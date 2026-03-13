Alasan Eiichiro Oda akan Hadir di Podcast One Piece Netflix

Eiichiro Oda(Doc One Piece Wiki)

KABAR mengejutkan datang bagi para "Nakama" di seluruh dunia. Sang kreator legendaris manga One Piece, Eiichiro Oda, dipastikan akan muncul dalam program podcast resmi terbaru milik Netflix yang bertajuk "ONE PIECE: Into the Grand Line Official Podcast".

Kehadiran Oda-sensei ini menjadi momen yang sangat langka, mengingat sang mangaka dikenal sangat menjaga privasinya dan jarang tampil dalam wawancara publik, apalagi untuk proyek promosi berskala internasional.

Program Apa yang Dihadiri Eiichiro Oda?

Program tersebut adalah ONE PIECE: Into the Grand Line Official Podcast, sebuah seri siniar (podcast) spesial yang terdiri dari enam episode. Podcast ini dirilis secara global pada 13 Maret 2026, menyusul kesuksesan peluncuran One Piece Live Action Season 2 yang baru saja tayang pada 10 Maret 2026.

Dalam episode perdana berjudul "Loguetown", Eiichiro Oda akan berdialog langsung dengan Iñaki Godoy, aktor pemeran Monkey D. Luffy. Mereka akan membahas makna mendalam dari busur cerita (arc) Loguetown, tempat di mana era bajak laut dimulai, serta memberikan wawasan di balik layar proses adaptasi musim kedua.

Mengapa Eiichiro Oda Bersedia Hadir?

Ada beberapa alasan kuat yang membuat Eiichiro Oda akhirnya mau "turun gunung" dan berpartisipasi dalam podcast ini:

Keterlibatan Mendalam di Season 2: Oda-sensei diketahui sangat terlibat dalam pengawasan produksi musim kedua. Ia bahkan sempat mengunjungi lokasi syuting di Afrika Selatan untuk bertemu langsung dengan para pemeran lama dan baru.

Oda-sensei diketahui sangat terlibat dalam pengawasan produksi musim kedua. Ia bahkan sempat mengunjungi lokasi syuting di Afrika Selatan untuk bertemu langsung dengan para pemeran lama dan baru. Menjamin Kualitas Adaptasi: Sebagai pemegang otoritas penuh atas karyanya, Oda ingin memastikan bahwa semangat manga tetap terjaga dalam versi live-action.

Sebagai pemegang otoritas penuh atas karyanya, Oda ingin memastikan bahwa semangat manga tetap terjaga dalam versi live-action. Kedekatan dengan Iñaki Godoy: Hubungan antara Oda dan Iñaki Godoy menunjukkan dukungan penuh sang kreator terhadap representasi Luffy versi nyata tersebut.

Jadwal Episode Podcast "Into the Grand Line"

Episode Judul/Lokasi Bintang Tamu 1 Loguetown Eiichiro Oda & Iñaki Godoy 2 Reverse Mountain Emily Rudd (Nami) 3 Whisky Peak Mackenyu (Zoro) 4-5 Little Garden Jacob Romero & Taz Skylar 6 Drum Island Charithra Chandran & Mikaela Hoover

Bagi para penggemar, program ini adalah kesempatan emas untuk mengetahui rahasia produksi dan detail teknis seperti kostum hingga efek visual yang membawa karakter ikonik seperti Chopper ke layar kaca. (Z-4)