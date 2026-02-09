Eiichiro Oda Dinobatkan Penulis Terlaris Dunia lewat One Piece

Komik One Piece(Dok Britanica)

PENULIS manga One Piece, Eiichiro Oda kembali mencetak sejarah. Oda berhasil menjadi penulis terlaris nomor satu dalam kategori Single Series Author. Rekor ini pertama kali diverifikasi pada tahun 2015 dan kembali dikonfirmasi pada 2022 setelah manga tersebut berhasil mencapai lebih dari 400 juta eksemplar di seluruh dunia. Manga seri ini berhasil mencetak rekor semenjak dicetak dan diedarkan dari Desember 1997 hingga Juli 2022 lalu.

Melalui berbagai petualangan dan penerbitan total yang mencapai 103 volume hingga September 2022 lalu, manga ini telah mengumpulkan penggemar setia dari berbagai kalangan pembaca. Dengan mencetak total 516,6 juta eksemplar dari periode Desember 1997 hingga September 2022, seri manga One Piece berhasil dijual dengan total 77 volume buku komik selama periode tersebut. Tidak hanya itu, One Piece juga telah diserialkan pada majalah Weekly Shōnen Jump (Shueisha) semenjak tahun 1997.

Dalam salah satu unggahan dalam akun media sosial resmi One Piece pada Agustus 2022 lalu, diumumkan bahwa One Piece berhasil mencetak hingga 500 juta eksemplar. Rekor baru ini berhasil menobatkan Eiichiro Oda sebagai penulis terlaris di dunia dengan hanya satu karya saja. Guinness World Records memberikan Oda sertifikat baru sebagai bentuk penghargaan terhadap rekor yang ia pecahkan itu. Pencapaian Eiichiro Oda ini membuktikan masifnya dominasi One Piece secara global.

Sinopsis One Piece

One Piece adalah serial manga Jepang yang diciptakan, ditulis, dan diilustrasikan oleh seniman manga Eiichiro Oda. Serial ini pertama kali muncul di majalah manga Jepang Weekly Shōnen Jump pada tahun 1997 dan telah diserialkan di majalah tersebut sejak saat itu.

One Piece menceritakan petualangan Monkey D. Luffy dan krunya, Bajak Laut Topi Jerami, saat ia mencari harta karun legendaris 'One Piece' yang ditinggalkan oleh Gol D.Roger. Kru ini mendukung Luffy saat ia terus-menerus menantang pemerintah dan angkatan laut dunia, serta kelompok bajak laut dan panglima perang yang sudah mapan. Selain membantu Luffy dalam pencarian harta karun, Bajak Laut Topi Jerami memiliki agenda dan tujuan masing-masing.

Dengan popularitas manga tersebut, serial televisi animasi diluncurkan pada tahun 1999 dan telah melampaui 1.000 episode pada tahun 2021. Selain itu, manga yang sangat populer ini telah melahirkan waralaba media melalui jumlah film animasi layar lebar, permainan video, buku seni, hingga permainan kartu koleksi. Tahun 2023 lalu, Netflix juga merilis adaptasi live action dengan Oda sebagai salah satu produser eksekutif. (E-4)