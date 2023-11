Mxmtoon Rilis EP Plum Blossom (Revisited)

MXMTOON merilis EP Plum Blossom (revisited), yang merupakan koleksi lagu-lagu dari EP pertamanya, Plum Blossom, yang ia rekam dan aransemen ulang. EP ini turut menampilkan lagu Feelings Are Fatal (revisited) dan The Idea of You (revisited), yang baru-baru ini ia rilis. Bersamaan dengan perilisan EP barunya secara digital, EP ini juga hadir dalam bentuk vinyl double-sided yang menampilkan EP versi revisited di side A dan versi asli EP itu di side B. Baca juga: Mxmtoon akan Rilis ulang EP Plum Blossom pada 10 November Tidak lama bagi vinyl double-sided itu untuk akhirnya habis terjual sejak diumumkan. Penting bagi Maia untuk hanya berkolaborasi dengan produser-produser wanita. Sosok Merrill Garbus ia rekrut sebagai co-producer dan engineer, dan Laura Sisk, yang telah berkolaborasi dengan Lana Del Rey dan Lorde, ia pilih untuk melakukan proses mixing. Ia menghabiskan dua pekan di Tiny Telephone Studios di Oakland. Merrill adalah seorang kolaborator yang eksploratif. Maia bahkan sempat membuat beat dengan memukulkan dua buku yang mengingatkannya akan teknik-teknik yang ia lakukan saat ia memproduksi EP Plum Blossom. Baca juga: Mxmtoon Rilis Ulang EP Plum Blossom "Aku ingin nilai produksi di versi baru ini terdengar lebih elevated, tanpa menghilangkan rasa kekaguman bak anak kecil yang dapat dihasilkan dari sumber daya yang terbatas," ujar Maia. Tur mini terbaru Mxmtoon siap digelar bulan ini dan siap mengunjungi kota-kota seperti London, Seattle, San Francisco, Los Angeles, dan sebagainya. Tur ini akan nuansa serba intim dan hanya menghadirkan Maia sendiri di atas panggung di tempat yang tidak terlalu besar agar dirinya dan para pencinta musiknya dapat semakin dekat. Tur ini akan menjadi momen yang tidak terlupakan di karir mxmtoon yang luar biasa. Untuk informasi mengenai tur mxmtoon, kunjungi tautan ini. Di umurnya yang menginjak 23 tahun, karier Maia telah berkembang pesat sejak EP Plum Blossom dirilis lima tahun yang lalu. Ia melela sebagai seorang queer, pindah ke Brooklyn, dan melewati satu tahun yang penuh musibah. Neneknya (yang merupakan seniman visual yang menginspirasi Maia dan mendorongnya untuk bermusik) meninggal karena kanker. Seorang anggota keluarga kemudian jatuh sakit. Maia kemudian merasa utuh saat ia mulai membuat versi baru musiknya sendiri. Instrumen pilihannya saat itu adalah ukulele, bersama dengan barang-barang rumah tangga seperti pencatok rambut sebagai alat musik perkusi. Setelah ia membagikan sederet single ke media sosialnya, Maia pun kemudian merilis EP perdananya, Plum Blossom. Kesuksesan EP itu dilanjutkan dengan tur yang tiketnya habis terjual dan sejumlah karyanya yang disertifikasi Platinum. Dukungan dari sejumlah media ternama seperti The New York Times dan NPR kemudian ia dapatkan. Album pertamanya, 'the masquerade', ia rilis pada 2019 yang kemudian disusul oleh album ke-2-nya, 'rising', yang dirilis tahun lalu. EP ini merupakan janji yang ia tepati kepada versi 17 tahun dirinya sendiri. Di lagu 1-800-DATEME, yang merupakan lagu perdana mxmtoon, interlude memukau dari mxmtoon masih terdengar dan kali ini ditemani oleh tepukan tangan ritmik dan lapisan vokal yang secara tak langsung mengatakan bahwa dirinya sudah tidak sesendiri dulu. Maia memutuskan untuk mengubah sebagian lirik di lagu itu untuk menyesuaikan dengan identitas queer-nya. "Aku belum melela saat dulu aku merilis lagu '1-800-DATE'," ujar Maia. Ia mengubahnya menjadi "Girl after guy, crush after crush, never really figured it out with someone". "Dulu aku belum pernah berpacaran dengan siapa pun saat aku menulis lagu itu, atau pun lagu-laguku lainnya, yang akhirnya mengubah hubunganku dengan lagu-lagu itu." ujar Maia. (RO/Z-1)

MXMTOON merilis EP Plum Blossom (revisited), yang merupakan koleksi lagu-lagu dari EP pertamanya, Plum Blossom, yang ia rekam dan aransemen ulang.

EP ini turut menampilkan lagu Feelings Are Fatal (revisited) dan The Idea of You (revisited), yang baru-baru ini ia rilis.

Bersamaan dengan perilisan EP barunya secara digital, EP ini juga hadir dalam bentuk vinyl double-sided yang menampilkan EP versi revisited di side A dan versi asli EP itu di side B.

Tidak lama bagi vinyl double-sided itu untuk akhirnya habis terjual sejak diumumkan.

Penting bagi Maia untuk hanya berkolaborasi dengan produser-produser wanita. Sosok Merrill Garbus ia rekrut sebagai co-producer dan engineer, dan Laura Sisk, yang telah berkolaborasi dengan Lana Del Rey dan Lorde, ia pilih untuk melakukan proses mixing. Ia menghabiskan dua pekan di Tiny Telephone Studios di Oakland.

Merrill adalah seorang kolaborator yang eksploratif. Maia bahkan sempat membuat beat dengan memukulkan dua buku yang mengingatkannya akan teknik-teknik yang ia lakukan saat ia memproduksi EP Plum Blossom.

"Aku ingin nilai produksi di versi baru ini terdengar lebih elevated, tanpa menghilangkan rasa kekaguman bak anak kecil yang dapat dihasilkan dari sumber daya yang terbatas," ujar Maia.

Tur mini terbaru Mxmtoon siap digelar bulan ini dan siap mengunjungi kota-kota seperti London, Seattle, San Francisco, Los Angeles, dan sebagainya. Tur ini akan nuansa serba intim dan hanya menghadirkan Maia sendiri di atas panggung di tempat yang tidak terlalu besar agar dirinya dan para pencinta musiknya dapat semakin dekat.

Tur ini akan menjadi momen yang tidak terlupakan di karir mxmtoon yang luar biasa.

Di umurnya yang menginjak 23 tahun, karier Maia telah berkembang pesat sejak EP Plum Blossom dirilis lima tahun yang lalu. Ia melela sebagai seorang queer, pindah ke Brooklyn, dan melewati satu tahun yang penuh musibah.

Neneknya (yang merupakan seniman visual yang menginspirasi Maia dan mendorongnya untuk bermusik) meninggal karena kanker. Seorang anggota keluarga kemudian jatuh sakit. Maia kemudian merasa utuh saat ia mulai membuat versi baru musiknya sendiri.

Instrumen pilihannya saat itu adalah ukulele, bersama dengan barang-barang rumah tangga seperti pencatok rambut sebagai alat musik perkusi.

Setelah ia membagikan sederet single ke media sosialnya, Maia pun kemudian merilis EP perdananya, Plum Blossom. Kesuksesan EP itu dilanjutkan dengan tur yang tiketnya habis terjual dan sejumlah karyanya yang disertifikasi Platinum.

Dukungan dari sejumlah media ternama seperti The New York Times dan NPR kemudian ia dapatkan. Album pertamanya, 'the masquerade', ia rilis pada 2019 yang kemudian disusul oleh album ke-2-nya, 'rising', yang dirilis tahun lalu.

EP ini merupakan janji yang ia tepati kepada versi 17 tahun dirinya sendiri. Di lagu 1-800-DATEME, yang merupakan lagu perdana mxmtoon, interlude memukau dari mxmtoon masih terdengar dan kali ini ditemani oleh tepukan tangan ritmik dan lapisan vokal yang secara tak langsung mengatakan bahwa dirinya sudah tidak sesendiri dulu.

Maia memutuskan untuk mengubah sebagian lirik di lagu itu untuk menyesuaikan dengan identitas queer-nya.

"Aku belum melela saat dulu aku merilis lagu '1-800-DATE'," ujar Maia.

Ia mengubahnya menjadi "Girl after guy, crush after crush, never really figured it out with someone".

"Dulu aku belum pernah berpacaran dengan siapa pun saat aku menulis lagu itu, atau pun lagu-laguku lainnya, yang akhirnya mengubah hubunganku dengan lagu-lagu itu." ujar Maia. (RO/Z-1)