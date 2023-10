Jungkook BTS Raih Penghargaan di TikTok Awards Thailand 2023

PERSONEL grup idola K-Pop BTS, Jungkook, kembali membuktikan pengaruh dan kekuatan globalnya saat meraih penghargaan Lagu Internasional Tahun Ini di TikTok Awards Thailand 2023 untuk lagunya yang berjudul Seven yang menampilkan rapper Amerika, Latto.

Sejak dirilis, lagu ini telah memecahkan berbagai rekor dan menduduki peringkat tinggi dalam berbagai daftar musik. Maknae BTS itu juga akan segera merilis album solo pertamanya yang berjudul Golden.

Jungkook menerima penghargaan Lagu Internasional Tahun Ini di ajang TikTok Awards Thailand 2023, Sabtu (28/10). Seven dirilis pada Juli 2023 dan sejak itu berhasil menduduki peringkat tinggi di berbagai tangga musik global.

Baca juga: Jungkook BTS Remix Lagu Seven dan 3D Bareng David Gueta dan MK

Lagu ini juga viral dan banyak influencer, penari, dan selebriti ikut serta dalam tantangan Seven. Video musiknya menampilkan aktor Nevertheless dan My Name, Han So-hee. Para penggemar menikmati video ini serta dentuman irama dan lirik yang menarik dalam lagu ini.

Meskipun Jungkook ini tidak bisa hadir secara fisik dalam acara tersebut, ia mengirimkan video hangat saat menerima penghargaan.

Dalam pidatonya, ia berterima kasih kepada para penggemar atas dukungan mereka dan karena menikmati lagu Seven, yang menampilkan Latto.

Baca juga: Jungkook BTS Ukir Sejarah Baru dengan 3 Lagu Solonya

Di akhir pidatonya, Jungkook juga mengirimkan finger heart kepada para penggemarnya. Para penggemar memberikan selamat padanya atas kemenangan ini dan merasa senang karena sang artis meraih penghargaan.

"Halo, ini Jungkook dari BTS, dan saya ingin berterima kasih karena telah menjadikan lagu saya, Seven, sebagai Lagu Internasional Tahun Ini dalam Penghargaan TikTok Thailand 2023. Saya sangat bersyukur atas dukungan Anda. Terima kasih," kata Jungkook.

TikTok Awards Thailand adalah acara tahunan yang merayakan dan menghormati pencapaian musik paling berpengaruh dan luar biasa dalam industri musik Thailand.

TikTok, platform media sosial populer, mengakui artis dan lagu-lagu yang telah berdampak dalam dunia musik, baik di Thailand maupun secara global. Acara penghargaan ini menampilkan berbagai kategori, termasuk Lagu Internasional Tahun Ini, Artis Tahun Ini, Artis Baru Terbaik, dan lainnya.

Penghargaan ini berfungsi sebagai platform untuk mengakui artis, lagu, dan video musik yang telah memberi dampak pada penonton Thailand dan komunitas TikTok secara lebih luas.

Jungkook siap merilis album solo pertamanya yang berjudul Golden pada 3 November mendatang. Album ini akan mencakup total 11 lagu, termasuk rilis sebelumnya seperti Seven, yang menampilkan Latto (baik versi eksplisit maupun bersih) dan 3D yang menampilkan Jack Harlow.

Album ini juga akan menampilkan lebih banyak artis global terkemuka. Lagu kedua, Closer to You, akan menampilkan Major Lazer dan lagu keenam yang berjudul Please Don't Change akan menampilkan DJ Snake.

Kredit juga menyebutkan kehadiran Shawn Mendes dan Ed Sheeran. Para penggemar dengan penuh antusiasme menantikan perilisan album ini. (Z-1)