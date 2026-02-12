Spoiler One Piece 1174 Lengkap: Wujud Naga Raksasa Loki Hadapi Holy Knights

Berikut Spoiler One Piece 1174(tangkapan layar)

SPOILER One Piece 1174 sudah mulai lengkap dengan alurnya yang semakin jelas mengenai kekuatan dan wujud asli Loki dalam mode buah iblis. Manga One Piece 1174 ini berjudul "Makhluk Terkuat di Dunia".

Judul ini bukan bermaksud kepada Kaidou, tetapi Loki yang ternyata memiliki kekuatan buah iblis tipe zoan dengan wujud naga raksasa lebih besar dari Kaidou. Bahkan, disebut naga ini menyerupai yang ada di film Game of Thrones.

Cover manga One Piece 1174, terlihat Roger menjinakkan dan mengajak jalan seekor T-Rex seperti anak anjing. Roger sedang memberi sepotong daging kepada T-Rex yang memakai topi jerami Roger.

Dikutip dari Pew Piece, chapter dimulai dari akhir chapter sebelumnya. Sommers terkejut karena monster MMA Nika menghancurkan kapal dan menciptakan lubang besar di awan laut, sehingga sekarang mereka tidak bisa membawa anak-anak keluar dari pulau.

Sommers mencoba menghentikan anak-anak yang masih berjalan menuju dermaga akibat panah Gunko, tetapi dia tidak bisa menghentikan mereka.

Tiba-tiba wajah Sommers berubah menjadi ekspresi mengejek, menyeramkan, dan menjijikkan bahkan ia meneteskan air liur karena kegembiraan.

Sommers mengatakan “Apa-apaan ini… Cara membunuh seperti ini sungguh gila. Ini layak dicoba. Lagipula, ini juga akan menjadi kesalahan yang agung karena dia mengambil alih tubuh Gunko. Tangisan itu. Panggilan satu sama lain. Cinta antara orang tua dan anak. Inilah inilah yang disebut emosi."

Kemudian Sommers berbicara kepada anak-anak, mengatakan bahwa rencana awalnya adalah mengantarkan mereka dengan selamat ke Tanah Suci. Namun sekarang, karena kapal dan awan laut telah hancur akibat kecelakaan yang tidak menguntungkan, rencana pun berubah.

Sommers dengan penuh semangat mengatakan "Itu berarti kalian semua akan mengalami kema— maksudku, kematian yang mengerikan akibat terjatuh.”

Colon menangis dan berkata bahwa dia tidak akan melakukan hal buruk lagi. Lalu terlihat kilas balik kecil tentang anak-anak raksasa yang dimarahi orang tua mereka.

Contohnya, Colon memenangkan sebuah duel melawan anak lain dan mempertahankan mainannya robot kecil yang mirip Emeth. Ripley memarahi Colon dan mengatakan bahwa karena dia jauh lebih kuat dari anak-anak lain, dia harus bersikap baik kepada mereka.

Saat Colon hampir mencapai tepi dermaga, Ripley muncul di depannya dan memeluknya melukai dirinya sendiri karena duri-duri.

“Waaahhh. Aku tidak mau mati. Ibuuuuu,” kata Colon.

“Colon! Ke sini. Maaf aku tidak bisa menghentikan ini,” jawab Ripley.

“Pergi dariku, Ibu! Nanti Ibu akan mati,” kata Colon.

“Aku tidak peduli. Aku tidak akan membiarkanmu mati sendirian,” jawab Ripley.

Dalam satu double spread yang sangat menyedihkan, terlihat Ripley dan semua kerabat lainnya termasuk Dimo, Ange, dan Road memeluk anak-anak dan jatuh bersama-sama ke dunia bawah.

Namun tiba-tiba seluruh Elbaph mulai bergetar dan sesuatu yang kolosal muncul. Luffy raksasa dalam Gear 5 berada bersama makhluk itu dan menyelamatkan anak-anak serta para kerabat mereka.

Makhluk tersebut adalah Loki yang berubah menjadi seekor naga, dan anak-anak beserta para kerabat jatuh di punggungnya.

Naga Loki adalah naga barat berwarna hitam, perpaduan antara naga Game of Thrones dengan kepala naga dari Sleeping Beauty tetapi tentu saja dengan tanduk Loki. Matanya pun terlihat seperti mata Big Mom atau makhluk Domir terbalik.

Setelah kemunculan Loki, salju mulai turun di Elbaph dan petir menyambar di seluruh pulau. Itu adalah hasil kekuatan Buah Iblis milik Loki, tetapi nama Buah Iblis tidak disebutkan dalam chapter ini.

Naga Loki membawa anak-anak dan para kerabat ke tempat aman, lalu mulai bertarung melawan monster-monster MMA. Pada saat yang sama, suara genderang mulai terdengar di seluruh pulau.

Para raksasa terkejut mendengar suara tersebut, Sommers murka, dan Imu atau Gunko mengamati apa yang terjadi dalam diam.

“Apa irama ini!? Elbaph sendiri sampai bergetar,” kata para Raksasa.

Dalam salah satu double spread terakhir paling epik di One Piece, terlihat Naga Loki menghancurkan segala sesuatu di jalannya dan mengalahkan banyak monster MMA. Luffy Gear 5 dan tupai Ragnir berada di atas kepala Loki.

Ukuran Luffy sekitar empat kali lebih besar dari Ragnir si tupai. Namun Luffy raksasa hanya sekitar sepertiga ukuran salah satu tanduk Loki, bayangkan betapa luar biasanya ukuran Naga Loki.

Chapter berakhir dengan kata-kata terakhir dari Jarul.

“Pada hari terjadinya ‘badai salju petir’, Seekor ‘makhluk raksasa’ muncul, menutupi langit dan bersama ‘Genderang Pembebasan’ 'Dewa Matahari’ turun,” ungkap Jarul.

“Ahhyahyahya. Ini lucu sekali. Lihat betapa besarnya dirimu,” kata Luffy kepada Loki. Akhir chapter. Minggu depan manga One Piece libur. (Z-4)