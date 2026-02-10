Dominasi Global Work: Sinyal Kuat No Na di Panggung Musik Internasional

Girl group asal Indonesia No Na(ANTARA/PR-no na)

GIRL group asal Indonesia, No Na, kembali membuktikan taringnya di kancah musik internasional.

Membuka lembaran 2026, grup bentukan label global 88rising ini sukses mencatat tren positif melalui single terbaru mereka yang bertajuk Work. Lagu ini tidak hanya mendominasi pasar domestik, tetapi juga merambah berbagai platform media sosial secara global.

Berdasarkan keterangan resmi manajemen, Work mencatat performa digital yang sangat solid sejak minggu pertama perilisannya. Lagu ini meraih lebih dari 3,1 juta global streams dengan angka retensi yang impresif, tercatat tingkat skip global hanya sebesar 5,9%.

Baca juga : Grup No Na Lakukan Debut dengan Single Shoot

Selain itu, lebih dari 101 ribu pendengar telah menyimpan lagu ini di pustaka musik pribadi mereka.

Keberhasilan ini membawa Work langsung melesat ke posisi puncak Trending YouTube Music Indonesia dan peringkat pertama iTunes Indonesia.

Baca juga : Rayakan Ketangguhan Posisi Kedua, WUSS Rilis Single Born in February

Tidak berhenti di situ, dampak Work juga terasa hingga ke mancanegara dengan menembus tangga lagu iTunes di berbagai negara, mulai dari Malaysia, Meksiko, Spanyol, Belgia, hingga Inggris.

Pertumbuhan pendengar yang signifikan juga tercatat di Amerika Serikat (AS), serta berhasil memuncaki playlist Indonesian Pop in Spatial di Apple Music.

Kekuatan Visual dan Konten Partisipatif

Popularitas Work tidak lepas dari aspek visual dan performa tari yang menjadi ciri khas No Na.

Koreografi yang tegas dan repetitif dirancang dengan apik sehingga mudah diikuti oleh para pengguna media sosial. Fenomena ini memicu lahirnya ribuan video re-create di platform seperti TikTok, dengan akumulasi total penayangan mencapai puluhan juta kali.

Kesuksesan single terbaru ini turut membawa efek domino bagi karya-karya No Na sebelumnya.

Sejumlah lagu lama mereka seperti Sizzle, Shoot, The One, Sad Face :(, hingga Superstitious kembali mengalami kenaikan jumlah pendengar seiring dengan meningkatnya minat audiens terhadap grup ini.

Identitas Lokal dengan Standar Global

Sejak melakukan debut pada 2025, No Na yang beranggotakan Baila, Shaz, Christy, dan Esther konsisten membawa latar belakang budaya Indonesia ke pasar global.

Secara musikal, mereka menawarkan perpaduan R&B dan pop dengan nuansa soulful yang sangat berorientasi pada performa panggung.

Kredibilitas mereka sebagai ikon baru juga diperkuat lewat kolaborasi strategis dengan berbagai merek global ternama, di antaranya Samsung, BAPE, dan Tiffany & Co.

Melalui tangan dingin 88rising, No Na berhasil memosisikan identitas Indonesia sebagai basis konsep yang kuat untuk merangkul audiens internasional secara lebih luas. (Z-1)