terhadap visi Residente dan potensi Bad Bunny. Ia menyamakan skala film ini dengan karya-karya klasik seperti The Godfather dan Gangs of New York.

"Membawa dia (Residente) dan Bad Bunny bersama untuk menceritakan kisah nyata akar Puerto Rico akan seperti api yang bertemu dengan batang dinamit yang telah lama menunggu," kata Norton dalam sebuah pernyataan resmi.

Bagi Bad Bunny, peran ini merupakan lompatan besar setelah sebelumnya hanya tampil sebagai pemeran pendukung dalam film Bullet Train dan Caught Stealing.

Pengumuman film ini melengkapi tahun yang luar biasa bagi sang artis. Sepanjang 2025 dan awal 2026, ia tercatat telah menjadi penampil utama di halftime show Super Bowl, memenangkan kategori Album of the Year di Grammy Awards, serta dinobatkan sebagai artis terpopuler kelima di dunia oleh IFPI.

Dengan jajaran pemain kelas atas dan arahan sutradara yang visioner, Porto Rico diprediksi akan menjadi salah satu karya sinematik paling emosional yang menantang narasi idealisme Amerika melalui sudut pandang sejarah yang kelam. (bbc/Z-1)