10 Pengguna Buah Iblis yang Sudah Bangkit di One Piece

DALAM semesta One Piece, memakan Buah Iblis hanyalah langkah awal untuk menjadi kuat. Puncak tertinggi dari penguasaan kekuatan ini disebut sebagai Awakening atau "Kebangkitan". Ketika seorang pengguna mencapai tahap ini, mereka tidak lagi hanya menggunakan kekuatan di dalam tubuh mereka, tetapi juga mampu memengaruhi lingkungan sekitar atau mendapatkan transformasi fisik yang jauh lebih dahsyat.

Hingga alur cerita terbaru di tahun 2026, beberapa karakter kunci telah menunjukkan kemampuan luar biasa ini. Berikut adalah daftar 10 pengguna Buah Iblis yang sudah mencapai tahap Awakening beserta penjelasan kekuatannya.

1. Monkey D. Luffy (Hito Hito no Mi, Model: Nika)

Kebangkitan Luffy adalah yang paling fenomenal. Awalnya dikira sebagai Gomu Gomu no Mi tipe Paramecia, ternyata buah ini adalah Mythical Zoan. Dalam wujud Gear 5, Luffy mendapatkan kebebasan penuh dalam bertarung. Ia bisa mengubah lingkungan sekitar (tanah, bangunan, bahkan petir) menjadi karet dan memiliki regenerasi serta kekuatan fisik yang tak masuk akal.

2. Trafalgar D. Water Law (Ope Ope no Mi)

Law membangkitkan buahnya saat melawan Big Mom di Wano. Awakening Law memungkinkan dia untuk menerapkan "Room" langsung pada objek atau senjata, bukan hanya area statis. Teknik seperti K-Room memungkinkannya melapisi pedangnya dengan energi ruang yang bisa menembus tubuh lawan tanpa melukai kulit, namun menghancurkan organ dalam secara langsung.

3. Eustass Kid (Jiki Jiki no Mi)

Sama seperti Law, Kid mencapai Awakening di Wano. Kekuatan kebangkitannya memungkinkan Kid untuk memberikan sifat magnetik pada objek lain, termasuk tubuh manusia. Dengan teknik Assign, ia bisa membuat musuh menjadi magnet raksasa yang menarik segala jenis logam di sekitarnya, membuat mereka terjepit oleh tumpukan besi yang sangat berat.

4. Rob Lucci (Neko Neko no Mi, Model: Leopard)

Sebagai anggota CP0, Lucci menunjukkan Awakening tipe Zoan yang sempurna di Pulau Egghead. Berbeda dengan Awakening Zoan di Impel Down yang kehilangan kesadaran, Lucci tetap memiliki kendali penuh. Wujudnya menjadi lebih ramping dengan awan hitam melingkari bahunya, meningkatkan kecepatan dan kekuatan serangan fisik secara drastis.

5. Charlotte Katakuri (Mochi Mochi no Mi)

Katakuri adalah salah satu pengguna Paramecia pertama yang memperlihatkan Awakening. Ia mampu mengubah seluruh arena pertarungan menjadi Mochi. Hal ini memungkinkannya untuk memunculkan ribuan tangan Mochi dari mana saja untuk menyerang musuh secara bertubi-tubi, yang ia kombinasikan dengan Haki pengamat tingkat tinggi.

6. Donquixote Doflamingo (Ito Ito no Mi)

Doflamingo menjelaskan konsep Awakening kepada Luffy di Dressrosa. Ia mampu mengubah bangunan dan tanah di sekitarnya menjadi benang tajam yang sangat kuat. Dengan kontrol Awakening, Doflamingo bisa menyerang musuh dari segala arah tanpa perlu menyentuh mereka secara fisik.

7. Kaku (Ushi Ushi no Mi, Model: Giraffe)

Mengikuti jejak Lucci, Kaku juga berhasil membangkitkan buah iblis jerapahnya di Egghead. Wujud Awakening-nya ditandai dengan awan hitam seperti api. Kekuatannya meningkat pesat, memungkinkannya melakukan serangan leher yang jauh lebih cepat dan mematikan dibandingkan saat di Enies Lobby.

8. Douglas Bullet (Gasha Gasha no Mi)

Meski muncul di film One Piece: Stampede, kekuatan Awakening Bullet sangat ikonik. Ia bisa menggabungkan seluruh material logam dan bangunan di satu pulau untuk membentuk robot raksasa seukuran gunung. Ini menunjukkan betapa mengerikannya jika pengguna tipe Paramecia manipulasi material mencapai tahap Awakening.

9. Gild Tesoro (Goru Goru no Mi)

Dalam film One Piece Gold, Tesoro menunjukkan Awakening yang memungkinkannya memanipulasi seluruh emas di kotanya. Ia bahkan bisa merasakan getaran di seluruh area yang terlapisi emas miliknya, menjadikannya seperti sistem radar manusia yang tak terkalahkan di wilayah kekuasaannya sendiri.

10. Para Jailer Beast Impel Down

Mereka adalah contoh pertama Awakening tipe Zoan yang diperkenalkan Oda. Meskipun mereka mendapatkan kekuatan fisik dan pemulihan yang luar biasa cepat, mereka gagal "menyelaraskan" jiwa mereka dengan buah iblis tersebut, sehingga mereka kehilangan akal sehat dan terjebak dalam wujud monster selamanya. (Z-4)