Nama Buah Iblis Big Mom, Kekuatannya Jadi Salah Satu yang Ditakuti di One Piece

Big Mom(Doc IMDB)

DALAM dunia One Piece, nama Charlotte Linlin atau yang lebih dikenal sebagai Big Mom, merupakan sosok yang memicu kengerian hanya dengan penyebutan namanya saja. Sebagai mantan Yonko (Empat Penguasa Samudra), kekuatannya tidak hanya berasal dari fisik raksasanya yang tangguh, melainkan juga dari buah iblis legendaris yang ia miliki.

Nama buah iblis Big Mom adalah Soru Soru no Mi, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai Soul-Soul Fruit. Buah iblis tipe Paramecia ini memberikan kemampuan luar biasa bagi penggunanya untuk memanipulasi jiwa manusia dan benda mati.

Cara Big Mom Mendapatkan Kekuatan Soru Soru no Mi

Berbeda dengan kebanyakan karakter One Piece yang mendapatkan kekuatan dengan memakan buah iblis secara langsung, sejarah Big Mom mendapatkan Soru Soru no Mi tergolong sangat gelap dan misterius.

Kekuatan ini awalnya dimiliki oleh Mother Carmel, seorang pengasuh yang merawat Linlin kecil di panti asuhan Sheep's House di Elbaf. Pada hari ulang tahun Linlin yang keenam, sebuah insiden tragis terjadi. Saat sedang merayakan pesta teh dengan sangat lahap, Linlin kehilangan kesadaran karena euforia makan. Ketika ia tersadar, Mother Carmel dan anak-anak lainnya telah menghilang tanpa jejak.

Meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam visual manga atau anime, narasi tersebut mengimplikasikan bahwa Linlin secara tidak sengaja "memakan" Mother Carmel beserta teman-temannya. Segera setelah insiden itu, Linlin menyadari bahwa ia telah mewarisi kemampuan manipulasi jiwa milik Mother Carmel.

Rincian Kekuatan Soru Soru no Mi

Kekuatan Soru Soru no Mi memungkinkan Big Mom untuk berinteraksi dengan esensi kehidupan seseorang. Berikut adalah beberapa kemampuan utama yang membuatnya sangat ditakuti:

1. Soul Pocus (Manipulasi Umur)

Ini adalah teknik yang paling mengerikan. Big Mom dapat berbicara langsung kepada jiwa seseorang. Jika orang tersebut merasa takut sedikit saja terhadap Big Mom, ia dapat menarik paksa umur atau masa hidup (life span) korban. Jika seluruh sisa umur diambil, korban akan langsung mati.

2. Menciptakan Homies

Jiwa-jiwa yang telah diambil dari manusia tidak dibuang begitu saja. Big Mom dapat memasukkan fragmen jiwa tersebut ke dalam benda mati atau hewan. Benda-benda ini kemudian menjadi hidup, memiliki kepribadian, dan bisa berbicara, yang disebut sebagai Homies.

3. Homies Spesial: Zeus, Prometheus, dan Napoleon

Selain jiwa orang lain, Big Mom juga bisa menggunakan fragmen jiwanya sendiri untuk menciptakan Homies tingkat tinggi yang jauh lebih kuat:

Prometheus: Bola api raksasa yang mewakili amarahnya.

Bola api raksasa yang mewakili amarahnya. Zeus (kemudian diganti Hera): Awan petir yang memberikan serangan listrik dahsyat.

Awan petir yang memberikan serangan listrik dahsyat. Napoleon: Topi bicorne yang bisa berubah menjadi pedang raksasa.

Kekuatan Soru Soru no Mi sangat bergantung pada dominasi mental. Selama seseorang tidak takut kepada Big Mom, teknik pengambilan jiwanya tidak akan mempan, seperti yang pernah ditunjukkan oleh Jinbe.

Pemilik sebelumnya adalah Mother Carmel, seorang pedagang anak yang menyamar sebagai biarawati suci di Elbaf. Kelemahan utamanya adalah pengguna harus membuat targetnya merasa takut agar bisa menarik jiwanya. Selain itu, Homies biasa bisa dilumpuhkan dengan energi jiwa yang lebih kuat seperti milik Brook.

Soru Soru no Mi hanya bisa memanipulasi jiwa yang masih ada atau memasukkan jiwa ke benda mati, bukan membangkitkan mayat manusia yang jiwanya sudah pergi ke alam baka. (Z-4)