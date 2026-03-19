Apa Nama Buah Iblis Loki? Kekuatannya Bisa Jadi yang Terhebat di One Piece

DUNIA One Piece kembali diguncang dengan kemunculan sosok yang selama ini menjadi misteri besar: Pangeran Loki dari Elbaf. Sejak debut resminya di Arc Elbaf, perhatian penggemar langsung tertuju pada kekuatan "terkutuk" yang ia miliki. Loki bukan sekadar raksasa biasa; ia adalah pemakan Buah Iblis Legendaris yang ia dapatkan setelah membunuh ayahnya sendiri, Raja Harald.

Lantas, apa sebenarnya nama buah iblis tersebut dan seberapa mengerikan kekuatannya?

Nama Buah Iblis Loki: Legenda dari Kerajaan Elbaf

Hingga saat ini dalam narasi utama manga, Eiichiro Oda masih menyimpan rapat-rapat nama teknis dari buah iblis ini. Namun, berdasarkan informasi terbaru dan petunjuk kuat di Final Saga, buah tersebut dikenal sebagai bagian dari warisan keluarga kerajaan Elbaf yang telah dijaga selama berabad-abad.

Banyak teori dan bocoran yang mengarah pada jenis Mythical Zoan. Salah satu nama yang santer dibicarakan di kalangan komunitas adalah buah yang berkaitan dengan mitologi Nordik, mengingat Elbaf sangat kental dengan tema Viking. Beberapa sumber menyebutkan potensi nama buah tersebut adalah Inu Inu no Mi, Model: Fenrir atau yang berkaitan dengan naga legendaris Nidhogg.

Nama resmi buah iblis Loki biasanya akan dikonfirmasi melalui kolom SBS atau chapter terbaru manga One Piece. Saat ini, identitasnya masih dikategorikan sebagai "Buah Iblis Legendaris Elbaf".

Mengapa Kekuatannya Dianggap yang Terhebat?

Ada beberapa alasan mengapa kekuatan Loki disebut-sebut bisa menyaingi Gear 5 Luffy atau bahkan kekuatan para Gorosei:

Kemampuan Menghancurkan Dunia: Karakter di Elbaf menyebutkan bahwa jika Loki lepas dari belenggunya, ia akan membawa "Ragnarok" atau akhir dunia. Ini menunjukkan skala kehancuran yang masif.

Karakter di Elbaf menyebutkan bahwa jika Loki lepas dari belenggunya, ia akan membawa "Ragnarok" atau akhir dunia. Ini menunjukkan skala kehancuran yang masif. Manipulasi Elemen dan Ukuran: Berbeda dengan raksasa lain, Loki menunjukkan kemampuan untuk memanggil petir dan memiliki fisik yang jauh lebih tangguh. Transformasi Mythical Zoan miliknya diprediksi meningkatkan ukurannya menjadi berkali-kali lipat lebih besar dari raksasa normal.

Berbeda dengan raksasa lain, Loki menunjukkan kemampuan untuk memanggil petir dan memiliki fisik yang jauh lebih tangguh. Transformasi Mythical Zoan miliknya diprediksi meningkatkan ukurannya menjadi berkali-kali lipat lebih besar dari raksasa normal. Gelar "Dewa Matahari": Loki dengan sombong menyebut dirinya sebagai Dewa Matahari yang asli. Ini menciptakan kontras menarik dengan Luffy (Sun God Nika). Kekuatannya diprediksi memiliki aspek penghancuran yang setara dengan konsep dewa.

Hubungan Loki dengan Shanks dan Dunia Bawah

Kekuatan Loki tidak hanya berasal dari buah iblisnya. Sejak kecil, ia diketahui berteman dengan monster-monster dari Dunia Bawah Elbaf. Bahkan, dibutuhkan kekuatan kolektif dari seluruh prajurit terbaik Elbaf dan kabarnya melibatkan intervensi Shanks hanya untuk menahan dan merantainya di pohon Adam menggunakan borgol batu laut.

Dengan Arc Elbaf yang terus berjalan, kita akan segera melihat bagaimana Luffy berinteraksi dengan "Dewa Matahari" dari negeri para raksasa ini. Apakah Loki akan menjadi sekutu atau musuh paling mengerikan bagi kru Topi Jerami? (Z-4)