Daftar Kru Bajak Laut Kurohige, Jadi Kelompok Terkuat di One Piece

Bajak Laut Kurohige(Doc IMDB)

DALAM semesta One Piece, Bajak Laut Kurohige (Blackbeard Pirates) telah bertransformasi dari kelompok kecil menjadi salah satu kekuatan paling ditakuti di New World. Dipimpin oleh Marshall D. Teach, kelompok ini dikenal karena metodenya yang kejam dalam memburu buah iblis terkuat untuk memperkuat armada mereka.

Saat ini, kekuatan tempur utama Kurohige terbagi ke dalam 10 divisi yang dipimpin oleh para "Komandan Titanic". Berikut adalah daftar lengkap kru Bajak Laut Kurohige beserta kekuatan terbaru mereka:

Daftar 10 Komandan Titanic Bajak Laut Kurohige

1. Jesus Burgess (Kapten Divisi Pertama)

Dikenal sebagai "The Champion", Burgess adalah nakhoda sekaligus petarung fisik utama. Saat ini, ia memiliki kekuatan Riki Riki no Mi, buah iblis tipe Paramecia yang memberinya kekuatan fisik abnormal. Ia mampu mengangkat gunung dengan tangan kosong, menjadikannya tank tempur yang sangat berbahaya.

Baca juga : Apa Itu Buster Call di One Piece? Berikut Daftar Karakter yang Berhasil Selamat

2. Shiryu (Kapten Divisi Kedua)

Mantan sipir Impel Down ini adalah pendekar pedang yang haus darah. Shiryu memiliki kekuatan Suke Suke no Mi yang membuatnya bisa menjadi tidak terlihat. Kombinasi kemampuan berpedang tingkat tinggi dan kemampuan menghilang menjadikannya pembunuh bayangan paling mematikan di kelompok ini.

3. Van Augur (Kapten Divisi Ketiga)

Sang penembak jitu dengan julukan "The Supersonic". Ia mengonsumsi Wapu Wapu no Mi, yang memungkinkannya melakukan teleportasi instan terhadap diri sendiri maupun orang lain. Kemampuan ini membuatnya hampir mustahil untuk ditangkap dalam pertempuran jarak jauh.

4. Avalo Pizarro (Kapten Divisi Keempat)

Dikenal sebagai "Corrupt King", Pizarro memiliki kekuatan Shima Shima no Mi. Ia dapat menyatu dengan pulau dan mengendalikan seluruh struktur tanah, bangunan, hingga pepohonan di pulau tersebut.

Baca juga : Mengapa Sanji Bisa Menahan Serangan Laser Kizaru di Egghead One Piece? Ini Alasannya

5. Laffitte (Kapten Divisi Kelima)

"The Demon Sheriff" bertindak sebagai kepala staf dan navigator. Meskipun kekuatan buah iblisnya belum dikonfirmasi secara eksplisit, ia memiliki kemampuan hipnosis luar biasa dan sayap yang memungkinkannya terbang untuk misi infiltrasi.

6. Catarina Devon (Kapten Divisi Keenam)

Bajak laut wanita paling berbahaya dalam sejarah. Ia memiliki buah iblis Mythical Zoan Inu Inu no Mi, Model: Kyubi no Kitsune. Kemampuannya memungkinkan Devon untuk meniru penampilan dan suara orang lain secara sempurna.

7. Sanjuan Wolf (Kapten Divisi Ketujuh)

Dikenal sebagai "Colossal Battleship", Wolf adalah raksasa dengan ukuran yang luar biasa berkat buah iblis Deka Deka no Mi. Ia mampu meningkatkan ukuran tubuhnya hingga setinggi permukaan laut.

8. Vasco Shot (Kapten Divisi Kedelapan)

"The Heavy Drinker" mengonsumsi Gabu Gabu no Mi. Kekuatan ini memungkinkannya memanipulasi minuman keras, termasuk menyemburkan api alkohol yang sangat panas.

9. Doc Q dan Stronger (Kapten Divisi Kesembilan)

Sang dokter kapal ini memiliki Shiku Shiku no Mi yang bisa menciptakan berbagai jenis penyakit menular. Kudanya, Stronger, juga memiliki buah iblis Mythical Zoan Uma Uma no Mi, Model: Pegasus.

10. Kuzan / Aokiji (Kapten Divisi Kesepuluh)

Mantan Admiral Angkatan Laut ini adalah tambahan terbaru. Dengan kekuatan Logia Hie Hie no Mi, Kuzan mampu membekukan lautan dan musuh dalam sekejap, menjadikannya salah satu aset tempur terkuat di kelompok Kurohige.

Mengapa Bajak Laut Kurohige Sangat Kuat?

Sinergi Buah Iblis: Mereka secara sistematis memburu buah iblis yang spesifik untuk menutupi kelemahan tim.

Mereka secara sistematis memburu buah iblis yang spesifik untuk menutupi kelemahan tim. Kekejaman Strategis: Tidak ragu menggunakan taktik kotor atau pengeroyokan untuk memastikan kemenangan.

Tidak ragu menggunakan taktik kotor atau pengeroyokan untuk memastikan kemenangan. Dua Kekuatan Yonko: Marshall D. Teach memegang kekuatan Yami Yami no Mi dan Gura Gura no Mi sekaligus.

Bajak Laut Kurohige bukan sekadar kelompok bajak laut biasa, melainkan organisasi militer yang dibangun dengan kekuatan buah iblis paling efektif. Dengan 10 Komandan Titanic yang memiliki spesialisasi unik, mereka menjadi hambatan terbesar bagi Monkey D. Luffy dalam meraih gelar Raja Bajak Laut. (Z-4)