Ini Alasannya Palu Loki Jadi Pengguna Buah Iblis di One Piece

DUNIA One Piece kembali diguncang dengan fakta mengejutkan dari tanah para raksasa, Elbaf. Setelah sekian lama menjadi misteri, identitas senjata yang dibawa oleh Pangeran Loki akhirnya terungkap. Bukan sembarang palu godam, senjata bernama Ragnir ini ternyata adalah pengguna kekuatan Buah Iblis.
Fenomena benda mati yang "memakan" Buah Iblis memang bukan hal baru dalam karya Eiichiro Oda, namun kasus Ragnir memiliki urgensi cerita yang jauh lebih dalam bagi masa depan kru Topi Jerami di Elbaf.
Ragnir adalah palu raksasa yang menjadi senjata utama Loki, sang "Pangeran Terkutuk" dari Elbaf. Secara visual, palu ini terinspirasi dari Mjolnir milik Thor dalam mitologi Nordik. Namun, di One Piece, Ragnir memiliki karakteristik yang jauh lebih unik.
Berdasarkan fakta terbaru di manga, Ragnir diketahui memiliki kesadaran sendiri. Ia bukan sekadar alat pukul, melainkan entitas yang berfungsi sebagai "penjaga" harta karun nasional Elbaf, yaitu Buah Iblis legendaris yang akhirnya dimakan oleh Loki.
Alasan utama mengapa palu ini menjadi pengguna Buah Iblis berkaitan dengan teknologi rahasia yang pertama kali diperkenalkan melalui Dr. Vegapunk. Berikut adalah poin-poin pentingnya:
Kekuatan Ragnir memungkinkan Loki untuk memanipulasi elemen petir dan es, menjadikannya salah satu karakter paling berbahaya di Final Saga One Piece.
Sebagai senjata yang memakan Buah Iblis, Ragnir memberikan Loki keunggulan taktis yang luar biasa. Selain kekuatan fisik hantaman raksasa, palu ini mampu memanipulasi elemen. Loki terlihat mampu mengeluarkan serangan petir yang sanggup membakar sebagian wilayah Elbaf, serta serangan berbasis es (Nifelheim) yang mampu membekukan musuh seketika. (Z-4)
