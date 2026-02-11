Chandra Satria Hidupkan Kembali Lagu Legendaris Dan

Headline
USAI sukses mencuri perhatian lewat debut lagu Saat Denganmu yang dibawakan bersama diva legendaris Sheila Majid, Chandra Satria kini kembali meramaikan industri musik Tanah Air. Kali ini, ia merilis single kedua bertajuk Dan, sebuah lagu ikonik karya Eross Candra yang dipopulerkan oleh grup band Sheila on 7.
Berbeda dengan versi aslinya yang kental dengan nuansa pop-rock era 90-an, Chandra Satria membawa nyawa baru ke dalam lagu ini. Dan dikemas ulang dengan aransemen yang lebih megah dan emosional, menonjolkan sentuhan musik ballad yang didukung penuh oleh iringan orkestrasi dari Budapest Scoring Orchestra.
Dalam proses kreatifnya, Chandra mempercayakan posisi pengarah musik kepada Ivan Tangkulung. Sosok Ivan bukanlah nama asing di industri kreatif, mengingat rekam jejaknya yang panjang di dunia teater musikal Indonesia. Kolaborasi keduanya berhasil menciptakan komposisi yang sinematik namun tetap menjaga esensi lirik aslinya.
Proses produksi lagu ini juga melibatkan jajaran profesional di bidangnya.
Selain Ivan Tangkulung sebagai produser musik dan pengatur aransemen, terdapat nama Yandi Brownsu sebagai pengarah vokal dan Tessa Latuheru sebagai penyanyi latar.
Seluruh proyek ini berada di bawah naungan label Chandra Satria Production, di mana Chandra juga bertindak sebagai produser eksekutif.
Lagu Dan merupakan bagian kedua dari rangkaian proyek trilogi yang direncanakan oleh Chandra Satria. Setelah ini, ia dijadwalkan akan merilis satu lagu lagi untuk melengkapi rangkaian single terbarunya.
Chandra Satria sendiri memiliki latar belakang yang sangat kuat di panggung hiburan. Ia mengawali kariernya sebagai penyanyi latar bagi sederet musisi besar Indonesia, mulai dari Chrisye, Vina Panduwinata, hingga Erwin Gutawa.
Tidak hanya di dalam negeri, ia juga pernah mendukung penampilan artis mancanegara seperti Eric Bennet, Phil Perry, hingga bintang Broadway Lea Salonga saat mereka bertandang ke Indonesia.
Selain aktif di dunia tarik suara, kiprah Chandra juga bersinar di dunia seni peran. Dedikasinya pada panggung teater musikal turut mengasah kemampuan vokalnya hingga ia dipercaya membintangi film musikal fenomenal, Petualangan Sherina 2.
Melalui single Dan ini, Chandra membuktikan kematangannya sebagai solois yang mampu memberikan warna baru pada karya-karya legendaris Indonesia. (Z-1)
