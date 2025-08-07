Tissa Biani Rilis Single Tegar Jelang Rilis EP Perdana

Headline
TISSA Biani kembali membuktikan bahwa hanya dirinya tidak cuma jago berakting tapi juga memiliki keahlian di bidang tarik suara dengan menghadirkan single terbarunya berjudul Tegar yang dirilis sebelum dirinya mempersiapkan EP (Extended Play) perdananya.
Lagu ini sebenarnya merupakan lagu legendaris yang dipopulerkan oleh Rossa dan ditulis oleh Melly Goeslaw, dan kini versi terbarunya dibawakan ulang oleh Tissa bersama dengan Sita Nursanti yang menjadi lawan mainnya di film Panggil Aku Ayah.
Dalam keterangan pers Trinity Optima Production, Rabu (6/8), single ini diaransemen ulang dengan perspektif cerita yang lebih personal karena menjadi salah satu lagu pengiring dalam film yang dibintangi Tissa dan Sita, Panggil Aku Ayah.
Versi baru ini lebih menggambarkan hubungan mendalam antara ibu dan anak sesuai dengan apa yang ingin dikisahkan dalam tayangan layar lebar tersebut.
"Lirik lagu ini tuh, kena banget sama cerita di lagu dan juga karakternya. Rasanya kayak ngobrol langsung dari hati seorang anak ke
ibunya," ungkap Tissa.
Paduan vokal suara Tissa dan Sita dijanjikan menyatu secara sempurna, membawa sentuhan baru dari Tegar yang tetap emosional namun terasa hangat bagi pendengar lintas generasi.
Setelah Tegar dirilis, Tissa menjanjikan akan ada EP perdana yang disiapkan untuk membuktikan kemampuannya dalam bermusik.
Kini, Tegar versi anyar yang dinyanyikan Tissa Biani dan Sita Nursanti ini sudah dapat dinikmati di beragam layanan digital streaming platform yang ada di Indonesia dan video musiknya sudah dapat dinikmati lewat YouTube Trinity Optima Production.
Film Panggil Aku Ayah tayang di bioskop-bioskop di Indonesia mulai 7 Agustus 2025. (Ant/Z-1)
