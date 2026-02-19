Apa Itu Buster Call di One Piece? Berikut Daftar Karakter yang Berhasil Selamat

Buster Call(Doc IMDB)

DALAM semesta One Piece, tidak ada yang lebih ditakuti oleh penduduk sipil maupun bajak laut selain ancaman Buster Call. Serangan ini bukan sekadar operasi penangkapan, melainkan perintah pemusnahan total yang menjadi kartu as Pemerintah Dunia untuk menjaga rahasia mereka tetap terkubur.

Mengenal Apa Itu Buster Call

Buster Call adalah protokol militer tertinggi Angkatan Laut yang melibatkan pengerahan armada tempur dalam skala masif. Operasi ini terdiri dari 10 kapal perang (battleships) kelas berat yang dipimpin oleh 5 Laksamana Madya (Vice Admirals) pilihan.

Begitu Golden Den Den Mushi ditekan, tidak ada jalan kembali. Armada tersebut akan membombardir lokasi target dengan meriam secara terus-menerus hingga wilayah tersebut rata dengan tanah dan menghilang dari peta dunia. Ini adalah perwujudan dari filosofi Absolute Justice (Keadilan Absolut) yang dianut oleh Angkatan Laut.

Daftar Lokasi yang Menjadi Korban Buster Call

Sepanjang sejarah cerita One Piece, ada beberapa lokasi ikonik yang menjadi sasaran amukan meriam Angkatan Laut:

Ohara (West Blue): Pulau para arkeolog ini dimusnahkan 22 tahun lalu karena para sarjananya dianggap berbahaya setelah mampu membaca Poneglyph dan meneliti masa lalu Void Century.

Pulau peradilan ini hancur bukan karena musuh, melainkan karena kecerobohan Spandam yang tidak sengaja mengaktifkan sinyal Buster Call saat mengejar kru Topi Jerami. Pulau Egghead: Pulau masa depan milik Dr. Vegapunk menjadi target terbaru karena sang ilmuwan mulai menggali informasi terlarang mengenai sumber energi kuno yang mengancam stabilitas Pemerintah Dunia.

Mengapa Pemerintah Dunia Melakukan Buster Call?

Alasan utama di balik aktivasi Buster Call hampir selalu berkaitan dengan penyembunyian informasi. Pemerintah Dunia tidak ragu mengorbankan ribuan nyawa prajurit mereka sendiri atau warga sipil demi memastikan pengetahuan tentang sejarah asli dunia tidak tersebar. Bagi mereka, satu orang yang tahu terlalu banyak lebih berbahaya daripada seribu bajak laut biasa.

Daftar Karakter yang Berhasil Selamat dari Buster Call

Sangat sedikit individu yang bisa lolos dari kepungan lima Laksamana Madya. Berikut adalah beberapa karakter yang berhasil mencatatkan sejarah dengan selamat:

1. Nico Robin

Dikenal sebagai "Anak Iblis", Robin adalah satu-satunya penyintas dari tragedi Ohara. Ia berhasil selamat berkat pengorbanan raksasa Jaguar D. Saul dan bantuan dari Kuzan (Aokiji) yang memberinya jalan untuk melarikan diri menggunakan sekoci.

2. Jaguar D. Saul

Mantan Laksamana Madya yang membelot ini sempat dikira tewas membeku di Ohara. Namun, terungkap bahwa ia berhasil selamat dan mengungsi ke Elbaf bersama buku-buku penting dari perpustakaan Ohara.

3. Kru Topi Jerami (Monkey D. Luffy & Rekan)

Kelompok Luffy memiliki catatan luar biasa dengan selamat dari dua Buster Call berbeda. Pertama di Enies Lobby, di mana mereka berhasil kabur menggunakan kapal Going Merry, dan kedua di Pulau Egghead melawan armada yang dipimpin langsung oleh salah satu Gorosei.

4. Rob Lucci dan Anggota CP9

Meskipun kalah dalam pertarungan, Lucci dan rekan-rekannya di CP9 berhasil dievakuasi dari Enies Lobby sebelum pulau tersebut benar-benar hancur total oleh tembakan meriam kapal perang.

Buster Call adalah simbol ketakutan yang digunakan Pemerintah Dunia untuk membungkam kebenaran. Namun, keberhasilan karakter seperti Nico Robin dan Luffy membuktikan bahwa kehendak bebas dan semangat petualangan tidak bisa dihapus hanya dengan meriam dan bubuk mesiu. (Z-4)