Zoro vs Benn Beckman, Siapa yang Terkuat dan Pantas Jadi Wakil Kapten di One Piece

DALAM dunia One Piece yang kini memasuki babak final, perdebatan mengenai siapa "tangan kanan" Yonko terkuat selalu memanas. Dua nama yang paling sering muncul adalah Roronoa Zoro dari bajak laut Topi Jerami dan Benn Beckman dari bajak laut Rambut Merah. Keduanya bukan hanya petarung elit, tetapi juga pilar stabilitas bagi kapten mereka.

Namun, jika keduanya diadu, siapa yang sebenarnya lebih unggul? Apakah kekuatan pedang Zoro yang terus berkembang mampu menembus pertahanan Haki peluru Benn Beckman? Berikut adalah analisis mendalam mengenai perbandingan kekuatan dan posisi mereka.

Roronoa Zoro: Sang Raja Neraka dengan Tekad Penakluk

Roronoa Zoro telah bertransformasi dari sekadar pemburu perompak menjadi salah satu pendekar pedang paling ditakuti di dunia. Posisinya di kru Topi Jerami sering disebut sebagai Wakil Kapten secara tidak resmi, meski secara teknis ia adalah "Combatant" utama.

Kekuatan Tempur dan Haki

Setelah melewati pertarungan hidup mati di Wano dan memasuki arc Elbaf, Zoro telah mencapai level "King of Hell". Penguasaan terhadap Haoshoku Haki tingkat tinggi (Advanced Conqueror's Haki) memungkinkannya melapisi ketiga pedangnya dengan energi yang mampu melukai makhluk sekuat Kaido. Keunggulan utama Zoro terletak pada daya tahan fisik yang tidak masuk akal dan serangan jarak dekat yang destruktif.

Posisi di Bajak Laut Topi Jerami

Zoro adalah "Tiang Penyangga". Ia adalah orang pertama yang bergabung dengan Luffy dan sering kali menjadi suara nalar yang keras ketika Luffy terlalu santai. Perannya adalah memastikan kru tetap disiplin, seperti yang terlihat saat insiden Usopp di Water 7.

Benn Beckman: Sang Jenius dari North Blue

Berbeda dengan Zoro yang masih muda, Benn Beckman adalah veteran yang sudah matang. Sebagai Wakil Kapten resmi bajak laut Rambut Merah, ia memiliki reputasi yang bahkan membuat Laksamana Kizaru berpikir dua kali sebelum bertindak.

Kecerdasan dan Kemampuan Haki

Oda pernah menyatakan bahwa Beckman memiliki IQ tertinggi di antara karakter yang diperkenalkan di East Blue. Dalam pertempuran, Beckman tidak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga strategi. Ia menggunakan senapan sebagai media untuk menyalurkan Busoshoku Haki tingkat tinggi ke dalam pelurunya, menjadikannya ancaman mematikan bagi pengguna buah iblis tipe Logia sekalipun.

Posisi di Bajak Laut Rambut Merah

Beckman adalah "Bulan" bagi "Matahari" Shanks. Jika Shanks adalah sosok yang ceria dan terkadang ceroboh, Beckman adalah sosok yang tenang, dingin, dan sangat diperhitungkan. Ia adalah Wakil Kapten dalam arti organisasi yang sesungguhnya.

Perbandingan Head-to-Head Kategori Roronoa Zoro Benn Beckman Gaya Tarung Santoryu (Jarak Dekat) Haki Sniper (Jarak Menengah) Haki Utama Advanced Haoshoku Advanced Busoshoku & IQ Status Resmi Combatant / Right Hand Vice Captain

Apakah Zoro sudah selevel Laksamana?

Berdasarkan perkembangan di tahun 2026, Zoro sudah mendekati level Laksamana, terutama setelah penguasaan Haki penakluk yang lebih stabil. Namun, ia masih butuh satu kemenangan besar melawan musuh setingkat Admiral untuk benar-benar mengukuhkan status tersebut.

Siapa yang akan menang jika mereka bertarung?

Secara naratif saat ini, Benn Beckman kemungkinan masih memiliki keunggulan tipis karena kematangan Haki dan kecerdasannya. Namun, dalam duel jangka panjang, Zoro memiliki potensi untuk melampaui siapa pun berkat tekadnya untuk menjadi pendekar pedang nomor satu di dunia.

Zoro dan Benn Beckman adalah dua sisi dari koin yang sama. Zoro adalah manifestasi dari kekuatan tempur murni dan loyalitas tanpa batas, menjadikannya "Sayap Raja Bajak Laut" yang sempurna. Sementara itu, Benn Beckman adalah definisi Wakil Kapten yang ideal dengan kombinasi otak dan otot.

Siapa yang terkuat? Untuk saat ini, Beckman mungkin masih unggul dalam kematangan, tetapi takhta wakil kapten terkuat di masa depan jelas menjadi milik Roronoa Zoro. (Z-4)