Pererat Hubungan dengan Pendengar Indonesia, Sayap Lepas Rilis Single Cinta & Janji

Sayap Lepas(MI/HO)

UNIT indie pop asal Kuching, Sarawak, Malaysia, Sayap Lepas, resmi merilis single terbaru mereka yang bertajuk Cinta & Janji.

Melalui format digital, band yang beranggotakan Yoy (vokal/gitar), Mison (drum), dan Jeremy (bass) ini menaruh harapan besar untuk memperluas jangkauan pendengar di Asia Tenggara, dengan Indonesia sebagai fokus utama.

Bagi Sayap Lepas, musik bukan sekadar hiburan, melainkan medium untuk menyampaikan rasa dan cerita secara tulus.

Karakteristik musik mereka yang ringan dan dekat dengan realitas kehidupan dibalut dengan lirik yang catchy serta aransemen sederhana. Hal ini dilakukan agar karya mereka mudah diterima oleh berbagai kalangan pendengar.

"Kami ingin setiap lagu yang kami buat bisa menjadi cerminan pengalaman hidup, sesuatu yang bisa dirasakan oleh siapa saja," ujar Yoy, sang vokalis sekaligus penulis lagu tersebut.

Ketertarikan Sayap Lepas terhadap pasar Indonesia bukan tanpa alasan. Faktor kedekatan budaya dan pengaruh besar musik Indonesia terhadap perjalanan kreatif mereka menjadi dorongan kuat untuk konsisten berkarya di Tanah Air.

"Lagu-lagu Indonesia sangat populer di Malaysia, khususnya di Kuching. Kami banyak terinspirasi dari musik Indonesia, sehingga wajar jika kami ingin merilis karya kami di sini," tutur Jeremy.

Secara tematis, Cinta & Janji mengangkat esensi dari kesetiaan dan makna sebuah komitmen dalam hubungan.

Lirik puitis yang menjadi kekuatan utama lagu ini dipadukan dengan aransemen pop modern yang emosional namun tetap relevan bagi pendengar masa kini.

Mison menjelaskan bahwa lagu ini membawa pesan yang mendalam mengenai tanggung jawab dalam sebuah ucapan.

"Lagu ini tentang bagaimana janji bukan sekadar kata-kata, melainkan komitmen yang harus dijaga. Kami berharap pendengar di Indonesia bisa merasakan kedekatan emosional dari pesan yang kami sampaikan," jelasnya.

Sebagai langkah konkret dalam mempromosikan karya terbaru ini, Sayap Lepas dijadwalkan akan menggelar promo tour di Indonesia pada awal Februari.

Mereka akan menyambangi Yogyakarta dan Solo untuk melakukan rangkaian kegiatan mulai dari kunjungan ke radio, media gathering, hingga penampilan langsung.

Agenda ini merupakan kelanjutan dari jejak promosi mereka sebelumnya yang sukses menggelar mini tour di Jakarta dan Bandung pada Agustus tahun lalu.

Yoy berharap single ini dapat diterima dengan baik dan menghiasi daftar putar musik para pendengar setianya.

"Kami percaya Cinta & Janji bisa menjadi bagian dari playlist pendengar Indonesia dan masuk ke konten musik di berbagai platform. Indonesia adalah rumah kedua bagi musik kami," pungkas Yoy.

Saat ini, Cinta & Janji sudah tersedia dan dapat dinikmati di berbagai platform pemutar musik digital di Indonesia. (Z-1)