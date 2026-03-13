10 Nama Anggota CP0 di One Piece, Berikut Kekuatannya

anggota CP0(Doc IMDB)

DALAM dunia One Piece, Cipher Pol Aigis 0 atau CP0 dikenal sebagai organisasi intelijen sekaligus pembunuh bayaran paling mematikan yang bekerja langsung di bawah perintah Bangsawan Dunia (Tenryuubito). Berbeda dengan divisi Cipher Pol lainnya, CP0 berisi individu-individu dengan kekuatan fisik luar biasa yang dikombinasikan dengan penguasaan Haki dan Buah Iblis tingkat tinggi.

Berikut adalah daftar 10 anggota CP0 yang telah terungkap dalam cerita, beserta rincian kekuatan mematikan mereka.

1. Rob Lucci

Rob Lucci adalah anggota terkuat CP0 yang dijuluki sebagai senjata pembunuh paling efisien. Setelah kekalahannya di Enies Lobby, ia kembali lebih kuat dengan pencapaian Awakening Buah Iblis.

Buah Iblis: Neko Neko no Mi, Model: Leopard (Zoan).

Neko Neko no Mi, Model: Leopard (Zoan). Dalam bentuk Awakening, Lucci memiliki kecepatan dan daya hancur yang mampu mengimbangi Gear 5 Luffy. Teknik: Master Rokushiki tingkat lanjut, terutama teknik Rokuogan yang dapat menghancurkan organ dalam lawan.

2. Kaku

Rekan setia Lucci ini juga mendapatkan promosi ke CP0 dan berhasil mencapai tahap Awakening di Arc Egghead.

Buah Iblis: Ushi Ushi no Mi, Model: Giraffe (Zoan).

Ushi Ushi no Mi, Model: Giraffe (Zoan). Kaku menggunakan tubuh jerapahnya secara kreatif untuk meningkatkan jangkauan serangan pedang. Teknik: Pengguna gaya empat pedang (Yontoryu) yang sangat lincah dan ahli dalam teknik Rankyaku.

3. Stussy

Stussy awalnya diperkenalkan sebagai Ratu Distrik Kesenangan, namun ternyata ia adalah klon pertama dari kelompok MADS (Miss Buckingham Stussy).

Kemampuan: Memiliki sayap seperti kelelawar dan mampu menidurkan lawan secara instan dengan gigitan pada leher.

Memiliki sayap seperti kelelawar dan mampu menidurkan lawan secara instan dengan gigitan pada leher. Teknik: Ahli dalam teknik Kami-e yang membuatnya bisa bergerak seperti kertas untuk menghindari serangan.

Di dalam hierarki CP0, agen yang mengenakan topeng memiliki kasta lebih tinggi. Mereka adalah individu-individu terpilih yang kekuatannya diakui secara khusus oleh Gorosei.

4. Guernica (Agen Bertopeng)

Guernica adalah agen elite yang muncul di Onigashima. Dialah yang mengganggu duel antara Luffy dan Kaido atas perintah langsung dari Gorosei.

Kemampuan: Ketahanan fisik luar biasa dan penguasaan Haki tingkat tinggi. Ia mampu memotret kejadian penting di Onigashima sebelum akhirnya tumbang oleh Kaido.

5. Joseph (Agen Bertopeng)

Agen bertopeng yang memiliki tubuh sangat tinggi dan sering terlihat memimpin koordinasi di lapangan melalui Den Den Mushi.

Kemampuan: Analisis taktis yang tajam dan kemampuan untuk tetap tenang di situasi perang yang kacau.

6. Maha (Agen Bertopeng)

Agen ini bertarung di Onigashima dan berhadapan langsung dengan sisa-sisa kru Shirohige, Izo. Pertarungan mereka berakhir dengan kedua belah pihak saling menjatuhkan.

Teknik: Master Rokushiki, terutama Shigan yang diperkuat dengan Haki.

7. Gismonda (Agen Bertopeng)

Agen bertopeng merah yang terlihat selama Arc Dressrosa dan Reverie, bertugas mengawal keamanan para bangsawan dunia.

8. Jabra

Mantan anggota CP9 yang kini telah dipromosikan menjadi anggota CP0. Ia memiliki rivalitas abadi dengan Kaku.

Buah Iblis: Inu Inu no Mi, Model: Wolf (Zoan).

Inu Inu no Mi, Model: Wolf (Zoan). Teknik: Ahli Tekkai Kenpo, memungkinkannya menyerang sambil mempertahankan tubuh sekeras besi.

9. Blueno

Agen yang memiliki kemampuan infiltrasi terbaik di CP0 berkat kekuatan Buah Iblisnya yang unik.

Buah Iblis: Doa Doa no Mi (Paramecia). Memungkinkannya menciptakan pintu di dimensi mana pun untuk berpindah tempat secara instan.

10. Kalifa

Satu-satunya anggota perempuan dari mantan CP9 yang kini bergabung dalam jajaran CP0 bersama divisi intelijen lainnya.

Buah Iblis: Awa Awa no Mi (Paramecia). Mampu memanipulasi busa untuk melumpuhkan energi lawan.

Nama Anggota Tipe Buah Iblis Spesialisasi Rob Lucci Zoan (Awakened) Combat / Killing Machine Kaku Zoan (Awakened) Swordmanship / Rankyaku Blueno Paramecia Infiltration / Stealth

Kesimpulannya, CP0 tetap menjadi salah satu faksi antagonis paling menarik di One Piece karena misteri dan kekuatan fisik mereka yang terus berkembang seiring berjalannya cerita. (Z-4)