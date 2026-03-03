Apa Nama Buah Iblis Kaidou? Jadi Makhluk Terkuat di One Piece

Kaidou(Doc IMDB)

KAIDOU, mantan Yonko yang memimpin Bajak Laut Binatang Buas, dikenal sebagai "Makhluk Terkuat di Dunia". Kekuatan fisiknya yang luar biasa didukung oleh salah satu Buah Iblis paling langka dan mematikan di semesta One Piece. Banyak penggemar bertanya-tanya, apa sebenarnya nama buah tersebut dan mengapa ia bisa berubah menjadi naga raksasa?

Nama buah iblis Kaidou adalah Uo Uo no Mi, Model: Seiryu (Fish-Fish Fruit, Model: Azure Dragon). Buah ini masuk dalam kategori Mythical Zoan, tipe buah iblis paling langka yang bahkan lebih jarang ditemukan daripada tipe Logia.

Menariknya, meskipun Kaidou berubah menjadi naga, nama buahnya mengandung kata "Uo" yang berarti ikan. Hal ini didasarkan pada legenda Tiongkok tentang ikan mas yang berhasil melompati air terjun di "Gerbang Naga" dan akhirnya bertransformasi menjadi naga agung.

Bagaimana Kaidou Mendapatkan Buah Iblisnya?

Kaidou tidak menemukan buah ini secara tidak sengaja. Ia mendapatkannya melalui Big Mom (Charlotte Linlin) saat peristiwa bersejarah Insiden God Valley sekitar 38 tahun yang lalu.

Pada saat itu, kelompok Bajak Laut Rocks (tempat Kaidou dan Big Mom bernaung) mengalami kekalahan besar. Di tengah kekacauan tersebut, Big Mom berhasil mengamankan Uo Uo no Mi Model Seiryu dan memberikannya kepada Kaidou. Inilah alasan mengapa Big Mom sering menyebut bahwa Kaidou berutang budi seumur hidup kepadanya.

Buah iblis ini juga sempat dikloning secara artifisial oleh Dr. Vegapunk, yang kemudian dimakan oleh Kozuki Momonosuke.

Daftar Kekuatan Buah Iblis Kaidou

