Apa Nama Buah Iblis Akainu? Jadi Salah Satu Pengguna Logia Terkuat di One Piece

DALAM dunia One Piece, kekuatan karakter sering kali ditentukan oleh buah iblis yang mereka konsumsi. Salah satu sosok yang paling ditakuti, baik oleh bajak laut maupun sesama angkatan laut, adalah Sakazuki atau yang lebih dikenal dengan nama kode Akainu. Sebagai Fleet Admiral saat ini, ia memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa. Namun, apa sebenarnya nama buah iblis Akainu dan seberapa kuat kemampuannya?

Nama Buah Iblis Akainu: Magu Magu no Mi

Nama buah iblis Akainu adalah Magu Magu no Mi (Magma-Magma Fruit). Ini adalah buah iblis tipe Logia yang memungkinkan penggunanya untuk menciptakan, mengendalikan, dan bertransformasi menjadi magma sesuka hati.

Berbeda dengan tipe Paramecia yang hanya mengubah sifat tubuh atau Zoan yang memberikan transformasi hewan, tipe Logia seperti Magu Magu no Mi memberikan kemampuan intangibilitas. Artinya, serangan fisik biasa akan menembus tubuh Akainu tanpa memberikan luka, kecuali jika lawan menggunakan Busoshoku Haki atau menyerang dengan elemen yang menjadi kelemahan alaminya.

Baca juga : Ini Alasannya Palu Loki Jadi Pengguna Buah Iblis di One Piece

Eiichiro Oda dalam SBS dan Databook mengonfirmasi bahwa Magu Magu no Mi memiliki daya serang (Attack Power) tertinggi di antara semua buah iblis yang ada di semesta One Piece.

Kekuatan dan Keunggulan Magu Magu no Mi

Eiichiro Oda pernah menyatakan bahwa Magu Magu no Mi memiliki tingkat serangan fisik tertinggi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kekuatan ini begitu mengerikan:

Suhu Ekstrim: Magma yang dihasilkan Akainu mampu melelehkan pedang baja, menguapkan gunung es secara instan, hingga mendidihkan air laut.

Magma yang dihasilkan Akainu mampu melelehkan pedang baja, menguapkan gunung es secara instan, hingga mendidihkan air laut. Daya Hancur Skala Besar: Dengan teknik seperti Ryusei Kazan, Akainu bisa menghujani medan perang dengan tinju magma raksasa yang menyerupai meteorit.

Dengan teknik seperti Ryusei Kazan, Akainu bisa menghujani medan perang dengan tinju magma raksasa yang menyerupai meteorit. Hierarki Elemen: Akainu membuktikan bahwa magma adalah atasan alami dari api. Hal ini terlihat saat ia mampu melukai Ace meskipun Ace adalah manusia api.

Akainu membuktikan bahwa magma adalah atasan alami dari api. Hal ini terlihat saat ia mampu melukai Ace meskipun Ace adalah manusia api. Manipulasi Lingkungan: Pertarungan 10 hari di Punk Hazard membuktikan Akainu bisa mengubah ekosistem sebuah pulau secara permanen menjadi wilayah vulkanik.

Secara narasi, Akainu adalah salah satu antagonis puncak. Di Marineford, ia mampu bertahan dari serangan gempa Whitebeard dan memberikan luka fatal kepada sang Yonko. Sebagai Fleet Admiral, kekuatannya berada di jajaran teratas dunia One Piece.

Seperti pengguna buah iblis lainnya, Akainu lemah terhadap air laut dan Batu Laut (Seastone). Secara elemen, ia bisa ditahan oleh kekuatan es yang setara atau Haki yang lebih kuat.

Magu Magu no Mi menjadikan Akainu sebagai salah satu karakter paling mematikan di One Piece. Dengan daya serang tertinggi dan sifat elemen yang mendominasi, ia merepresentasikan "Keadilan Absolut" yang tidak kenal ampun bagi siapa pun yang menghalangi jalan Angkatan Laut. (Z-4)