Mengapa Sanji Bisa Menahan Serangan Laser Kizaru di Egghead One Piece? Ini Alasannya

Admiral Kizaru(Doc IMDB)

MOMEN mengejutkan terjadi dalam manga One Piece Chapter 1107, di mana Vinsmoke Sanji melakukan hal yang dianggap mustahil oleh karakter lain menepis serangan laser Admiral Kizaru dengan tendangan kaki kosong. Kejadian ini memicu perdebatan panas di kalangan penggemar mengenai batas kekuatan sang koki kelompok Topi Jerami.

Momen Epik: Sanji vs Laser Kizaru di Egghead

Kejadian ini bermula saat Admiral Kizaru mencoba menembakkan laser mematikan ke arah Bonney dan Vegapunk. Secara tak terduga, Sanji muncul dan menendang laser tersebut hingga hancur berkeping-keping. Franky, yang juga berada di lokasi, terkejut luar biasa karena menurut hukum logika dunia One Piece, laser adalah serangan cahaya yang tidak bisa ditangkis dengan kekuatan fisik biasa.

Bahkan Kizaru sendiri menunjukkan ekspresi tidak percaya, menyatakan bahwa hukum fisika seolah tidak berlaku bagi Sanji. Sanji dengan santai menjawab bahwa itu adalah "Kekuatan Cinta". Namun, secara teknis, ada alasan mendalam di balik kemampuan ini.

Baca juga : Apa Saja Kekuatan Sanji? Berikut Perannya di Keluarga Vinsmoke One Piece

Alasan Sanji Bisa Menahan Laser Kizaru

1. Kebangkitan Eksoskeleton Germa 66

Setelah pertarungan melawan Queen di Onigashima, tubuh Sanji mengalami perubahan genetik total. Ia kini memiliki eksoskeleton (kerangka luar) yang sangat keras. Tubuhnya mampu sembuh dengan cepat meski tulang-tulangnya patah. Kekerasan tubuh Sanji saat ini berkali-kali lipat lebih kuat dibandingkan baja, yang memungkinkannya menahan panas dan tekanan tinggi dari laser.

2. Ifrit Jambe: Suhu yang Melampaui Cahaya

Sanji telah mengembangkan teknik Ifrit Jambe, evolusi dari Diable Jambe. Dengan mengombinasikan eksoskeleton, kekuatan otot yang dilatih, dan Busoshoku Haki tingkat tinggi, Sanji mampu menghasilkan api biru yang jauh lebih panas dan kuat. Kecepatan dan panas ini memungkinkan kakinya berinteraksi dengan partikel cahaya laser Kizaru.

3. Busoshoku Haki Tingkat Tinggi

Tidak hanya mengandalkan sains Germa, Sanji juga memperkuat kakinya dengan Haki. Untuk menepis elemen logia seperti cahaya, diperlukan Haki yang sangat solid. Sanji telah mencapai titik di mana Haki-nya mampu memadatkan serangan energi menjadi sesuatu yang bisa disentuh fisik.

Keberhasilan Sanji menahan serangan Kizaru adalah bukti bahwa ia telah naik kelas menjadi petarung level Admiral. Kombinasi antara rekayasa genetika Vinsmoke yang sempurna dan latihan keras Haki menjadikannya salah satu aset terkuat Luffy dalam menghadapi ancaman Pemerintah Dunia di masa depan. (Z-4)