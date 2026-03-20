Ini Alasannya Palu Loki Jadi Pengguna Buah Iblis di One Piece

DUNIA One Piece kembali diguncang dengan fakta mengejutkan dari tanah para raksasa, Elbaf. Setelah sekian lama menjadi misteri, identitas senjata yang dibawa oleh Pangeran Loki akhirnya terungkap. Bukan sembarang palu godam, senjata bernama Ragnir ini ternyata adalah pengguna kekuatan Buah Iblis.

Fenomena benda mati yang "memakan" Buah Iblis memang bukan hal baru dalam karya Eiichiro Oda, namun kasus Ragnir memiliki urgensi cerita yang jauh lebih dalam bagi masa depan kru Topi Jerami di Elbaf.

Apa Itu Ragnir? Mengenal Palu Legendaris Elbaf

Ragnir adalah palu raksasa yang menjadi senjata utama Loki, sang "Pangeran Terkutuk" dari Elbaf. Secara visual, palu ini terinspirasi dari Mjolnir milik Thor dalam mitologi Nordik. Namun, di One Piece, Ragnir memiliki karakteristik yang jauh lebih unik.

Baca juga : 10 Pengguna Buah Iblis yang Sudah Bangkit di One Piece

Berdasarkan fakta terbaru di manga, Ragnir diketahui memiliki kesadaran sendiri. Ia bukan sekadar alat pukul, melainkan entitas yang berfungsi sebagai "penjaga" harta karun nasional Elbaf, yaitu Buah Iblis legendaris yang akhirnya dimakan oleh Loki.

Alasan Palu Loki Bisa Menggunakan Buah Iblis

Alasan utama mengapa palu ini menjadi pengguna Buah Iblis berkaitan dengan teknologi rahasia yang pertama kali diperkenalkan melalui Dr. Vegapunk. Berikut adalah poin-poin pentingnya:

Teknologi Inklusi Buah Iblis pada Benda Mati: Sejak Arc Alabasta (Lasso) dan Enies Lobby (Funkfreed), kita tahu bahwa benda mati bisa "diberi makan" Buah Iblis tipe Zoan. Ragnir merupakan contoh paling mutakhir dan kuat dari teknologi ini di wilayah Elbaf.

Dalam Chapter 1170, terungkap bahwa Ragnir sebenarnya adalah pengguna Buah Iblis tipe Zoan. Saat terluka atau dalam kondisi tertentu, palu ini bisa bertransformasi menjadi seekor tupai (diduga terinspirasi dari Ratatoskr).

Dalam Chapter 1170, terungkap bahwa Ragnir sebenarnya adalah pengguna Buah Iblis tipe Zoan. Saat terluka atau dalam kondisi tertentu, palu ini bisa bertransformasi menjadi seekor tupai (diduga terinspirasi dari Ratatoskr). Ujian Kelayakan (Worthy Test): Berbeda dengan senjata biasa, Ragnir memiliki kehendak. Ia hanya akan membiarkan orang yang dianggapnya "layak" untuk menggunakan kekuatannya.

Kekuatan Ragnir memungkinkan Loki untuk memanipulasi elemen petir dan es, menjadikannya salah satu karakter paling berbahaya di Final Saga One Piece.

Kekuatan Dahsyat Ragnir: Petir dan Es

Sebagai senjata yang memakan Buah Iblis, Ragnir memberikan Loki keunggulan taktis yang luar biasa. Selain kekuatan fisik hantaman raksasa, palu ini mampu memanipulasi elemen. Loki terlihat mampu mengeluarkan serangan petir yang sanggup membakar sebagian wilayah Elbaf, serta serangan berbasis es (Nifelheim) yang mampu membekukan musuh seketika. (Z-4)