One Piece 1174: Spoiler, Jadwal Rilis, dan Revolusi AI di Balik Manga Plus 2026

Memasuki pertengahan Februari 2026, antusiasme penggemar One Piece mencapai puncaknya dengan rilisnya Chapter 1174 berjudul "The Strongest Thing in the World". Sebagai jurnalis teknologi, fenomena ini tidak hanya menarik dari sisi narasi Eiichiro Oda, tetapi juga bagaimana infrastruktur digital seperti Manga Plus kini mampu menyajikan konten secara simultan ke seluruh dunia dengan latensi translasi yang semakin minim berkat integrasi AI.

Quick Facts: One Piece 1174 Judul: The Strongest Thing in the World

The Strongest Thing in the World Tanggal Rilis Resmi: 16 Februari 2026 (JST) / 15 Februari 2026 (WIB)

16 Februari 2026 (JST) / 15 Februari 2026 (WIB) Platform: Manga Plus, Shonen Jump App

Manga Plus, Shonen Jump App Fokus Cerita: Transformasi Naga Loki & Gear 5 Luffy di Elbaf

Spoiler One Piece 1174: Aliansi Luffy dan Dragon Loki

Berdasarkan bocoran yang telah terverifikasi, Chapter 1174 dimulai dengan kekacauan di dermaga Elbaf. Sommers, sang antagonis, mencoba memanfaatkan situasi hancurnya kapal pengangkut untuk membiarkan anak-anak raksasa jatuh ke lubang awan laut. Namun, momen krusial terjadi saat Pangeran Loki muncul dan menunjukkan kekuatan buah iblisnya yang sebenarnya.

Loki bertransformasi menjadi naga hitam raksasa (Western Dragon) yang ukurannya disebut-sebut melampaui form naga Kaido. Di atas kepala Loki, Luffy dalam mode Gear 5 muncul dengan tawa khasnya. Chapter ini ditutup dengan narasi legendaris dari Jarul tentang kembalinya "Dewa Matahari" yang diiringi suara genderang kebebasan (Drums of Liberation) di tanah para raksasa.

Analisis Teknologi: Bagaimana AI Mengubah Industri Manga di 2026

Di balik rilisnya Chapter 1174, ada lompatan teknologi yang patut dicatat. Pada tahun 2026, Shueisha dan pemerintah Jepang telah menginvestasikan dana besar untuk alat penerjemahan berbasis AI seperti Mantra. Teknologi ini memungkinkan:

Translasi 18 Bahasa Serentak: Memangkas waktu pengerjaan hingga 50 persen dibandingkan metode konvensional, memungkinkan pembaca di Indonesia menikmati terjemahan resmi di hari yang sama dengan Jepang.

Memangkas waktu pengerjaan hingga 50 persen dibandingkan metode konvensional, memungkinkan pembaca di Indonesia menikmati terjemahan resmi di hari yang sama dengan Jepang. Konsistensi Terminologi: AI kini mampu mendeteksi gaya bicara tiap karakter (seperti dialek raksasa Elbaf) agar tetap konsisten dengan ribuan chapter sebelumnya menggunakan database metadata yang masif.

AI kini mampu mendeteksi gaya bicara tiap karakter (seperti dialek raksasa Elbaf) agar tetap konsisten dengan ribuan chapter sebelumnya menggunakan database metadata yang masif. Perlawanan terhadap Pirasi: Dengan kecepatan rilis legal yang hampir instan dan kualitas gambar 4K, daya tarik situs scanlation ilegal menurun drastis bagi audiens global.

Perbandingan Pengalaman Membaca: Digital vs Konvensional

Aspek Manga Plus (Legal 2026) Scanlation (Ilegal) Kecepatan Rilis Real-time (Simulpub) Terlambat 12-24 jam Kualitas Gambar Resolusi 4K / DRM Protected Kompresi Tinggi / Watermark Biaya (Estimasi) Mata Uang Rupiah 15rb - 60rb Gratis (Risiko Malware)

Dampak Teknologi Cloud di Ark Elbaf

Secara naratif, Oda juga menyisipkan elemen teknologi melalui kilas balik anak raksasa bernama Colon. Dalam chapter ini, terlihat sebuah mainan robot kecil yang menyerupai Emeth (Iron Giant dari Egghead). Ini memperkuat teori bahwa Elbaf memiliki keterkaitan teknologi dengan peradaban kuno yang menggunakan sumber energi "Eternal Flame". Integrasi antara lore teknologi dalam cerita dan teknologi distribusi di dunia nyata menjadikan One Piece 1174 sebagai tonggak penting bagi ekosistem digital kreatif tahun ini.

FAQ: People Also Ask

Di mana tempat baca One Piece 1174 yang legal?

Anda dapat membacanya secara gratis dan legal melalui aplikasi Manga Plus by Shueisha atau situs resmi Viz Media.

Apakah One Piece minggu depan libur?

Ya, berdasarkan jadwal terbaru, One Piece akan mengambil jeda (break) setelah rilis Chapter 1174 dan akan kembali dua minggu kemudian.

Berapa harga langganan Manga Plus di Indonesia tahun 2026?

Harga langganan standar berkisar di Mata Uang Rupiah 15.000 per bulan, sementara paket Deluxe (akses seluruh chapter) berada di kisaran Rp 60.000 per bulan.