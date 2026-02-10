Spoiler One Piece 1174: Loki si Naga Hitam

Headline
MANGA One Piece kembali akan rilis pekan ini. Manga yang sudah rilis sejak tahun 1994 ini akan rilis chapter 1174.
Pekan ini manga One Piece 1174 akan dirilis pada hari Jumat di sejumlah website fan One Piece. Sedangkan, manga resminya akan dirilis pada hari Minggu.
Manga One Piece 1174 ini berjudul 'Yang Terkuat di Dunia' dengan cover Gol D Roger yang sedang makan di sebelah Tyrannosaurus Rex.
Dilansir dari Seputar One Piece, cerita bermula dari anak-anak yang diculik, mereka tidak bisa berhenti berjalan.
Sehingga, mereka mendekati ujung pelabuhan dan lubang yang tercipta di lautan awan akibat hancurkan kapal.
Lalu, Sommers mengatakan, tidak apa-apa tidak jika mereka mati.
Kalau hal tersebut terjadi, mereka akan menculik kembali kelompok anak-anak raksasa lainnya nanti.
Ripley dan keluarga anak-anak lainnya mencoba menghentikan mereka.
Sadar kalau mereka tidak bisa menghentikannya, mereka memutuskan untuk memeluknya dan jatuh bersama.
Lalu, Loki tiba-tiba muncul dan menyelamatkan mereka. Loki berubah wujud menjadi seekor naga berwarna hitam raksasa.
Loki menangkap anak-anak yang berjalan dan jatuh ke jurang dan dibawa terbang ke langit.
Nama buah iblis milik Loki tidak disebutkan.
Di akhir cerita, Loki berubah menjadi naga dan Luffy dalam Gear 5, serta Ragnir berada dalam wujud tupai.
Mereka semua berada di atas kepala Loki menungganginya. Mereka siap melawan monster mimpi. (Z-4)
Judul ini bukan bermaksud kepada Kaidou, tetapi Loki yang ternyata memiliki kekuatan buah iblis tipe zoan dengan wujud naga raksasa lebih besar dari Kaidou.
Judul ini bukan bermaksud kepada Kaidou, tetapi Loki yang ternyata memiliki kekuatan buah iblis tipe zoan dengan wujud naga raksasa lebih besar dari Kaidou.
