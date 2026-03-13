Ini Kekuatan 3 Admiral di One Piece

Headline
DALAM semesta One Piece, posisi Admiral Angkatan Laut merupakan simbol kekuatan absolut Pemerintah Dunia. Mereka bukan sekadar perwira tinggi, melainkan monster tempur yang memegang kekuatan Buah Iblis kelas atas. Setelah era timeskip, komposisi tiga Admiral mengalami perubahan besar dengan masuknya dua nama baru melalui wajib militer dunia.
Ketiga Admiral saat ini Kizaru, Fujitora, dan Ryokugyu mewakili kekuatan alam yang berbeda: Cahaya, Gravitasi, dan Hutan. Memahami kekuatan mereka adalah kunci untuk memprediksi bagaimana peta kekuatan dunia akan bergerak menuju Final Saga.
Kizaru adalah representasi dari "Keadilan yang Tidak Jelas". Sebagai pengguna Buah Iblis tipe Logia Pika Pika no Mi, ia adalah manusia cahaya. Kekuatannya menjadikannya salah satu karakter tercepat yang pernah ada di One Piece.
Berbeda dengan Admiral lainnya yang cenderung destruktif tanpa pandang bulu, Fujitora memiliki prinsip "Keadilan Buta". Ia mengandalkan kekuatan Paramecia Zushi Zushi no Mi yang memungkinkannya memanipulasi gaya gravitasi secara ekstrem.
Ryokugyu adalah Admiral terbaru yang diperkenalkan secara visual setelah Arc Wano. Ia mengonsumsi Logia Mori Mori no Mi, yang secara unik memungkinkannya menjadi elemen hidup berupa hutan dan tanaman.
Kombinasi ketiga Admiral ini menciptakan pertahanan yang nyaris sempurna bagi Angkatan Laut. Kizaru unggul dalam serangan jarak jauh dan kecepatan, Fujitora menguasai kontrol medan tempur dengan gravitasi, sementara Ryokugyu memiliki ketahanan fisik dan kemampuan regenerasi yang luar biasa. (Z-4)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved