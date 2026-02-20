Daftar Kru Bajak Laut Kurohige, Jadi Kelompok Terkuat di One Piece

Headline
DALAM semesta One Piece, Bajak Laut Kurohige (Blackbeard Pirates) telah bertransformasi dari kelompok kecil menjadi salah satu kekuatan paling ditakuti di New World. Dipimpin oleh Marshall D. Teach, kelompok ini dikenal karena metodenya yang kejam dalam memburu buah iblis terkuat untuk memperkuat armada mereka.
Saat ini, kekuatan tempur utama Kurohige terbagi ke dalam 10 divisi yang dipimpin oleh para "Komandan Titanic". Berikut adalah daftar lengkap kru Bajak Laut Kurohige beserta kekuatan terbaru mereka:
Dikenal sebagai "The Champion", Burgess adalah nakhoda sekaligus petarung fisik utama. Saat ini, ia memiliki kekuatan Riki Riki no Mi, buah iblis tipe Paramecia yang memberinya kekuatan fisik abnormal. Ia mampu mengangkat gunung dengan tangan kosong, menjadikannya tank tempur yang sangat berbahaya.
Mantan sipir Impel Down ini adalah pendekar pedang yang haus darah. Shiryu memiliki kekuatan Suke Suke no Mi yang membuatnya bisa menjadi tidak terlihat. Kombinasi kemampuan berpedang tingkat tinggi dan kemampuan menghilang menjadikannya pembunuh bayangan paling mematikan di kelompok ini.
Sang penembak jitu dengan julukan "The Supersonic". Ia mengonsumsi Wapu Wapu no Mi, yang memungkinkannya melakukan teleportasi instan terhadap diri sendiri maupun orang lain. Kemampuan ini membuatnya hampir mustahil untuk ditangkap dalam pertempuran jarak jauh.
Dikenal sebagai "Corrupt King", Pizarro memiliki kekuatan Shima Shima no Mi. Ia dapat menyatu dengan pulau dan mengendalikan seluruh struktur tanah, bangunan, hingga pepohonan di pulau tersebut.
"The Demon Sheriff" bertindak sebagai kepala staf dan navigator. Meskipun kekuatan buah iblisnya belum dikonfirmasi secara eksplisit, ia memiliki kemampuan hipnosis luar biasa dan sayap yang memungkinkannya terbang untuk misi infiltrasi.
Bajak laut wanita paling berbahaya dalam sejarah. Ia memiliki buah iblis Mythical Zoan Inu Inu no Mi, Model: Kyubi no Kitsune. Kemampuannya memungkinkan Devon untuk meniru penampilan dan suara orang lain secara sempurna.
Dikenal sebagai "Colossal Battleship", Wolf adalah raksasa dengan ukuran yang luar biasa berkat buah iblis Deka Deka no Mi. Ia mampu meningkatkan ukuran tubuhnya hingga setinggi permukaan laut.
"The Heavy Drinker" mengonsumsi Gabu Gabu no Mi. Kekuatan ini memungkinkannya memanipulasi minuman keras, termasuk menyemburkan api alkohol yang sangat panas.
Sang dokter kapal ini memiliki Shiku Shiku no Mi yang bisa menciptakan berbagai jenis penyakit menular. Kudanya, Stronger, juga memiliki buah iblis Mythical Zoan Uma Uma no Mi, Model: Pegasus.
Mantan Admiral Angkatan Laut ini adalah tambahan terbaru. Dengan kekuatan Logia Hie Hie no Mi, Kuzan mampu membekukan lautan dan musuh dalam sekejap, menjadikannya salah satu aset tempur terkuat di kelompok Kurohige.
Mengapa Bajak Laut Kurohige Sangat Kuat?
Bajak Laut Kurohige bukan sekadar kelompok bajak laut biasa, melainkan organisasi militer yang dibangun dengan kekuatan buah iblis paling efektif. Dengan 10 Komandan Titanic yang memiliki spesialisasi unik, mereka menjadi hambatan terbesar bagi Monkey D. Luffy dalam meraih gelar Raja Bajak Laut. (Z-4)
