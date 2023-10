Penyanyinya Kembali Viral, Simak Lirik Lagu Everytime Britney Spears Beserta Terjemahannya

PENYANYI Britney Spears mengungkapkan kabar yang mengagetkan penggemar dalam buku memoarnya yang berjudul The Woman In Me. Ia menulis bahwa saat masih berpacaran dengan Justin Timberlake dari tahun 1999 hingga 2002, ia mengalami kehamilan yang berujung pada pengguguran janin.

Ini sebuah pengalaman yang mengisahkan perjalanan hidupnya sebagai bintang pop pada era 2000-an. Akibat kabar ini, penggemar Britney Spears kini berspekulasi bahwa lagu Everytime yang dirilis pada tahun 2003 beserta videonya mungkin mengisahkan kisah bayi yang pernah diharapkan oleh Britney dan Justin.

Bahkan, para penggemar kembali memeriksa lirik lagu tersebut dengan sudut pandang baru, menjadikannya sebagai ungkapan seorang ibu kepada anaknya. Dalam video musik Everytime, terdapat adegan yang dengan jelas menampilkan seorang wanita yang baru saja melahirkan, serta beberapa gambar wanita dengan bayinya.

Dengan demikian, penggemar setuju bahwa lirik lagu dan video tersebut mungkin diciptakan sebagai penghormatan kepada bayi yang tak pernah lahir. Berikut kami bagikan lirik lagu dan terjemahan Bahasa Indonesia lagu Everytime oleh Britney Spears.



Lirik Lagu Everytime Britney Spears dan Terjemahan Bahasa Indonesia

Notice me, take my hand

Perhatikan aku, ambil tanganku

Why are we strangers when our love is strong?

Mengapa kita menjadi asing ketika cinta kita kuat?

Why carry on without me?

Mengapa melanjutkan tanpa aku?

Everytime I try to fly, I fall

Setiap kaliku mencoba untuk terbang, aku jatuh

Without my wings, I feel so small

Tanpa sayapku, aku merasa sangat kecil

I guess I need you, baby

Sepertinya aku membutuhkanmu, sayang

And everytime I see you in my dreams

Dan setiap kali aku melihatmu dalam mimpiku

I see your face, it’s haunting me

Aku melihat wajahmu, itu menghantuiku

I guess I need you, baby

Sepertinya aku membutuhkanmu, sayang

I make believe that you are here

Aku membuat percaya bahwa kamu ada di sini

It’s the only way I see clear

Ini satu-satunya caraku melihat dengan jelas

What have I done?

Apa yang telah aku lakukan?

You seem to move on easy

Kamu sepertinya mudah move on



And everytime I try to fly, I fall

Dan setiap kali aku mencoba untuk terbang, aku jatuh

Without my wings, I feel so small

Tanpa sayapku, aku merasa sangat kecil

I guess I need you, baby

Sepertinya aku membutuhkanmu, sayang

And everytime I see you in my dreams

Dan setiap kali aku melihatmu dalam mimpiku

I see your face, you’re haunting me

Aku melihat wajahmu, kau menghantuiku

I guess I need you, baby

Sepertinya aku membutuhkanmu, sayang



I may have made it rain

Sepertinya aku membutuhkanmu, sayang

Please, forgive me

Tolong, maafkan aku

My weakness caused you pain

Kelemahanku membuatmu sakit

And this song’s my sorry

Dan lagu ini permintaan maafku

At night, I pray

Di malam hari, aku berdoa

That soon your face will fade away

Bahwa sebentar lagi wajahmu akan memudar



And everytime I try to fly, I fall

Dan setiap kali aku mencoba untuk terbang, aku jatuh

Without my wings, I feel so small

Tanpa sayapku, aku merasa sangat kecil

I guess I need you, baby

Sepertinya aku membutuhkanmu, sayang

And everytime I see you in my dreams

Dan setiap kali aku melihatmu dalam mimpiku

I see your face, you’re haunting me

Aku melihat wajahmu, kau menghantuiku

I guess I need you, baby

Sepertinya aku membutuhkanmu, sayang

