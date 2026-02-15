Daftar Harga Buronan Yonkou One Piece, Ternyata Buggy Lebih Besar dari Luffy

Headline
DUNIA One Piece telah memasuki fase paling kacau setelah tumbangnya Kaido dan Big Mom di Negeri Wano. Pengumuman empat kaisar laut atau Yonkou yang baru membawa kejutan besar bagi para penggemar dan penduduk dunia di dalam cerita. Salah satu poin yang paling banyak diperdebatkan adalah nilai buronan atau bounty yang dirilis oleh Pemerintah Dunia.
Secara mengejutkan, Buggy si Badut memiliki nilai buronan yang lebih tinggi daripada Monkey D. Luffy. Padahal, Luffy adalah sosok yang secara langsung menumbangkan Kaido, makhluk terkuat di dunia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Artikel ini akan membedah daftar harga buronan Yonkou terbaru beserta peta kekuatan armada mereka.
Berikut adalah urutan nilai buronan empat penguasa samudra saat ini dalam mata uang Belly:
|Nama Yonkou
|Nilai Buronan (Belly)
|Afiliasi Utama
|Shanks
|4.048.900.000
|Bajak Laut Rambut Merah
|Marshall D. Teach
|3.996.000.000
|Bajak Laut Blackbeard
|Buggy
|3.189.000.000
|Cross Guild
|Monkey D. Luffy
|3.000.000.000
|Bajak Laut Topi Jerami
Perbedaan angka ini bukan menunjukkan bahwa Buggy lebih kuat secara fisik daripada Luffy. Pemerintah Dunia menetapkan bounty berdasarkan tingkat ancaman terhadap stabilitas mereka. Buggy dianggap sebagai pemimpin dari Cross Guild, sebuah organisasi yang secara aktif melakukan perburuan terhadap Angkatan Laut (Marine).
Keberadaan Dracule Mihawk (pendekar pedang terkuat) dan Sir Crocodile di bawah bendera Cross Guild membuat Buggy terlihat memiliki otoritas yang luar biasa. Di mata dunia, Buggy berhasil menundukkan dua mantan Shichibukai kuat, yang menjadikannya ancaman politik paling berbahaya saat ini.
Shanks tetap menjadi Yonkou dengan nilai buronan tertinggi di antara empat kaisar saat ini. Keunggulannya terletak pada penguasaan Haki yang mutlak.
Teach adalah satu-satunya manusia yang diketahui mampu menguasai dua kekuatan buah iblis sekaligus, menjadikannya musuh alami bagi banyak petarung.
Meskipun sering dianggap sebagai komedi, posisi Buggy sangat strategis secara militer dan finansial.
Luffy adalah ancaman paling nyata bagi rahasia Pemerintah Dunia karena identitas aslinya sebagai sosok Joy Boy yang baru.
Perbedaan harga buronan antara Buggy dan Luffy menunjukkan bahwa dalam dunia One Piece, persepsi dan pengaruh politik sama pentingnya dengan kekuatan fisik. Luffy mungkin memiliki kekuatan Dewa Matahari, namun Buggy memiliki kendali atas narasi yang menakutkan bagi Pemerintah Dunia melalui Cross Guild. (Z-4)
Kekuatan utama Bajak Laut Topi Jerami (Straw Hat Pirates) bukan hanya pada kekuatan Buah Iblis Nika milik kaptennya, melainkan pada ikatan persahabatan yang tak terpatahkan
