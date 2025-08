Jessica Biel Jadi Penopang Utama Justin Timberlake, Usai Diagnosa Penyakit Lyme

Justin Timberlake mengungkap diagnosis penyakit Lyme yang dideritanya. Sang istri, Jessica Biel, disebut menjadi pendukung utama dalam proses pemulihannya.(Instagram)

JUSTIN Timberlake baru-baru ini mengungkap mengidap penyakit Lyme, sebuah pengakuan yang mendapat banyak dukungan dari keluarga, penggemar, hingga rekan-rekan musisi. Di balik ketegarannya, sang istri, aktris Jessica Biel, disebut menjadi sosok yang paling setia mendampinginya melewati masa sulit ini.

Penyanyi berusia 44 tahun itu mengumumkan diagnosisnya melalui unggahan Instagram, Kamis (31/7), di mana ia mengaku ingin lebih terbuka mengenai perjuangan yang selama ini ia hadapi diam-diam. Timberlake sempat mengira rasa lelah dan nyeri yang ia alami saat tur hanyalah bagian dari proses menua dan padatnya aktivitas panggung.

"Awalnya ia mengira itu semua karena usia dan rutinitas tur," ujar seorang sumber keluarga kepada PEOPLE. "Tapi ketika gejalanya memburuk, ia mulai sadar ada sesuatu yang lebih serius."

Penyakit Lyme akhirnya menjadi jawaban atas berbagai keluhan misterius yang ia alami selama ini. Mulai dari kelelahan ekstrem hingga nyeri saraf saat tampil di atas panggung.

Jessica Biel, 43, disebut sebagai orang yang pertama menyadari adanya yang tidak beres. "Ia merasa ada yang janggal dan mendorong Justin untuk memeriksakan diri," lanjut sumber tersebut. "Dia sangat mendukung dan selalu ada untuk Justin."

Timberlake baru saja menuntaskan Forget Tomorrow World Tour, rangkaian tur dunia selama dua tahun untuk mempromosikan album terbarunya Everything I Thought It Was yang dirilis pada 2024. Sayangnya, di akhir tur, performanya sempat mendapat kritik karena penurunan energi, yang kini ternyata dipicu kondisi kesehatannya.

Melalui unggahan emosional di Instagram, Timberlake menulis, “Jika kamu pernah mengalami penyakit ini atau mengenal seseorang yang mengalaminya, kamu pasti tahu betapa melelahkannya penyakit ini, baik secara fisik maupun mental.” Ia juga mengaku "terkejut" saat pertama kali mendengar diagnosis tersebut, tetapi akhirnya merasa lega karena gejala-gejala yang ia alami kini bisa dijelaskan.

Kini, fokus utama Timberlake adalah menjalani perawatan dan pemulihan. Ia berencana untuk beristirahat penuh dan menghabiskan waktu bersama keluarganya. “Dia akan beristirahat, bersama Jess dan anak-anak, dan melakukan segala hal untuk bisa pulih,” kata sang sumber. Pasangan ini diketahui memiliki dua anak, Silas, 10, dan Phineas, 4.

Penyakit Lyme sendiri ditularkan melalui gigitan kutu yang terinfeksi. Penyakit ini dapat menyebabkan gejala seperti demam, nyeri sendi, kelelahan, hingga kelumpuhan wajah atau gangguan saraf jika tidak ditangani dengan cepat.

Sebelumnya, Timberlake juga beberapa kali membatalkan atau menunda konser akibat cedera punggung, radang tenggorokan, hingga masalah pergelangan kaki.

“Aku sempat enggan membicarakan ini karena sejak kecil diajarkan untuk menyimpan semuanya sendiri,” ujar Timberlake. “Tapi sekarang aku ingin lebih terbuka agar perjuanganku tidak disalahpahami.”

Dukungan

Dukungan pun mengalir dari berbagai pihak, termasuk rekan-rekannya di NSYNC. Chris Kirkpatrick, salah satu personel, menuliskan pesan menyentuh di Instagram. “Melihatnya bertarung melawan penyakit ini setiap hari, tapi tetap naik panggung malam demi malam, sungguh luar biasa,” tulis Kirkpatrick.

“Tur memang melelahkan, tapi menjalani itu sambil melawan penyakit Lyme? Itu sudah level superhero. Bangga bisa menyebutnya sahabat.” (People/Z-2)