Headline
Dukungan Ulama Perkuat Diplomasi

Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Apa Nama Buah Iblis Kaidou? Jadi Makhluk Terkuat di One Piece

Reynaldi Andrian Pamungkas
03/3/2026 21:28
Apa Nama Buah Iblis Kaidou? Jadi Makhluk Terkuat di One Piece
Kaidou(Doc IMDB)

KAIDOU, mantan Yonko yang memimpin Bajak Laut Binatang Buas, dikenal sebagai "Makhluk Terkuat di Dunia". Kekuatan fisiknya yang luar biasa didukung oleh salah satu Buah Iblis paling langka dan mematikan di semesta One Piece. Banyak penggemar bertanya-tanya, apa sebenarnya nama buah tersebut dan mengapa ia bisa berubah menjadi naga raksasa?

Nama Buah Iblis Kaidou: Uo Uo no Mi, Model: Seiryu

Nama buah iblis Kaidou adalah Uo Uo no Mi, Model: Seiryu (Fish-Fish Fruit, Model: Azure Dragon). Buah ini masuk dalam kategori Mythical Zoan, tipe buah iblis paling langka yang bahkan lebih jarang ditemukan daripada tipe Logia.

Menariknya, meskipun Kaidou berubah menjadi naga, nama buahnya mengandung kata "Uo" yang berarti ikan. Hal ini didasarkan pada legenda Tiongkok tentang ikan mas yang berhasil melompati air terjun di "Gerbang Naga" dan akhirnya bertransformasi menjadi naga agung.

Baca juga : Ini Alasan Kaidou Rebut Wanokuni di One Piece

Bagaimana Kaidou Mendapatkan Buah Iblisnya?

Kaidou tidak menemukan buah ini secara tidak sengaja. Ia mendapatkannya melalui Big Mom (Charlotte Linlin) saat peristiwa bersejarah Insiden God Valley sekitar 38 tahun yang lalu.

Pada saat itu, kelompok Bajak Laut Rocks (tempat Kaidou dan Big Mom bernaung) mengalami kekalahan besar. Di tengah kekacauan tersebut, Big Mom berhasil mengamankan Uo Uo no Mi Model Seiryu dan memberikannya kepada Kaidou. Inilah alasan mengapa Big Mom sering menyebut bahwa Kaidou berutang budi seumur hidup kepadanya.

Buah iblis ini juga sempat dikloning secara artifisial oleh Dr. Vegapunk, yang kemudian dimakan oleh Kozuki Momonosuke.

Daftar Kekuatan Buah Iblis Kaidou

Sebagai pengguna Mythical Zoan, Kaidou memiliki tiga wujud utama: manusia, naga penuh, dan hibrida (manusia-naga). Berikut adalah kemampuan dahsyat yang ia miliki:

  • Bolo Breath: Semburan api panas dari mulut naga yang mampu menghancurkan kastel atau puncak gunung dalam sekejap.
  • Kaifu (Wind Slashes): Kaidou dapat menghasilkan bilah angin tajam dengan raungannya yang mampu memotong anggota tubuh lawan.
  • Homuragumo (Flame Clouds): Kemampuan menciptakan awan api yang memungkinkannya "berjalan" di udara (terbang) dan bahkan mengangkat seluruh pulau Onigashima ke langit.
  • Durabilitas Mutlak: Sisik naga biru milik Kaidou sangat keras. Serangan biasa tanpa Advanced Busoshoku Haki atau Haoshoku Haki tingkat tinggi hampir mustahil bisa menembus kulitnya.
  • Manipulasi Elemen: Selain api, dalam wujud naga ia bisa memanggil petir dan menciptakan tornado besar (Dragon Twister). (Z-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved