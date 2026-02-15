15 Karakter One Piece Pengguna Buah Iblis Logia Terkuat

Akainu(Doc IMDB)

DALAM semesta One Piece yang diciptakan Eiichiro Oda, buah iblis tipe Logia sering dianggap sebagai yang paling langka dan paling kuat di antara tiga jenis utama. Berbeda dengan Paramecia yang mengubah tubuh atau Zoan yang memberikan transformasi fisik hewan, Logia memungkinkan penggunanya untuk menjadi, menciptakan, dan mengendalikan elemen alam secara total.

Keunggulan utama Logia adalah intangibilitas. Serangan fisik biasa akan menembus tubuh mereka tanpa memberikan luka sedikit pun, kecuali lawan menggunakan Busoshoku Haki atau memanfaatkan kelemahan alami elemen tersebut.

1. Sakazuki (Akainu) - Magu Magu no Mi

Sebagai Fleet Admiral, Sakazuki memiliki buah iblis dengan tingkat serangan fisik tertinggi. Magu Magu no Mi memungkinkannya memanipulasi magma yang bahkan bisa membakar api. Kekuatannya mampu mengubah iklim sebuah pulau secara permanen.

2. Marshall D. Teach (Blackbeard) - Yami Yami no Mi

Buah iblis ini sangat unik. Meski bertipe Logia, Blackbeard tidak bisa membiarkan serangan menembus tubuhnya. Namun, ia bisa menghisap segalanya ke dalam kegelapan dan menetralkan kekuatan buah iblis lain hanya dengan sentuhan.

3. Borsalino (Kizaru) - Pika Pika no Mi

Kizaru adalah manusia cahaya. Ia bisa bergerak dengan kecepatan cahaya dan menembakkan laser destruktif. Kecepatannya membuat hampir mustahil bagi musuh biasa untuk mendaratkan serangan tanpa Haki tingkat tinggi.

4. Kuzan (Aokiji) - Hie Hie no Mi

Mantan Admiral ini menguasai elemen es. Berbeda dengan Logia lain yang bersifat cair atau gas, Hie Hie no Mi adalah zat padat. Kuzan bisa membekukan lautan dalam sekejap dan menghentikan gerakan musuh secara permanen.

5. Enel - Goro Goro no Mi

Sering disebut sebagai salah satu buah iblis yang "tak terkalahkan". Enel bisa menghasilkan listrik hingga 200 juta volt, bergerak secepat kilat, dan meningkatkan jangkauan Kenbunshoku Haki-nya.

6. Aramaki (Ryokugyu) - Mori Mori no Mi

Admiral terbaru ini adalah manusia hutan. Ia bisa menciptakan kehidupan tumbuhan, menyerap nutrisi dari musuh, dan meregenerasi tubuhnya dari bibit tanaman yang ia sebarkan.

7. Sabo - Mera Mera no Mi

Mewarisi tekad Ace, Sabo menggunakan kekuatan api untuk memperkuat teknik bela diri Ryusoken. Ia telah menunjukkan potensi luar biasa dalam menggabungkan Haki tingkat tinggi dengan kekuatan api.

8. Portgas D. Ace - Mera Mera no Mi

Meskipun telah tiada, warisan Ace sebagai pengguna api tetap ikonik. Ia mampu menghancurkan armada kapal perang hanya dengan satu tinju api yang dikenal sebagai Hiken.

9. Crocodile - Suna Suna no Mi

Mantan Shichibukai ini menguasai pasir. Di wilayah gurun, Crocodile hampir tidak terkalahkan karena ia bisa menghisap kelembapan dari makhluk hidup hingga mereka menjadi mumi.

10. Caesar Clown - Gasu Gasu no Mi

Caesar memanipulasi berbagai jenis gas. Ia bisa menghilangkan oksigen di area tertentu untuk membuat musuh pingsan seketika atau menciptakan ledakan kimia yang sangat mematikan.

11. Karasu - Susu Susu no Mi

Eksekutif Pasukan Revolusioner ini menggunakan elemen jelaga (soot). Ia bisa membagi tubuhnya menjadi sekawanan gagak jelaga yang mampu menyerang dari berbagai arah secara simultan.

12. Smoker - Moku Moku no Mi

Smoker menggunakan asap untuk menangkap bajak laut. Meskipun di New World kekuatannya sering tertandingi oleh pengguna Haki, mobilitas asap tetap menjadi keunggulan taktis yang besar.

13. Monet - Yuki Yuki no Mi

Sebagai manusia salju, Monet mampu menciptakan badai salju yang menurunkan suhu tubuh lawan hingga mereka kehilangan kesadaran atau membeku perlahan.

14. Caribou - Numa Numa no Mi

Numa Numa no Mi milik Caribou memiliki ruang penyimpanan tak terbatas di dalam tubuh rawa-rawanya. Ia bisa menyimpan senjata berat hingga menculik banyak orang di dalam tubuhnya.

15. Gasperde - Ame Ame no Mi

Gasperde memiliki kekuatan sirup kental yang bisa mengeras. Meskipun muncul dalam konteks film, kemampuan manipulasi viskositas elemen ini menjadikannya salah satu Logia paling unik di luar cerita utama.

Banyak yang beranggapan bahwa sejak diperkenalkannya Haki, pengguna Logia menjadi lemah. Namun, para Admiral menunjukkan bahwa dengan penguasaan Haki yang tepat, mereka bisa mengubah bentuk tubuh sebelum serangan Haki mendarat. Selain itu, daya rusak skala besar (Area of Effect) dari elemen alam tetap menjadi ancaman paling mengerikan dalam perang besar. (Z-4)