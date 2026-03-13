10 Nama Anggota CP0 di One Piece, Berikut Kekuatannya

Headline
DALAM dunia One Piece, Cipher Pol Aigis 0 atau CP0 dikenal sebagai organisasi intelijen sekaligus pembunuh bayaran paling mematikan yang bekerja langsung di bawah perintah Bangsawan Dunia (Tenryuubito). Berbeda dengan divisi Cipher Pol lainnya, CP0 berisi individu-individu dengan kekuatan fisik luar biasa yang dikombinasikan dengan penguasaan Haki dan Buah Iblis tingkat tinggi.
Berikut adalah daftar 10 anggota CP0 yang telah terungkap dalam cerita, beserta rincian kekuatan mematikan mereka.
Rob Lucci adalah anggota terkuat CP0 yang dijuluki sebagai senjata pembunuh paling efisien. Setelah kekalahannya di Enies Lobby, ia kembali lebih kuat dengan pencapaian Awakening Buah Iblis.
Rekan setia Lucci ini juga mendapatkan promosi ke CP0 dan berhasil mencapai tahap Awakening di Arc Egghead.
Stussy awalnya diperkenalkan sebagai Ratu Distrik Kesenangan, namun ternyata ia adalah klon pertama dari kelompok MADS (Miss Buckingham Stussy).
Di dalam hierarki CP0, agen yang mengenakan topeng memiliki kasta lebih tinggi. Mereka adalah individu-individu terpilih yang kekuatannya diakui secara khusus oleh Gorosei.
Guernica adalah agen elite yang muncul di Onigashima. Dialah yang mengganggu duel antara Luffy dan Kaido atas perintah langsung dari Gorosei.
Agen bertopeng yang memiliki tubuh sangat tinggi dan sering terlihat memimpin koordinasi di lapangan melalui Den Den Mushi.
Agen ini bertarung di Onigashima dan berhadapan langsung dengan sisa-sisa kru Shirohige, Izo. Pertarungan mereka berakhir dengan kedua belah pihak saling menjatuhkan.
Agen bertopeng merah yang terlihat selama Arc Dressrosa dan Reverie, bertugas mengawal keamanan para bangsawan dunia.
Mantan anggota CP9 yang kini telah dipromosikan menjadi anggota CP0. Ia memiliki rivalitas abadi dengan Kaku.
Agen yang memiliki kemampuan infiltrasi terbaik di CP0 berkat kekuatan Buah Iblisnya yang unik.
Satu-satunya anggota perempuan dari mantan CP9 yang kini bergabung dalam jajaran CP0 bersama divisi intelijen lainnya.
|Nama Anggota
|Tipe Buah Iblis
|Spesialisasi
|Rob Lucci
|Zoan (Awakened)
|Combat / Killing Machine
|Kaku
|Zoan (Awakened)
|Swordmanship / Rankyaku
|Blueno
|Paramecia
|Infiltration / Stealth
Kesimpulannya, CP0 tetap menjadi salah satu faksi antagonis paling menarik di One Piece karena misteri dan kekuatan fisik mereka yang terus berkembang seiring berjalannya cerita. (Z-4)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved