Dominasi Global Work: Sinyal Kuat No Na di Panggung Musik Internasional

Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
GIRL group asal Indonesia, No Na, kembali membuktikan taringnya di kancah musik internasional.
Membuka lembaran 2026, grup bentukan label global 88rising ini sukses mencatat tren positif melalui single terbaru mereka yang bertajuk Work. Lagu ini tidak hanya mendominasi pasar domestik, tetapi juga merambah berbagai platform media sosial secara global.
Berdasarkan keterangan resmi manajemen, Work mencatat performa digital yang sangat solid sejak minggu pertama perilisannya. Lagu ini meraih lebih dari 3,1 juta global streams dengan angka retensi yang impresif, tercatat tingkat skip global hanya sebesar 5,9%.
Selain itu, lebih dari 101 ribu pendengar telah menyimpan lagu ini di pustaka musik pribadi mereka.
Keberhasilan ini membawa Work langsung melesat ke posisi puncak Trending YouTube Music Indonesia dan peringkat pertama iTunes Indonesia.
Tidak berhenti di situ, dampak Work juga terasa hingga ke mancanegara dengan menembus tangga lagu iTunes di berbagai negara, mulai dari Malaysia, Meksiko, Spanyol, Belgia, hingga Inggris.
Pertumbuhan pendengar yang signifikan juga tercatat di Amerika Serikat (AS), serta berhasil memuncaki playlist Indonesian Pop in Spatial di Apple Music.
Popularitas Work tidak lepas dari aspek visual dan performa tari yang menjadi ciri khas No Na.
Koreografi yang tegas dan repetitif dirancang dengan apik sehingga mudah diikuti oleh para pengguna media sosial. Fenomena ini memicu lahirnya ribuan video re-create di platform seperti TikTok, dengan akumulasi total penayangan mencapai puluhan juta kali.
Kesuksesan single terbaru ini turut membawa efek domino bagi karya-karya No Na sebelumnya.
Sejumlah lagu lama mereka seperti Sizzle, Shoot, The One, Sad Face :(, hingga Superstitious kembali mengalami kenaikan jumlah pendengar seiring dengan meningkatnya minat audiens terhadap grup ini.
Sejak melakukan debut pada 2025, No Na yang beranggotakan Baila, Shaz, Christy, dan Esther konsisten membawa latar belakang budaya Indonesia ke pasar global.
Secara musikal, mereka menawarkan perpaduan R&B dan pop dengan nuansa soulful yang sangat berorientasi pada performa panggung.
Kredibilitas mereka sebagai ikon baru juga diperkuat lewat kolaborasi strategis dengan berbagai merek global ternama, di antaranya Samsung, BAPE, dan Tiffany & Co.
Melalui tangan dingin 88rising, No Na berhasil memosisikan identitas Indonesia sebagai basis konsep yang kuat untuk merangkul audiens internasional secara lebih luas. (Z-1)
Bagi Pugar Restu Julian, Ramadan bukan hanya tentang satu warna atau tema tunggal.
Nisa Farella mengungkapkan bahwa lirik dalam single Legowo adalah representasi dari proses belajar berdamai dengan perasaan.
Tur ini dirancang secara masif dengan target lebih dari 160 kota di seluruh Indonesia, menjadikannya salah satu perhelatan musik terbesar yang pernah digelar di tanah air.
Kelima ikon musik itu adalah Michael Jackson, Freddy Mercury, Whitney Houston, John Lennon, dan Elvis Presley.
Melalui dinamika melodi yang ekspresif, Atarayo berhasil memotret momen ketika jarak antara dua hati perlahan terkikis dalam intensitas yang tenang namun hangat.
Nasida Ria dianggap merepresentasikan lintas generasi yang selaras dengan semangat teknologi yang inklusif dan tidak terbatas usia.
Bagi Pugar Restu Julian, Ramadan bukan hanya tentang satu warna atau tema tunggal.
Nisa Farella mengungkapkan bahwa lirik dalam single Legowo adalah representasi dari proses belajar berdamai dengan perasaan.
Melalui dinamika melodi yang ekspresif, Atarayo berhasil memotret momen ketika jarak antara dua hati perlahan terkikis dalam intensitas yang tenang namun hangat.
Rumah dan Baju Barumu dari Batas Senja menggambarkan momen subtil namun mendalam ketika keterbatasan ekonomi menjadi ujian bagi sepasang kekasih.
Melalui liriknya, Wali menggunakan metafora dua peristiwa besar dalam sejarah Islam, Perang Badar dan Perang Uhud, untuk menggambarkan dinamika kehidupan masyarakat modern.
Berbeda dengan lagu religi pada umumnya yang kerap identik dengan perayaan momentum tertentu, Menuju Cahaya dari Marcell Siahaan justru menitikberatkan pada proses personal yang mendalam.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved