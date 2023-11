Mouly Surya tidak Menyangka akan Sutradarai Jessica Alba di Film Trigger Warning

SUTRADARA Mouly Surya menceritakan pengalamannya menyutradarai aktris Hollywood Jessica Alba untuk film barunya Trigger Warning, yang merupakan proyek kerja sama dengan Netflix Amerika Serikat (AS). "Enggak nyangka juga dulu ngefans sama dia di zaman Dark Angel ketika aku masih SMA. Kala itu, dia lagi rising-rising-nya," kata Mouly, dikutip Selasa (21/11). Film bergenre action thriller tersebut diproduseri Basil Iwanyk dan Erica Lee dan akan dirilis tahun depan melalui Netflix di seluruh dunia. Baca juga: Mouly Surya Dapat Penghargaan Akira Kurosawa di Festival Film Internasional Tokyo Mouly bercerita, saat pandemi, ia mulai untuk melakukan syuting, tetapi virus covid-19 varian Delta tengah merebak di Indonesia, sehingga ia dan produser memutuskan untuk menundanya. AFP/Michael Tran--Aktris Jessica Alba Kemudian, pihak produser dari AS memberikan lampu hijau terkait film tersebut, sehingga ia memilih untuk menggarap proyek film di Santa Fe, New Mexico itu. Keputusannya untuk pergi ke AS juga karena kekurangan jumlah kru akibat pandemi yang membuat banyak orang bergeser memuat konten, seperti web-series dan sebagainya. Baca juga: Mouly Surya Lanjutkan Syuting Film Perang Kota "Industri film berubah, semua orang sibuk, semua orang membuat web-series, konten merebak dan penonton pun berubah tidak seperti saat sebelum pandemi. Sebetulnya, industri film di Indonesia saat 2019 sebelum covid-19 itu sedang bagus-bagusnya," katanya. Di sisi lain, pada saat itu, kru dan tim yang berkapasitas dalam pembuatan film lebih mudah ditemukan di AS. Menurut dia, membuat film di AS bisa dibilang sebagai perwujudan ide American Dream yang kerap dijadikan mimpi anak-anak muda negara itu. "Saya bukan orang Amerika, tapi ide itu ada di sana, bisa berada di dalam industri filmnya," katanya. Film Trigger Warning, yang ditulis oleh Josh Olson dan John Brancato itu, memulai syuting pertama sejak 1 September 2021. John Brancato juga merupakan penulis skenario film Terminator Salvation dan Surrogates, yang dibintangi Bruce Willis. Mouly juga tengah menyelesaikan film terbarunya berjudul Perang Kota yang merupakan adaptasi novel Jalan Tak Ada Ujung karya Mochtar Lubis. (Ant/Z-1)

