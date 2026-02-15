Daftar Harga Buronan Yonkou One Piece, Ternyata Buggy Lebih Besar dari Luffy

Yonkou One Piece(Doc IMDB)

DUNIA One Piece telah memasuki fase paling kacau setelah tumbangnya Kaido dan Big Mom di Negeri Wano. Pengumuman empat kaisar laut atau Yonkou yang baru membawa kejutan besar bagi para penggemar dan penduduk dunia di dalam cerita. Salah satu poin yang paling banyak diperdebatkan adalah nilai buronan atau bounty yang dirilis oleh Pemerintah Dunia.

Secara mengejutkan, Buggy si Badut memiliki nilai buronan yang lebih tinggi daripada Monkey D. Luffy. Padahal, Luffy adalah sosok yang secara langsung menumbangkan Kaido, makhluk terkuat di dunia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Artikel ini akan membedah daftar harga buronan Yonkou terbaru beserta peta kekuatan armada mereka.

Berikut adalah urutan nilai buronan empat penguasa samudra saat ini dalam mata uang Belly:

Nama Yonkou Nilai Buronan (Belly) Afiliasi Utama Shanks 4.048.900.000 Bajak Laut Rambut Merah Marshall D. Teach 3.996.000.000 Bajak Laut Blackbeard Buggy 3.189.000.000 Cross Guild Monkey D. Luffy 3.000.000.000 Bajak Laut Topi Jerami

Mengapa Bounty Buggy Lebih Besar dari Luffy?

Perbedaan angka ini bukan menunjukkan bahwa Buggy lebih kuat secara fisik daripada Luffy. Pemerintah Dunia menetapkan bounty berdasarkan tingkat ancaman terhadap stabilitas mereka. Buggy dianggap sebagai pemimpin dari Cross Guild, sebuah organisasi yang secara aktif melakukan perburuan terhadap Angkatan Laut (Marine).

Keberadaan Dracule Mihawk (pendekar pedang terkuat) dan Sir Crocodile di bawah bendera Cross Guild membuat Buggy terlihat memiliki otoritas yang luar biasa. Di mata dunia, Buggy berhasil menundukkan dua mantan Shichibukai kuat, yang menjadikannya ancaman politik paling berbahaya saat ini.

Analisis Kekuatan dan Armada Masing-Masing Yonkou

1. Shanks - Pemimpin Bajak Laut Rambut Merah

Shanks tetap menjadi Yonkou dengan nilai buronan tertinggi di antara empat kaisar saat ini. Keunggulannya terletak pada penguasaan Haki yang mutlak.

Kekuatan Utama: Spesialis Haoshoku Haki (Haki Raja) tingkat tinggi yang mampu merusak objek fisik dan membatalkan kemampuan penglihatan masa depan lawan.

Spesialis Haoshoku Haki (Haki Raja) tingkat tinggi yang mampu merusak objek fisik dan membatalkan kemampuan penglihatan masa depan lawan. Armada: Berbeda dengan Yonkou lain, armada utama Shanks berukuran kecil namun terdiri dari individu-individu elit tanpa pengguna buah iblis. Kru intinya seperti Benn Beckman dan Yasopp dikenal memiliki reputasi yang sangat disegani.

2. Marshall D. Teach - Kapten Bajak Laut Blackbeard

Teach adalah satu-satunya manusia yang diketahui mampu menguasai dua kekuatan buah iblis sekaligus, menjadikannya musuh alami bagi banyak petarung.

Kekuatan Utama: Yami Yami no Mi (Logia kegelapan) dan Gura Gura no Mi (Paramecia gempa).

Yami Yami no Mi (Logia kegelapan) dan Gura Gura no Mi (Paramecia gempa). Armada: Terbagi dalam 10 Kapten Titanic yang memimpin divisi-divisi besar. Teach secara aktif memburu pengguna buah iblis kuat untuk memperkuat armadanya.

3. Buggy - Pemimpin Cross Guild

Meskipun sering dianggap sebagai komedi, posisi Buggy sangat strategis secara militer dan finansial.

Kekuatan Utama: Buah iblis Bara Bara no Mi yang membuatnya kebal terhadap serangan tebasan. Namun, kekuatan aslinya adalah keberuntungan dan kemampuan retorika.

Buah iblis Bara Bara no Mi yang membuatnya kebal terhadap serangan tebasan. Namun, kekuatan aslinya adalah keberuntungan dan kemampuan retorika. Armada: Cross Guild adalah sindikat tentara bayaran yang didukung kekuatan tempur Mihawk dan kecerdasan strategis Crocodile.

4. Monkey D. Luffy - Kapten Bajak Laut Topi Jerami

Luffy adalah ancaman paling nyata bagi rahasia Pemerintah Dunia karena identitas aslinya sebagai sosok Joy Boy yang baru.

Kekuatan Utama: Hito Hito no Mi, Model: Nika (Gear 5). Kekuatan ini memberikan kebebasan penuh pada penggunanya untuk bertarung sesuai imajinasi.

Hito Hito no Mi, Model: Nika (Gear 5). Kekuatan ini memberikan kebebasan penuh pada penggunanya untuk bertarung sesuai imajinasi. Armada: Armada Besar Topi Jerami (Straw Hat Grand Fleet) terdiri dari 7 kelompok bajak laut dengan total lebih dari 5.600 anggota yang tersebar di seluruh dunia.

Perbedaan harga buronan antara Buggy dan Luffy menunjukkan bahwa dalam dunia One Piece, persepsi dan pengaruh politik sama pentingnya dengan kekuatan fisik. Luffy mungkin memiliki kekuatan Dewa Matahari, namun Buggy memiliki kendali atas narasi yang menakutkan bagi Pemerintah Dunia melalui Cross Guild.