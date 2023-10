Respon Justin Timberlake Terkait Berita Aborsi Britney Spears 

PENYANYI Justin Timberlake tetap fokus pada keluarganya di tengah berita aborsi Britney Spears saat masih menjalin hubungan asmara bersama dirinya pada akhir tahun 90an silam. Justin Timberlake secara tidak langsung merespon kabar tersebut dengan menyibukkan menjauhkan diri dari buku memoar Britney Spears.

Ia sedang fokus pada keluarganya bersama istrinya, aktris Jessica Biel, serta karier di bidang musik, termasuk reuni dengan NSYNC, dan film terbarunya, Trolls.

Dalam buku memoar milik Britney Spears The Woman in Me, Spears mengungkapkan rincian tentang beberapa aspek yang paling menantang dari hubungannya dengan mantan pacarnya, penyanyi Justin Timberlake. Termasuk pengalaman aborsi yang dia bahas dalam kutipan yang baru-baru ini viral.

Baca juga: Penyanyinya Kembali Viral, Simak Lirik Lagu Everytime Britney Spears Beserta Terjemahannya

Dalam memoar tersebut, Spears mengingat bahwa Justin jelas tidak bahagia tentang kehamilan itu.

"Dia mengatakan bahwa kami tidak siap untuk memiliki bayi dalam hidup kami, bahwa kami masih terlalu muda," tulis Spears.

Baca juga: Britney Spears Merasa Tidak Cocok Berakting

Menurutnya, Justin berusaha menenangkannya setelah dia melakukan aborsi dengan memainkan gitar untuknya. Spears juga mengungkapkan bahwa dia melakukan aborsi saat berusia 19 tahun selama hubungannya dengan Justin.

Spears menulis bahwa meskipun dia menginginkan bayi itu dan memimpikan memiliki keluarga dengan Justin. Namun pada akhirnya Justin tidak siap untuk menjadi seorang ayah.

"Ini adalah kejutan, tetapi bagiku, itu bukanlah sebuah tragedi. Aku sangat mencintai Justin. Aku selalu mengharapkan kita akan memiliki keluarga bersama suatu hari nanti. Ini hanya terjadi lebih awal dari yang aku antisipasi," kenang Spears.

Hubungan keduanya berawal dari acara Disney pada tahun 1992, di mana Spears memenangkan peran sebagai anggota pemeran dalam reboot Disney dari The Mickey Mouse Club yang disebut The All-New Mickey Mouse Club dan tampil bersama bintang-bintang seperti Christina Aguilera, Ryan Gosling, Keri Russell, dan Justin Timberlake, yang kemudian menjadi pasangannya.

Dalam cuplikan dari memoarnya, Spears mengingat waktu di serial tersebut dan mencium Justin untuk pertama kalinya saat bermain dalam serial tersebut. Hubungan Spears dan Timberlake dimulai pada tahun 1999. Pada tahun yang sama, Spears mulai tampil di berbagai tempat di seluruh negara dalam tur Baby One More Time. Tahun berikutnya, pada tahun 2000, dia melakukan tur (You Drive Me) Crazy. Sementara itu, pada 2000, Timberlake dan 'N Sync merilis album hit mereka, No Strings Attached. (Z-10)