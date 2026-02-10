Cocolite Rilis Berjarak, Seni Memberi Jeda dalam Hubungan

Cocolite(MI/HO)

UNIT alternative pop asal Lampung, Cocolite, resmi kembali menyapa industri musik tanah air melalui single terbaru bertajuk Berjarak.

Karya ini dirilis secara serentak di berbagai platform pemutar musik digital pada Jumat (6/2), sebagai kelanjutan perjalanan artistik mereka setelah kesuksesan EP Generasi.

Melalui Berjarak, Cocolite masih konsisten mengeksplorasi tema romansa yang relevan dengan dinamika kehidupan anak muda.

Baca juga : Cocolite Rilis Single Lagu Kita

Namun, kali ini mereka menawarkan perspektif yang lebih dewasa dalam menghadapi konflik asmara.

Alih-alih narasi perpisahan yang penuh amarah atau pertikaian, lagu ini memotret fase persimpangan ketika dua orang yang saling mencintai mulai merasa lelah dan bimbang.

Cocolite mencoba menyampaikan pesan bahwa cinta terkadang tidak harus berakhir secara paksa, melainkan hanya membutuhkan ruang untuk bernapas. Kedewasaan sikap tersebut tercermin kuat dalam penggalan liriknya:

Baca juga : Cocolite Rilis Single Lagu Untuk Kamu

“Jangan dipaksakan bila tak sejalan, Kita tak sesuai harapan. Jedalah sejenak, Mungkin kita butuh berjarak.”

Lirik tersebut menjadi inti refleksi tentang keberanian untuk berhenti sejenak demi menjaga hati tetap utuh.

Secara musikal, nuansa alternative pop yang hangat berpadu dengan vokal Ayu PS yang lembut namun emosional. Aransemen modern yang dibangun oleh band ini membuat Berjarak terasa sangat personal sekaligus mampu merepresentasikan perasaan para pendengarnya.

Evolusi dan Formasi Baru

Cocolite terus menunjukkan grafik perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Nama mereka mulai mendapat sorotan luas setelah merilis EP Generasi yang memuat sejumlah nomor populer seperti Oh, Sayang!, Lagu Untuk Kamu, dan Lagu Kita (Couple Anthem).

Kualitas karya mereka pun telah diakui lewat kurasi di berbagai playlist editorial bergengsi, seperti Fresh Finds Indonesia dan menjadi wajah utama untuk Skena Gres.

Kini, Cocolite tampil lebih segar dengan formasi terbaru yang memperkuat lini musikalitas mereka:

Ayu Perwita Sari (Vokal)

Coco (Lead Guitar)

Faris Adilah (Keyboard)

Bima Kesuma Dewantara (Drums)

Proses produksi Berjarak dilakukan secara mandiri oleh Cocolite, dengan komposisi musik oleh Cholili dan lirik yang ditulis oleh Ayu Perwita Sari.

Untuk memastikan kualitas audio yang mumpuni, proses mixing dan mastering dipercayakan kepada STV Record.

Dengan tabungan lebih dari 100 materi lagu yang siap dirilis secara bertahap, Berjarak menjadi langkah awal dari ambisi besar Cocolite untuk mengukuhkan posisi mereka di industri musik Indonesia.

Melalui lagu ini, mereka berharap pendengar dapat menemukan sebuah kesadaran baru: bahwa terkadang arah yang tepat hanya bisa ditemukan saat kita berani mengambil jarak. (Z-1)