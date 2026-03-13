Ini Kekuatan 3 Admiral di One Piece

Admiral Angkatan Laut One Piece(Doc IMDB)

DALAM semesta One Piece, posisi Admiral Angkatan Laut merupakan simbol kekuatan absolut Pemerintah Dunia. Mereka bukan sekadar perwira tinggi, melainkan monster tempur yang memegang kekuatan Buah Iblis kelas atas. Setelah era timeskip, komposisi tiga Admiral mengalami perubahan besar dengan masuknya dua nama baru melalui wajib militer dunia.

Ketiga Admiral saat ini Kizaru, Fujitora, dan Ryokugyu mewakili kekuatan alam yang berbeda: Cahaya, Gravitasi, dan Hutan. Memahami kekuatan mereka adalah kunci untuk memprediksi bagaimana peta kekuatan dunia akan bergerak menuju Final Saga.

1. Admiral Kizaru (Borsalino) – Pika Pika no Mi

Kizaru adalah representasi dari "Keadilan yang Tidak Jelas". Sebagai pengguna Buah Iblis tipe Logia Pika Pika no Mi, ia adalah manusia cahaya. Kekuatannya menjadikannya salah satu karakter tercepat yang pernah ada di One Piece.

Kekuatan Utama:

Kecepatan Absolut: Kizaru dapat berpindah tempat secara instan dengan berubah menjadi partikel cahaya.

Kizaru dapat berpindah tempat secara instan dengan berubah menjadi partikel cahaya. Yasakani no Magatama: Serangan beruntun berupa ribuan peluru cahaya yang mampu menghancurkan armada kapal perang dalam sekejap.

Serangan beruntun berupa ribuan peluru cahaya yang mampu menghancurkan armada kapal perang dalam sekejap. Akurasi Laser: Teknologi laser milik Pacifista dan Vegapunk sebenarnya dikembangkan berdasarkan penelitian terhadap kekuatan Kizaru ini.

2. Admiral Fujitora (Issho) – Zushi Zushi no Mi

Berbeda dengan Admiral lainnya yang cenderung destruktif tanpa pandang bulu, Fujitora memiliki prinsip "Keadilan Buta". Ia mengandalkan kekuatan Paramecia Zushi Zushi no Mi yang memungkinkannya memanipulasi gaya gravitasi secara ekstrem.

Kekuatan Utama:

Tekanan Gravitasi: Ia dapat menciptakan lubang gravitasi yang mampu menekan musuh hingga jatuh ke dalam kerak bumi.

Ia dapat menciptakan lubang gravitasi yang mampu menekan musuh hingga jatuh ke dalam kerak bumi. Pemanggilan Meteor: Dengan menarik gravitasi benda langit, Fujitora bisa menjatuhkan meteor raksasa ke lokasi mana pun yang ia inginkan.

Dengan menarik gravitasi benda langit, Fujitora bisa menjatuhkan meteor raksasa ke lokasi mana pun yang ia inginkan. Manipulasi Objek: Fujitora sering terlihat terbang dengan mengangkat puing-puing bangunan menggunakan kekuatan gravitasinya.

3. Admiral Ryokugyu (Aramaki) – Mori Mori no Mi

Ryokugyu adalah Admiral terbaru yang diperkenalkan secara visual setelah Arc Wano. Ia mengonsumsi Logia Mori Mori no Mi, yang secara unik memungkinkannya menjadi elemen hidup berupa hutan dan tanaman.

Kekuatan Utama:

Hutan Berjalan: Ryokugyu bisa mengubah seluruh area menjadi hutan dan mengendalikan setiap akar serta pohon di dalamnya.

Ryokugyu bisa mengubah seluruh area menjadi hutan dan mengendalikan setiap akar serta pohon di dalamnya. Dehidrasi Musuh: Ia memiliki sulur tajam yang dapat menusuk tubuh lawan dan menyerap seluruh cairan serta nutrisi mereka, membuat lawan kalah dalam kondisi kering.

Ia memiliki sulur tajam yang dapat menusuk tubuh lawan dan menyerap seluruh cairan serta nutrisi mereka, membuat lawan kalah dalam kondisi kering. Immortality Tumbuhan: Meskipun tubuhnya dihancurkan, ia bisa tumbuh kembali dari tunas kecil selama akarnya masih tertanam di tanah.

Kombinasi ketiga Admiral ini menciptakan pertahanan yang nyaris sempurna bagi Angkatan Laut. Kizaru unggul dalam serangan jarak jauh dan kecepatan, Fujitora menguasai kontrol medan tempur dengan gravitasi, sementara Ryokugyu memiliki ketahanan fisik dan kemampuan regenerasi yang luar biasa. (Z-4)