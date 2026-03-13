Alasan Eiichiro Oda akan Hadir di Podcast One Piece Netflix

Headline
KABAR mengejutkan datang bagi para "Nakama" di seluruh dunia. Sang kreator legendaris manga One Piece, Eiichiro Oda, dipastikan akan muncul dalam program podcast resmi terbaru milik Netflix yang bertajuk "ONE PIECE: Into the Grand Line Official Podcast".
Kehadiran Oda-sensei ini menjadi momen yang sangat langka, mengingat sang mangaka dikenal sangat menjaga privasinya dan jarang tampil dalam wawancara publik, apalagi untuk proyek promosi berskala internasional.
Program tersebut adalah ONE PIECE: Into the Grand Line Official Podcast, sebuah seri siniar (podcast) spesial yang terdiri dari enam episode. Podcast ini dirilis secara global pada 13 Maret 2026, menyusul kesuksesan peluncuran One Piece Live Action Season 2 yang baru saja tayang pada 10 Maret 2026.
Dalam episode perdana berjudul "Loguetown", Eiichiro Oda akan berdialog langsung dengan Iñaki Godoy, aktor pemeran Monkey D. Luffy. Mereka akan membahas makna mendalam dari busur cerita (arc) Loguetown, tempat di mana era bajak laut dimulai, serta memberikan wawasan di balik layar proses adaptasi musim kedua.
Ada beberapa alasan kuat yang membuat Eiichiro Oda akhirnya mau "turun gunung" dan berpartisipasi dalam podcast ini:
|Episode
|Judul/Lokasi
|Bintang Tamu
|1
|Loguetown
|Eiichiro Oda & Iñaki Godoy
|2
|Reverse Mountain
|Emily Rudd (Nami)
|3
|Whisky Peak
|Mackenyu (Zoro)
|4-5
|Little Garden
|Jacob Romero & Taz Skylar
|6
|Drum Island
|Charithra Chandran & Mikaela Hoover
Bagi para penggemar, program ini adalah kesempatan emas untuk mengetahui rahasia produksi dan detail teknis seperti kostum hingga efek visual yang membawa karakter ikonik seperti Chopper ke layar kaca. (Z-4)
Banyak penggemar mengira tujuan akhir Teach hanyalah menjadi Raja Bajak Laut. Namun, fakta terbaru dalam alur cerita menunjukkan ambisi yang lebih spesifik dan mengejutkan
Titik balik kehidupan Kuzan terjadi setelah kekalahannya dari Sakazuki (Akainu) dalam duel 10 hari di Punk Hazard untuk memperebutkan posisi Fleet Admiral.
ADAPTASI live-action One Piece musim kedua memulai debutnya dengan pencapaian yang sangat mengesankan.
Charitra Chandran akan memerankan Nefertari Vivi, karakter ikonik One Piece yang diperkenalkan sebagai pemburu bayaran berambut biru dengan masa lalu rahasia.
Bintang Bridgerton, Charithra Chandran, tanggapi reaksi negatif penggemar terkait perannya sebagai Nefertari Vivi di live-action One Piece Netflix.
Sanji bergabung dengan kru Topi Jerami setelah Luffy membantunya mempertahankan Baratie dari serangan Don Krieg. Alasan utama Sanji melaut adalah untuk menemukan All Blue
PENULIS manga One Piece, Eiichiro Oda kembali mencetak sejarah. Oda berhasil menjadi penulis terlaris nomor satu dalam kategori Single Series Author.
Gear 5 bukan sekadar transformasi shonen biasa yang mengandalkan kemarahan. Sebaliknya, ia adalah simbol kebahagiaan dan kreativitas.
Karakteristik utama dari Supreme Grade adalah kemampuannya untuk menahan beban Haki yang luar biasa besar tanpa mengalami kerusakan.
Di pesan video tersebut pun Oda menyiratkan kemunculan Chopper, karakter dokter rusa yang menjadi anggota selanjutnya dari kru kapal Going Merry
