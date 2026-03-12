Ini Tujuan Bajak Laut Blackbeard di One Piece, Ambisi Tersembunyi Marshall D Teach

Bajak Laut Blackbeard(Doc IMDB)

DALAM semesta One Piece yang kini memasuki Saga Terakhir pada tahun 2026, Marshall D. Teach atau yang lebih dikenal sebagai Blackbeard, berdiri sebagai salah satu antagonis paling diperhitungkan. Berbeda dengan rival lainnya yang hanya mengejar harta karun One Piece, Blackbeard memiliki pergerakan yang jauh lebih taktis, licin, dan penuh perhitungan politik.

Apa Sebenarnya Tujuan Bajak Laut Blackbeard?

Banyak penggemar mengira tujuan akhir Teach hanyalah menjadi Raja Bajak Laut. Namun, fakta terbaru dalam alur cerita menunjukkan ambisi yang lebih spesifik dan mengejutkan:

Menjadikan Hachinosu Sebagai Negara Resmi: Teach berambisi mengubah Pulau Hachinosu (Pulau Bajak Laut) menjadi sebuah kerajaan yang diakui secara resmi oleh Pemerintah Dunia melalui negosiasi dengan Angkatan Laut.

Pewaris Tekad Rocks D. Xebec: Dengan kapal utama bernama Saber of Xebec , diduga kuat tujuan akhir Blackbeard adalah menjadi "Raja Dunia", melanjutkan ambisi Rocks D. Xebec yang gagal.

Perburuan Buah Iblis Terkuat: Kelompok ini secara sistematis membunuh pengguna kekuatan buah iblis yang kuat demi memperkuat seluruh jajaran kru utamanya.

Dengan kapal utama bernama , diduga kuat tujuan akhir Blackbeard adalah menjadi "Raja Dunia", melanjutkan ambisi Rocks D. Xebec yang gagal. Perburuan Buah Iblis Terkuat: Kelompok ini secara sistematis membunuh pengguna kekuatan buah iblis yang kuat demi memperkuat seluruh jajaran kru utamanya.

Blackbeard adalah satu-satunya karakter dalam sejarah One Piece yang mampu mengonsumsi dua Buah Iblis sekaligus tanpa kehilangan nyawanya, yakni Yami Yami no Mi dan Gura Gura no Mi.

Daftar Anggota dan Jabatan 10 Kapten Titanic

Kelompok Bajak Laut Blackbeard terorganisir dalam sepuluh divisi yang dipimpin oleh petarung level tinggi. Berikut adalah daftar lengkap anggota beserta posisinya:

Nama Anggota Jabatan / Divisi Kekuatan Buah Iblis Marshall D. Teach Admiral / Pemimpin Yami Yami & Gura Gura Jesus Burgess Kapten Kapal Pertama (Juru Mudi) Riki Riki no Mi Shiryu of the Rain Kapten Kapal Kedua (Pendekar Pedang) Suke Suke no Mi Van Augur Kapten Kapal Ketiga (Sniper) Wapu Wapu no Mi Avalo Pizarro Kapten Kapal Keempat Shima Shima no Mi Laffitte Kapten Kapal Kelima (Kepala Staf) Belum Terungkap Catarina Devon Kapten Kapal Keenam Inu Inu no Mi (Kyubi) Sanjuan Wolf Kapten Kapal Ketujuh Deka Deka no Mi Vasco Shot Kapten Kapal Kedelapan Gabu Gabu no Mi Doc Q Kapten Kapal Kesembilan (Dokter) Shiku Shiku no Mi Kuzan (Aokiji) Kapten Kapal Kesepuluh Hie Hie no Mi

Mengapa Kelompok Ini Begitu Berbahaya?

Kekuatan Bajak Laut Blackbeard tidak hanya terletak pada kemampuan individu anggotanya, tetapi pada sinergi buah iblis yang mereka miliki. Dengan kemampuan teleportasi Van Augur, penyamaran Catarina Devon, dan kekuatan es Kuzan, mereka mampu melakukan serangan mendadak ke wilayah mana pun di dunia One Piece.

Hingga saat ini, pergerakan Marshall D. Teach terus menjadi ancaman bagi Luffy dan Pemerintah Dunia. Ambisinya untuk mengguncang tatanan dunia menjadikannya kandidat terkuat sebagai musuh terakhir dalam cerita legendaris karya Eiichiro Oda ini. (Z-4)