Mandy Moore Sebut Dirinya “Paling Biasa” di Antara Britney dan Christina

Mandy Moore(Instagram)

MANDY Moore mengenang masa-masa awal karier musiknya sebagai penyanyi pop remaja. Dalam episode podcast Not Gonna Lie milik Kylie Kelce pada 17 Juli, bintang This Is Us itu membahas single debutnya tahun 1999, “Candy”, yang dirilis di tahun yang sama dengan album perdana Britney Spears, Christina Aguilera, dan Jessica Simpson.

“Aku merasa seperti yang paling muda dan paling membosankan… di antara kami berempat,” kata Moore, 41, sambil tertawa.

Saat ditanya apakah ia pernah bertemu dengan para diva pop remaja lainnya pada masa itu, ia menggeleng.

Baca juga : Busana Ikonik Britney Spears dari Dream Within a Dream Tour Terjual US$78.000

“Aku tidak pernah berkesempatan bertemu mereka. Mereka itu superstar. Mereka ada di level kesuksesan yang belum pernah aku rasakan,” ujarnya.

Moore mengingat, saat itu ia hanyalah gadis 15 tahun yang menjalani kariernya sendiri. Meski labelnya memposisikannya sebagai “jawaban” untuk tren pop remaja kala itu, ia merasa beruntung tetap memiliki kebebasan kreatif.

“Bahkan sebagai remaja clueless 15 tahun, aku tetap boleh mengambil keputusan sendiri. Tidak ada yang mengatur bagaimana aku harus berpakaian, menjawab pertanyaan, atau bagaimana tampil di depan publik,” kenangnya.

Baca juga : Jessica Simpson Bangkit Lewat Musik: EP ‘Nashville Canyon: Part 1’

Era Musik yang Berbeda

Moore juga menyinggung bagaimana cara generasi muda menemukan musik baru kini sangat berbeda karena media sosial.

“Sekarang ada begitu banyak cara untuk menjangkau pendengar, tidak perlu menunggu wawancara di majalah seperti dulu. Dunia sekarang benar-benar berbeda,” kata Moore.

Bintang A Walk to Remember itu sempat bercanda bahwa komentarnya membuatnya terdengar “sangat tua”, yang disambut tawa Kelce.

Moore terakhir merilis album In Real Life pada 2022. (People/Z-2)