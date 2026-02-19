Apa Itu Buster Call di One Piece? Berikut Daftar Karakter yang Berhasil Selamat

Headline
DALAM semesta One Piece, tidak ada yang lebih ditakuti oleh penduduk sipil maupun bajak laut selain ancaman Buster Call. Serangan ini bukan sekadar operasi penangkapan, melainkan perintah pemusnahan total yang menjadi kartu as Pemerintah Dunia untuk menjaga rahasia mereka tetap terkubur.
Buster Call adalah protokol militer tertinggi Angkatan Laut yang melibatkan pengerahan armada tempur dalam skala masif. Operasi ini terdiri dari 10 kapal perang (battleships) kelas berat yang dipimpin oleh 5 Laksamana Madya (Vice Admirals) pilihan.
Begitu Golden Den Den Mushi ditekan, tidak ada jalan kembali. Armada tersebut akan membombardir lokasi target dengan meriam secara terus-menerus hingga wilayah tersebut rata dengan tanah dan menghilang dari peta dunia. Ini adalah perwujudan dari filosofi Absolute Justice (Keadilan Absolut) yang dianut oleh Angkatan Laut.
Sepanjang sejarah cerita One Piece, ada beberapa lokasi ikonik yang menjadi sasaran amukan meriam Angkatan Laut:
Alasan utama di balik aktivasi Buster Call hampir selalu berkaitan dengan penyembunyian informasi. Pemerintah Dunia tidak ragu mengorbankan ribuan nyawa prajurit mereka sendiri atau warga sipil demi memastikan pengetahuan tentang sejarah asli dunia tidak tersebar. Bagi mereka, satu orang yang tahu terlalu banyak lebih berbahaya daripada seribu bajak laut biasa.
Sangat sedikit individu yang bisa lolos dari kepungan lima Laksamana Madya. Berikut adalah beberapa karakter yang berhasil mencatatkan sejarah dengan selamat:
Dikenal sebagai "Anak Iblis", Robin adalah satu-satunya penyintas dari tragedi Ohara. Ia berhasil selamat berkat pengorbanan raksasa Jaguar D. Saul dan bantuan dari Kuzan (Aokiji) yang memberinya jalan untuk melarikan diri menggunakan sekoci.
Mantan Laksamana Madya yang membelot ini sempat dikira tewas membeku di Ohara. Namun, terungkap bahwa ia berhasil selamat dan mengungsi ke Elbaf bersama buku-buku penting dari perpustakaan Ohara.
Kelompok Luffy memiliki catatan luar biasa dengan selamat dari dua Buster Call berbeda. Pertama di Enies Lobby, di mana mereka berhasil kabur menggunakan kapal Going Merry, dan kedua di Pulau Egghead melawan armada yang dipimpin langsung oleh salah satu Gorosei.
Meskipun kalah dalam pertarungan, Lucci dan rekan-rekannya di CP9 berhasil dievakuasi dari Enies Lobby sebelum pulau tersebut benar-benar hancur total oleh tembakan meriam kapal perang.
Buster Call adalah simbol ketakutan yang digunakan Pemerintah Dunia untuk membungkam kebenaran. Namun, keberhasilan karakter seperti Nico Robin dan Luffy membuktikan bahwa kehendak bebas dan semangat petualangan tidak bisa dihapus hanya dengan meriam dan bubuk mesiu. (Z-4)
