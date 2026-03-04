Spoiler One Piece 1176: Sanji vs Killingham

Spoiler manga One Piece 1176(tangkapan layar)

Spoiler manga One Piece 1176 akhirnya beredar di media sosial. Dalam chapter berjudul "It’s My Pride”, cerita menampilkan aksi seru di dalamnya.

Para anggota Topi Jerami melawan makhluk misterius bernama Domi Reversi serta momen emosional yang melibatkan para raksasa di Pulau Elbaph.

Berikut Spoiler One Piece 1176

Chapter manga One Piece 1176 menghadirkan halaman warna spesial di bagian sampul. Ilustrasinya merupakan versi baru dari cover Volume 12, namun kali ini menampilkan seluruh kru Topi Jerami dalam satu gambar.

Dikutip dari Pewpiece, cerita berlanjut dengan Lilith yang bertanya kepada Franky mengapa ia belum menggunakan sumber energi lain selain cola. Keduanya kemudian pergi menuju sebuah sekolah yang sedang dilanda kekacauan.

Di lokasi tersebut, Nami dan Zeus berusaha memadamkan api yang membakar sekolah. Namun, salah satu Dream Monster berhasil mengalahkan Zeus, membuat situasi semakin genting.

Tak lama kemudian, Lilith dan Franky tiba di tempat kejadian. Lilith menggunakan sebuah mesin untuk memadamkan api, lalu membekukan sekolah tersebut guna menghentikan penyebaran kebakaran.

Menariknya, Lilith memanfaatkan api yang telah dipadamkan itu untuk menciptakan “Super Cola” bagi Franky, meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan.

Di sisi lain, terjadi momen panas ketika Killingham menghina Jinbe dengan menyebutnya menjijikkan karena ia adalah manusia ikan. Killingham bahkan mengatakan dirinya senang memakai helm agar tidak perlu menghirup udara yang sama dengan Jinbe.

Ucapan tersebut didengar oleh Sanji. Tanpa ragu, Sanji langsung menendang Killingham dengan sangat keras hingga helmnya hancur seketika.

Jinbe dan Franky Tunjukkan Kekuatan

Dengan bantuan Super Cola, Franky bersama Jinbe berhasil mengalahkan lebih banyak Dream Monster. Aksi keduanya menunjukkan kerja sama solid dan kekuatan besar dalam menghadapi ancaman Domi Reversi.

Dorry dan Brogy Hampir Saling Bunuh

Momen mengejutkan terjadi ketika Dorry dan Brogy sempat mendapatkan kembali kesadaran mereka. Namun dalam kondisi tersebut, keduanya justru memutuskan untuk saling membunuh.

Saat mereka benar-benar mencoba melakukannya, kendali Domi Reversi tiba-tiba menghilang. Terungkap bahwa ketika makhluk Domi Reversi mati, makhluk tersebut akan kembali normal dan pulih sepenuhnya.

Zoro dan Para Raksasa Bersiap Bertarung

Pada halaman terakhir, terlihat Zoro bersama Dorry, Brogy, dan Hajrudin bersiap menghadapi para raksasa lain yang masih berada di bawah kendali Domi Reversi.

Chapter ini akan dilanjutkan minggu depan karena dikabarkan akan ada jeda. (Z-4)