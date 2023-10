Britney Spears Merasa Tidak Cocok Berakting

MUSISI Britney Spears, 42, memiliki karier yang gemilang di industri hiburan. Tapi rupanya, penyanyi itu merasa bahwa tidak semua hal bisa dilakukannya, salah satunya ialah berakting.

Ia membeberkan soal pengalamannya menjalani syuting film perdananya Crossroads. Dalam memoarnya yang berjudul The Woman in Me, bintang pop itu menyatakan bahwa pengalaman syuting yang dilakukan pada 2002 itu sangat tidak terduga dan membuatnya bingung.

“Pengalaman itu tidak mudah bagi saya. Masalahnya bukan dengan siapapun yang terlibat dalam produksi, tapi dengan apa yang harus saya lakukan dengan akting ini,” kata Spears.

Menurut dia, setelah menerapkan metode akting yang diajarkan, dia sama sekali tidak tahu caranya untuk keluar dari karakter tersebut. Saat itu, ia merasa benar-benar jadi orang lain. Berbeda dengan aktor lainnya, Spears tidak tahu caranya memisahkan karakter dirinya dengan karakter yang diperankannya dalam film.

“Aku harisnya berjalan dengan cara yang berbeda, bicara dnegan cara yang berbeda. Aku menjadi orang lain selama beberapa bulan saat syuting Crossroads. Sampai hari ini, aku jamin bahwa orang-orang yang menonton adegan itu berpikir bahwa aku agak aneh, dan itu memang benar,” jelasnya.

Hingga kini, ia pun merasa bahwa akting bukanlah karier yang tepat bagi dirinya. Ia pun merasa takjub dengan para aktor yang bisa hadir membawakan karakter orang lain dengan sempurna.

“Aku harap tidak akan pernah lagi bersinggungan dengan pekerjaan seperti itu lagi. Hidup seperti itu, menjadi setengah diri sendiri dan setengah karakter fiksi sangat membingungkan. Di waktu tertentu, kamu bahkan tidak tahu mana yang nyata,” ungkap Spears.

Bersamaan dengan rilis memoar Britney Spears, Crossroads akan kembali tayang di bioskop pada 23 dan 25 Oktober.

Film ini, disutradarai oleh Tamra Davis dan ditulis oleh Shonda Rhimes. Berkisah tentang tiga sahabat kecil, Lucy (Spears), Mimi (Zoe Saldaña), dan Kitt (Taryn Manning), saat mereka melakukan perjalanan jalan di seluruh Amerika Serikat dalam pencarian diri dan persahabatan setelah menjauh selama delapan tahun.

Penampilan Ekstrem

Selama kariernya di dunia musik, Spears tentu menemukan berbagai tantangan tersendiri. Salah satunya ialah penampilan ikoniknya dalam acara VMAs tahun 2001. Di mana ia harus tampil dengan ular albino di atas panggung saat menyanyikan lagu I’m a Slave 4 U.

“Rencananya adalah saya akan menyanyikan I'm a Slave 4 U, dan kami memutuskan saya akan menggunakan ular sebagai prop. Ini telah menjadi momen ikonik dalam sejarah VMAs, tetapi itu jauh lebih menakutkan daripada yang terlihat. Satu-satunya yang saya tahu adalah untuk melihat ke bawah, karena saya merasa jika saya melihat ke atas dan menangkap mata ular, itu akan membunuh saya,” tutur dia.

Dalam pikirannya saat itu, ia hanya ingin tampil yang terbaik tanpa memerdulikan ular albino yang melingkar di lehernya. Meskipun begitu, Spears sempat bergidik saat ular itu menjulurkan kepalanya tepat di wajahnya sambil mendesis.

Penyanyi Lucky juga berbicara tentang pengalaman menakutkan dengan reptil pada bulan September lalu di Instagram, ketika dia membagikan cuplikan penampilannya dan mengungkapkan seberapa ketakutannya saat menyanyi dengan ular hidup di sisinya.

Dalam cuplikan itu, Spears terkenal dengan ular yang melingkar di sekitar lehernya sambil mengangkat tubuhnya dengan tangannya, dan penampilan ini masih dianggap sebagai salah satu favoritnya.

"Salah satu penampilan favorit saya adalah dengan ular albino ini ????????????????...," tulis Spears dalam keterangan postingannya. "Saya masih ingat betapa takutnya saya ketika saya diberikan ular ini dan naik ke atas panggung!!!"

"Di buku saya #TheWomanInMe, saya lebih banyak berbicara tentang penampilan ini dan favorit-favorit lainnya. Saya tidak sabar untuk Anda baca pada tanggal 24 Oktober ???????? @gallerybooks @simonschusteruk,” tulis dia.

The Woman in Me kini sudah tersedia untuk dipesan sebelum dirilis pada tanggal 24 Oktober. Audiobook-nya akan dibacakan oleh Michelle Williams, yang telah dinominasikan lima kali di Academy Awards.

Untuk versi audio, Spears akan merekam pengantar, sementara Michelle Williams akan memberikan suaranya untuk bagian lain dari memoar ini.

"Buku ini telah menjadi hasil cinta dan semua emosi yang menyertainya. Mengulang semua itu telah sangat mengasyikkan, menguras hati, dan emosional, untuk mengatakan minimal. Oleh karena itu, saya hanya akan membacakan sebagian kecil dari audiobook saya. Saya sangat berterima kasih kepada Michelle Williams yang luar biasa untuk membacakan sisa buku ini,” beber Spears. (Z-10)