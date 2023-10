Mxmtoon akan Rilis ulang EP Plum Blossom pada 10 November

PENYANYI asal Amerika Serikat (AS), Mxmtoon, kembali merilis lagu dari EP Plum Blossom (revisited), yang merupakan versi terbaru dari EP Plum Blossom, yang ia rilis pada 2018 dan membuatnya namanya dikenal di seluruh dunia. Lagu terbaru dari EP Plum Blossom (revisited) itu adalah The Idea of You (revisited).

"Saat aku memutuskan untuk mengerjakan EP Plum Blossom (revisited), salah satu lagu yang aku paling tidak sabar untuk rekam adalah The Idea of You," ujar Mxmtoon, yang bernama asli Maia.

"Aku selalu merasa lagu itu mempunyai potensi lebih agar terdengar lebih besar dibanding dulu saat aku pertama merekamnya di umur 17 tahun dan aku senang dapat melakukan itu sekarang. Lirik-liriknya masih relevan bagiku sebagai orang dewasa saat ini. Rasanya menyenangkan sekali ada versi ini yang secara tema masih relevan untukku namun secara sound menjadi lebih seru! Aku sangat tidak sabar untuk semuanya mendengar versi ini dan semoga mereka merasakan kebahagiaan saat mendengarkannya seperti saat aku mendengarkannya," lanjutnya.

Penting bagi Maia untuk hanya berkolaborasi dengan produser-produser perempuan. Sosok Merrill Garbus ia rekrut sebagai co-producer dan engineer sementara Laura Sisk, yang telah berkolaborasi dengan Lana Del Rey dan Lorde, ia pilih untuk melakukan proses mixing.

Ia menghabiskan dua pekan di Tiny Telephone Studios di Oakland. Merrill adalah seorang kolaborator yang eksploratif. Maia bahkan sempat membuat beat dengan memukulkan dua buku yang mengingatkannya akan teknik-teknik yang ia lakukan saat ia memproduksi EP Plum Blossom.

"Aku ingin nilai produksi di versi baru ini terdengar lebih elevated, tanpa menghilangkan rasa kekaguman bak anak kecil yang dapat dihasilkan dari sumber daya yang terbatas," pungkas Maia. (RO/Z-1)