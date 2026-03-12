Alasan Aokiji Gabung Bajak Laut Blackbeard di One Piece

Admiral Aokiji(Doc IMDB)

BERGABUNGNYA Kuzan, atau yang lebih dikenal dengan nama Admiral Aokiji, ke dalam kelompok Bajak Laut Blackbeard (Kurohige) merupakan salah satu plot twist paling mengguncang dalam semesta One Piece.

Sebagai mantan pilar kekuatan tertinggi Angkatan Laut, keputusan Kuzan untuk beraliansi dengan Marshall D. Teech menimbulkan pertanyaan besar: Apakah ia benar-benar jatuh ke dalam kegelapan, atau ada rencana yang lebih besar?

Kronologi Singkat: Pasca Duel Maut di Punk Hazard

Titik balik kehidupan Kuzan terjadi setelah kekalahannya dari Sakazuki (Akainu) dalam duel 10 hari di Punk Hazard untuk memperebutkan posisi Fleet Admiral. Kehilangan kaki kiri dan tubuh penuh luka bakar, Kuzan memilih mengundurkan diri dari Angkatan Laut karena enggan bekerja di bawah kepemimpinan Akainu yang menganut "Keadilan Absolut" yang sangat ekstrem.

Setelah menjadi pengembara, Kuzan secara mengejutkan terlihat melakukan kontak dengan kelompok Blackbeard. Dalam kilas balik di Chapter 1081, terungkap bahwa pertemuan mereka bermula dari ketidaksengajaan di sebuah bar, yang kemudian berujung pada tawaran aliansi dari Teech yang melihat potensi besar dalam kekuatan es milik Kuzan.

Apa Jabatan Aokiji di Kelompok Blackbeard?

Kuzan tidak sekadar menjadi sekutu biasa atau tamu kehormatan. Secara resmi, ia menjabat sebagai Kapten Kapal Kesepuluh (Tenth Titanic Captain) dari armada besar Bajak Laut Blackbeard. Posisi ini menempatkannya sejajar dengan komandan divisi elite lainnya seperti Shiryu, Van Augur, dan Jesus Burgess.

Sebagai pemakan buah iblis tipe Logia Hie Hie no Mi, Kuzan otomatis menjadi salah satu aset tempur terkuat yang dimiliki Blackbeard. Kehadirannya memberikan keunggulan strategis yang luar biasa bagi kelompok Kurohige dalam menghadapi persaingan menuju Laugh Tale.

Alasan Utama Aokiji Bergabung dengan Blackbeard

1. Kebebasan dalam Mencari Kebenaran

Kuzan pernah memberikan pernyataan menarik kepada Smoker bahwa ada hal-hal yang hanya bisa dilihat jika seseorang tidak lagi menjadi bagian dari institusi Angkatan Laut. Dengan bergabung bersama Blackbeard, ia memiliki akses ke informasi gelap, pergerakan dunia bawah, dan sejarah yang disembunyikan Pemerintah Dunia tanpa terikat protokol militer.

2. Kesamaan Kepentingan (Bukan Loyalitas)

Berbeda dengan kru lain yang mungkin memiliki loyalitas buta, hubungan Kuzan dan Teech murni berdasarkan kepentingan bersama. Blackbeard meyakinkan Kuzan bahwa menjadi bajak laut adalah tentang kebebasan untuk mengejar keinginan masing-masing. Di sini, Kuzan menemukan tempat di mana ia bisa bergerak bebas tanpa harus mematuhi perintah Gorosei.

3. Teori Penyamaran Unit SWORD

Salah satu teori terkuat di kalangan penggemar adalah status Kuzan sebagai anggota unit rahasia SWORD. Jika teori ini benar, keberadaannya di kapal Blackbeard adalah misi intelijen terdalam yang pernah ada. Namun, tindakan kontroversialnya saat menghadapi Garp di Hachinosu membuat moralitas Kuzan semakin sulit ditebak oleh pembaca. (Z-4)